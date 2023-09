Declaró la víctima de violación grupal en Palermo: “Nunca di mi consentimiento”

La joven de 22 años víctima de una violación grupal en el barrio porteño de Palermo declaró hoy en el juicio que ella jamás dio el consentimiento para mantener relaciones sexuales con los imputados. “Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre, no es mi inclinación sexual”, destacó la estudiante ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño durante la segunda jornada de debate.

Sus declaraciones desmienten lo expresado por madres y familiares de los detenidos que abogaron por la inocencia de los perpetradores del hecho y aseguraron que ella había prestado su consentimiento.

“¡Esto me arruinó la vida!”, agregó la joven, que actualmente continúa bajo tratamiento psicológico por lo sucedido. En este marco, la víctima y principal testigo de la causa relató ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri las consecuencias y traumas que afronta diariamente desde el 28 de febrero de 2021.

“Me da miedo salir a la calle, que la gente me reconozca. Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”, detalló la denunciante, acompañada por los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro.

Hoy estaba previsto que declararan también la madre de la víctima y el amigo que salió con ella a bailar aquella noche a un boliche de Palermo, pero se retiró del lugar antes de que la chica fuera abusada en el vehículo.

De los seis acusados, sólo uno decidió declarar de manera breve para clamar su inocencia, pero se negó a responder preguntas. “Yo no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie”, señaló Ángel Pascual Ramos ante los magistrados.

Se trata de uno de los muchachos más comprometidos en la causa ya que los videos lo registran como el primero en abusar de la denunciante en el asiento delantero del auto. Además, se encontró su perfil genético en la ropa interior de la víctima y bajo sus uñas, lo que indica que la chica se resistió al acto sexual e intentó defenderse.

Los otros cinco involucrados ─Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Thomas Fabián “TH” Domínguez, Francos Jesús Lykan, Alexis Steven Cuzzoni e Ignacio Retondo─ no emitieron declaración hasta el momento, pero pueden solicitar hacerlo en cualquier momento del debate. Todos se encuentran bajo prisión preventiva por el delito cometido.

El lunes pasado, cuando inició el juicio, el abogado querellante expresó que espera que todos sean condenados. “Hay una participación necesaria de todos ellos. Entendemos que sin el accionar de cada uno de ellos no hubiera llegado al desenlace final esta situación. Cada uno tuvo un rol preponderante”, afirmó.

Actualmente, los seis jóvenes están acusados como coautores de un “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas en concurso real con lesiones leves”, lo cual prevé entre 8 a 21 años de cárcel. Para el fiscal y el juez que elevaron a juicio la causa, todos concretaron un “ataque sexual masivo” y actuaron de manera conjunta para “satisfacer sus deseos libidinosos”.

Sin embargo, se está debatiendo si se mantendrá esta acusación, que atribuye el mismo grado de responsabilidad para la totalidad del grupo, pese a que no todos ellos llegaron a abusar de la víctima o si, alguno de los imputados será beneficiado con una calificación más leve.

ACM con información de agencias.