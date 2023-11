Con cruces, mariposas y globos violetas, familiares pidieron justicia por víctimas de femicidios

Familiares de víctimas de femicidios dijeron presente este sábado en la Plaza de los Dos Congresos, en el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con 170 cruces acompañadas de mariposas violetas y fotos de cada una de las mujeres asesinadas por la violencia machista que son hijas, madres o sobrinas de las y los presentes, con el objetivo de reclamar justicia por las que ya no están, pedir políticas de prevención y acompañamiento, y asegurar que “no están solas”.

“Vinimos a reclamar por nuestras chicas que ya no están, por las que no tienen voz, para que haya justicia en todos estos juicios que todavía faltan concretarse y para que se revean los que tienen un resultado que no es el esperado. También para reclamar por todas las mujeres que padecen violencia. No queremos seguir sumando más mujeres a nuestra bandera”, expresó a Marcela Morera, mamá de Julieta Mena, asesinada por Marcos Mansilla.

A estos pedidos, Eva Domínguez, cuñada de Vanesa Celma asesinada hace 13 años en la ciudad de Rosario en un caso que continúa impune, agregó la necesidad de que haya políticas de “prevención en cuanto a las distintas violencias que sufren las mujeres -física, simbólica, económica-, con cursos, capacitaciones, educación sexual integral”.

Unas cuarenta personas llegaron esta mañana desde distintas localidades, principalmente del conurbano bonaerense, a la plaza que se encuentra frente al Congreso de la Nación, con globos, mariposas de goma eva, fotos, carteles y una bandera tejida a mano con los nombres de las víctimas, todo con diferentes tonalidades de violeta.

De todos los presentes, Soledad Serrano fue la última que se sumó a la organización que impulsó esta actividad, Atravesadxs por el Femicidio, debido al asesinato de su sobrina, Zulema Serrano, una joven de 28 años de la localidad bonaerense de Morón, el 21 de julio pasado a manos de Juan Carlos Bertini, quien luego se suicidó.

“Mi sobrina era policía de la Ciudad. Estaba en pareja con un policía de la Provincia. Estaba pasando por el fin de su relación, convencida de que no quería seguir con él. La estaba perjudicando a nivel personal y laboral. Él la venía amenazando de que eso iba a pasar. También la amenazaba con la familia”, contó Soledad.

Esta es la primera vez que participa de actividades por el 25 de noviembre, Día de Lucha contra la Violencia de Género, y en este marco quiso dejar un mensaje: “Que sean libres. Nadie tiene que ser capaz de atarte, hostigarte o hacerte sentir que sos una porquería cuando no es así”.

Hasta el 15 de noviembre de este año se registraron 282 femicidios que incluyen cuatro personas trans, siete suicidios feminicidas y 24 casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado, según un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Movimientos de izquierda marcharon contra “Milei, su ajuste y el negacionismo”

En tanto, organizaciones sociales, políticas y sindicales de izquierda marcharon este sábado por la tarde desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo en contra de “Milei, su ajuste y el negacionismo” para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

Una columna de unas cuatro cuadras de extensión avanzó sobre la Avenida de Mayo elevando banderas de las diferentes organizaciones participantes, carteles con imágenes y nombres de víctimas de la violencia de género y cantando consignas de reclamo de más y mejores políticas públicas.

Multitudinaria marcha de mujeres y disidencias contra la violencia machista en Rosario

En Rosario, cientos de mujeres y disidencias se concentraron esta tarde, en Oroño y el río Paraná con la consigna “Ni un paso atrás” y marcharon hacia las tradicionales escalinatas del Parque de España, donde desarrollaron ferias, eventos musicales y la lectura de una proclama conjunta de organizaciones sindicales, sociales y feministas participantes que exigieron “el fin de las violencias”.

Desde las 14, bajo un sol radiante a orillas del río Paraná, el día de visibilización contra las violencias machistas comenzó con una feria de emprendedoras en la explanada, que concitó una masiva concurrencia.

Unas horas más tarde, cerca de las 16, comenzó la concentración en Oroño y el río con todo el color y la alegría que los colectivos de mujeres y disidencias mantienen a pesar de la “continuada violencia”.

La Municipalidad de Rosario dispuso que el servicio de transporte urbano de pasajeros sea gratuito de 15 a 22.

La marcha multitudinaria recorrió las calles de la costanera céntrica rosarina hasta alcanzar las escalinatas del Parque de España, donde a las 19:30 hubo un cierre con la lectura de una documento, música en vivo y micrófonos participativos para que “todes puedan expresarse”.

La proclama consensuada por la Asamblea Lesbofeminista local abarcó las reivindicaciones nacionales de mujeres y disidencias, y “exigió, reclamó y no negociará”, problemáticas regionales particulares entre las que se destacaron el cese de fumigaciones y de quemas “que producen ecocidios”, y el pedido por una “Ley de humedales ya”.

El documento también celebró la reciente aprobación en la provincia de Santa Fe de la Ley de Reparación Histórica Travesti-trans Posdictadura, “después de tantos años de esfuerzo y lucha esta es una conquista de amor a nuestras cuerpas. Es un acto de justicia social”, al tiempo que exigió “de manera urgente” que se promulgue y replique esa norma en otras provincias y a nivel nacional.

En distintas ciudades bonaerenses marcharon por el 25N con la consigna “Ni una menos”

La Multisectorial Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y Bisexuales de La Plata, Berisso y Ensenada protagonizaron una convocatoria en Plaza Moreno de la capital bonaerense, para luego marchar por las calles, bajo la consigna de “Ni un paso atrás. Ni un derecho menos, ni un ajuste más”, en conmemoración del 25N.

Otro de las demandas de la movilización radicó en la exigencia de “Basta de femicidios, trans-travesticidios y desaparecidas por redes de trata” y también pidieron “Basta de Genocidios” y “Palestina libre.

En este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer desde el club Estudiantes de La Plata y a través de la subcomisión de Género se sumaron a la convocatoria y expresaron “salimos a la calle en defensa de nuestros derechos y, con esta convicción, seguimos trabajando para hacer de nuestro club un espacio libre de violencias y, del deporte, un derecho para todos y todas”.

También hubo marchas y convocatorias en otros municipios del Conurbano bonaerense y esta mañana en Lanús se realizó una actividad para difundir la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) organizada por la Regional Zona Sur del Gran Buenos Aires de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con el lema “los pañuelos no se guardan”.

Por su parte, en Lomas de Zamora la convocatoria también fue por la tarde en la Plaza Grigera, donde hubo una radio abierta de la Mesa Local Contra las Violencias, feria de emprendedoras, una muestra fotográfica y un cierre cultural.

Pañuelazo en Congreso por Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer

Este viernes, militantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales y de los colectivos feministas y de la diversidad protagonizaron en las escalinatas del Congreso Nacional un multitudinario pañuelazo, como una de las actividades previstas para este 25 de noviembre.

Con el color violeta, que representa la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero también el verde que caracterizó a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, se entonaron consignas contra el machismo, la justicia patriarcal, bajo las exclamaciones de “Ni un paso atrás”, “Ni un derecho menos, ni un ajuste más” y “Ni Una Menos, Viva nos Queremos”.

CRM con información de la agencia Télam