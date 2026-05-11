Día del Himno nacional argentino: ¿por qué se celebra el 11 de mayo?

El 11 de mayo de 1813, en medio del proceso revolucionario que atravesaba el Río de la Plata, la Asamblea General Constituyente aprobó la “Marcha Patriótica”, una composición destinada a representar el clima político de la época. Con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera, la pieza se convertiría con el tiempo en el Himno Nacional Argentino.

La canción nació en un contexto marcado por la guerra contra la corona española y por la necesidad de construir símbolos comunes para las Provincias Unidas. Su letra original tenía un fuerte tono independentista y exaltaba la lucha revolucionaria.

Con el paso de las décadas, el himno fue modificándose. En 1900, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, un decreto oficializó que en actos públicos y escuelas se interpretara una versión reducida de la composición original, dejando de lado las estrofas más agresivas hacia España.

Un símbolo de la vida pública argentina

A lo largo de más de dos siglos, el Himno Nacional estuvo presente en escuelas, actos oficiales, movilizaciones políticas y eventos deportivos. También fue resignificado por distintas generaciones y contextos históricos.

Durante las dictaduras militares del siglo XX, por ejemplo, fue utilizado como parte de una narrativa nacionalista impulsada desde el Estado. En democracia, volvió a aparecer como una expresión popular en marchas, celebraciones y protestas sociales.

La canción también atravesó reinterpretaciones culturales. Una de las versiones más recordadas fue la grabada por Charly García en 1990, que generó polémica por alterar la sonoridad tradicional del himno.

Cada 11 de mayo, la efeméride vuelve a poner en discusión el vínculo entre los símbolos patrios y la identidad nacional. Más de 200 años después de su creación, el Himno Nacional sigue siendo una de las pocas canciones compartidas por millones de argentinos.