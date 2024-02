Tus datos biométricos personales por US$22.

La plaza Houssay, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, es frecuentada habitualmente por estudiantes universitarios, pero por estos días llegan personas en apuros económicos. Aquí la billetera de criptomonedas Worldcoin les da el equivalente a US$22 a quienes se den de alta. Para ello les escanea el iris (único, como la huella dactilar) para identificarlos como usuarios. Es un proyecto de Tools for Humanity, empresa con sede en San Francisco y Berlín, que cofundó Sam Altman, CEO de Open AI, la firma de ChatGPT.

“Hace falta la plata con el momento que estamos pasando en el país. Todo viene bien. No es mucho, pero sirve. Sobreviví al Covid, creo que esto no me va a hacer nada”, cuenta José Maza, cocinero de hospital, que hace la fila para el escaneo. Por su parte, Diego Villán - que está desempleado y tiene discapacidad- considera que “Sería como un tema de plata fácil, sin hacer nada malo. Estás capaz entregando tus datos biométricos y todo eso, pero a veces la necesidad gana”. Un vecino de la Ciudad, Franco, consulta pero finalmente desiste: “Si ni el Gobierno sabe para qué es, yo voy a saber menos. Así que prefiero no meterme”, explica.

Worldcoin tiene más 30 puntos de lectura de iris en Argentina y ya ha registrado a 360.000 personas. En otros 34 países, incluidos Noruega y Portugal, sumaron casi 3 millones. ¿Pero por qué lo hace?

“Como hemos visto en toda la Internet, los bots son un problema muy complicado. Hoy en día las fintechs están teniendo problemas donde no saben si sus usuarios son de verdad”, explica desde Alemania Tiago Sada, jefe de producto, ingeniería y diseño de Tools for Humanity. “Los datos biométricos nunca se vuelven a usar. Simplemente creamos una criptomoneda que creemos que debe ser un derecho de la gente a reclamar. Entonces uno se emociona mucho cuando la gente va en el mundo y la recibe”, agrega.

No obstante, en Argentina hay quienes cuestionan el proyecto por el uso de datos personales, sobre todo de personas en situación de pobreza. El experto en ciberseguridad Enrique Chaparro, director de la Fundación Vía Libre (que promueve derechos ciudadanos en entornos digitales) advierte sobre la lectura de datos biométricos, sobre todo en poblaciones vulnerables: “¿Qué pasa si alguien utiliza mal ese dato digital, te incrimina en un proceso de fraude, lavado de dinero? ¿Cómo probás que no fuiste vos?”, se pregunta. “Es bastante problema darles estos identificadores únicos a los estados. ¿Qué pasa cuando se los damos a una empresa privada?” .