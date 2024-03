Detuvieron a un adolescente por el crimen del playero y el Gobierno quiere que sea juzgado como adulto

El menor fue apresado en un allanamiento que llevó a cabo la Policía de Investigaciones (PDI) de la fuerza provincial en la llamada Zona Cero, en el noroeste de la ciudad. El acusado se había teñido el pelo, luego de que su imagen había sido captada cuando mataba a Bruno Bussanich, de 25 años, de un disparo en la cabeza.

Por su edad -15 años-, el presunto asesino no es punible y su situación será derivada a la Justicia de Menores, mientras a la par buscarán pistas para dar con cómplices y responsables intelectuales.

El crimen ocurrió el 10 de marzo en la estación de servicio ubicada en la esquina de las calles Mendoza y Rojas, cuando una persona vestida con un buzo con capucha, llegó hasta el lugar donde estaba trabajando el playero y le disparó sin darle tiempo a reacción alguna.

Previamente había dejado caer una nota en la que amenazaba al gobernador Maximiliano Pullaro. “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”, decía el mensaje.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había difundido una imagen del hombre que asesinó de tres disparos a Bussanich el 10 de marzo último en calle Mendoza al 7600 y solicitó colaboración a la población para identificarlo. Además, el gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran datos.

Inmediatamente tras conocerse la noticia, Javier Milei se expresó al respecto por las redes sociales para afirmar que “el que las hace, las paga”, mientras que su vocero, Manuel Adorni, indicó: “Se logró detener al asesino que fusiló al playero en Rosario: tiene 15 años. Delito de adulto, pena de adulto”.

El Gobierno va por la baja de Imputabilidad

En este sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que el Gobierno envió al Congreso la Ley de Imputabilidad en la que trabaja junto a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el objetivo de que los menores de edad puedan ser condenados a partir de los 14 años.

“Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia”, señaló la funcionaria en redes sociales.

En la misma línea, precisó: “Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

La intención del Gobierno de Javier Milei es modificar la vigente Ley 22.278, sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980, en plena dictadura militar, modificada en mayo de 1983 y que detalla que el Régimen Penal de Minoridad, en su artículo uno establece que "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación".

El ministro Cúneo Libarona manifestó que “el tema minoridad está en crisis desde hace al menos 50 años” y que la Ley 22.278 fue sancionada cuando “la criminalidad era otra, muy distinta a la de ahora”.

“El Estado no le presta atención a los menores, no es un tema de ahora”, puntualizó el funcionario en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) y advirtió que el proyecto contempla modificaciones en los métodos para lograr que los jóvenes puedan ser reinsertados en la sociedad. "No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no ésta porquería (institutos de menores)", concluyó.

DM con información de agencia NA