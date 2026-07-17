Día del Automovilismo Deportivo, ¿por qué se celebra el 17 de julio?

Juan Manuel Fangio, nacido en Balcarce el 24 de junio de 1911 y fallecido en Buenos Aires el 17 de julio de 1995, fue el piloto argentino por antonomasia, y por eso el Día del Automovilismo Deportivo conmemora su desaparición física.

Fangio es considerado uno de los pilotos más destacados de todos los tiempos, por haber logrado cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957, los subcampeonatos de 1950 y 1953, y ser ganador de las 12 Horas de Sebring en 1956 y 1957.

En 1938, con 27 años, debutó en Turismo Carretera a bordo de un Ford V8, y en 1940 pasó a competir con Chevrolet, con el cual obtuvo el Gran Premio Internacional del Norte y se consagró como Campeón Argentino de Turismo Carretera, título que repitió al año siguiente.

Luego compitió en las categorías de Fuerza Libre (antecesoras de la Fórmula 1 Mecánica Argentina) donde ganó en cuatro ocasiones, desde 1947 a 1949 con un Volpi-Chevrolet, y en 1950 con un Talbot.

En 1947, esponsoreado por el gobierno de Juan Perón, comenzó a participar en los Grandes Premios del continente europeo, y de 1947 a 1958 compitió en Grandes Premios de manera oficial para las marcas Mercedes, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari obteniendo cinco títulos mundiales y dos subcampeonatos.

Un palmarés único

Fangio obtuvo 24 victorias, 35 podios, 29 y 23 vueltas rápidas en 51 Grandes Premios de Fórmula 1 a lo largo de su carrera. Mantuvo durante un extenso período el récord de más títulos en Fórmula 1 hasta que fue desplazado por Michael Schumacher, en 2003. Sin embargo, se mantiene como el piloto de mejor promedio de victorias, el único piloto que ganó campeonatos de Fórmula 1 con cuatro escuderías distintas y el piloto campeón más longevo de la historia (46 años y 41 días).