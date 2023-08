Juicio por violación grupal en Palermo: cinco de los imputados se negaron a declarar

En el primer día del juicio oral en Tribunales por la violación grupal a una mujer en el barrio porteño de Palermo en febrero de 2022, cinco de los seis jóvenes imputados se negaron a declarar. Ángel Pascual Ramos, el acusado más comprometido, fue el único de los seis imputados que declaró este lunes para clamar por su inocencia y decir que “no hubo un plan para abusar de nadie”, informaron fuentes judiciales.

Comienza el juicio por la violación grupal a una joven en Palermo

El imputado aceptó hacer una breve declaración, aunque sin contestar preguntas. “Yo los conocía previamente, no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie”, fueron las tres frases que dijo ante los jueces, según confiaron las fuentes.

Ramos es uno de los más comprometidos en la causa, ya que los videos lo identifican como el primero en abusar de la denunciante en el asiento delantero de un auto, y su perfil genético fue identificado no solo en el líquido seminal hallado en la ropa interior y en los hisopados practicados a la víctima, sino también bajo las uñas de la chica. Con ello, la fiscalía indica que ésta se resistió al acto sexual y llegó a rasguñarlo.

Jorge Alfonso, abogado defensor, se explayó al cierre del debate y dijo que se pidieron nulidades y anticipó que solicitará la “absolución completa” de Pascual Ramos, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Thomas Fabián Domínguez, Franco Jesús Lykan, Alexis Steven Cuzzoni e Ignacio Retondo. “No hay elementos para sostener los roles y el entramado del hecho. Lo del consentimiento se va a dirimir”, remarcó el letrado.

Los seis jóvenes llegaron a esta instancia con prisión preventiva, imputados por el delito de “coautoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Por la acusación, los seis detenidos podrían recibir una pena de hasta 20 años de cárcel. Antes de retirarse, el abogado defensor de Domínguez referenció la inocencia de su cliente: “Me da pena que haya delitos peores que estos y los acusados estén libres, es la justicia que tenemos”.

Durante el debate oral que durará siete jornadas, la defensa buscará comprobar que el hecho fue consentido, ya que los exámenes toxicológicos a Natalia Duarte, la joven víctima de 21 años, arrojaron que había ingerido alcohol, metanfetaminas y marihuana.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14 está integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, y la acusación está en manos del fiscal general Fernando Klappenbach.

Los abogados querellantes Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro representan a la víctima. Se esperan unos 30 testigos y la declaración de la Duarte, la cual aún no tiene fecha fijada. Por tratarse de un delito de instancia privada, el proceso se desarrollará a puertas cerradas.

Figueroa aseguró a la prensa que espera que todos terminen condenados. “Hay una participación necesaria de todos ellos. Entendemos que sin el accionar de cada uno de ellos no hubiera llegado al desenlace final esta situación”, afirmó el querellante y agregó: “Cada uno tuvo un rol preponderante”, donde “hubo dos autores y el resto son partícipes necesarios”.

“Consentimiento (por parte de la víctima) no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado. Tenemos los (exámenes) toxicológicos, los testimonios y las imágenes que no podía mantenerse erguida en una silla”, aseguró el letrado.

Además, el abogado querellante señaló que fue “un año complejo” para la joven, que “está siendo atendida por un equipo multidisciplinario, con psicología, psiquiátrica” por el hecho que vivió “una situación que requiere de mucha asistencia y contención”.

Familiares de los imputados quisieron agredir al abogado de una testigo

Marino Cid Aparicio, abogado de una panadera que declaró haber visto el delito, se refirió al debate: “Fue tranquilo porque se hizo la acusación formal a los imputados, en el cual hubo planteos de nulidad a los que no dieron lugar”.

Además, el letrado denunció agresiones que sufrió antes del inicio del juicio y de los detalles de la audiencia. “Sufrí una agresión por parte de familiares de los imputados que están desde temprano protestando. Están en su derecho ya que no pueden entrar a la sala pero no deja de ser un feo momento”, cuestionó.

El hecho ocurrió en las afueras de los Tribunales, cuando Cid Aparicio llegó y habló ante la prensa. Esto generó enojo y familiares de los imputados, por lo que le gritaron y trataron de agredir físicamente al abogado de la panadera. Por eso, intervino la Policía Federal y separó a ambas partes.

“Hace un año y medio que este hombre está mintiendo en televisión. Es todo mentira”, dijo el padre de uno de los imputados al pedir disculpas por el momento vivido.

“Estamos muy optimistas porque hoy es el gran día en el que vamos a poder mostrar las pruebas reales, videos y testigos. Esto fue un show que se armó, cínico y morboso, en base al relato de la panadera que es digno de una serie de Netflix”, manifestó Mailén, la hermana de uno de los imputados.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando iniciarán las declaraciones de los testigos y una posibilidad es que la propia víctima -en caso de estar en condiciones-, pueda hablar ante los jueces, quienes analizan si será presencial pero sin la presencia de los acusados en la sala, o de manera remota.

LC con información de agencia NA