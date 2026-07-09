Día de la Independencia: ¿por qué se celebra el 9 de julio?

Cada 9 de julio, Argentina celebra el Día de la Independencia, una de las efemérides patrias más trascendentes del calendario nacional. La jornada recuerda la declaración de independencia realizada en 1816 por los congresales reunidos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, un hecho que marcó el nacimiento político del país como una nación libre y soberana, desligada de la dominación española y de cualquier otra potencia extranjera.

La decisión adoptada aquel día fue el resultado de un largo proceso iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, cuando comenzó a gestarse el camino hacia la emancipación. Durante los años siguientes, las Provincias Unidas del Río de la Plata enfrentaron conflictos internos, campañas militares y un escenario internacional complejo, mientras buscaban consolidar un proyecto político propio.

El histórico Congreso de Tucumán

El Congreso de Tucumán comenzó sus sesiones el 24 de marzo de 1816. Delegados de distintas provincias llegaron a la histórica casa de Francisca Bazán de Laguna, donde debatieron el futuro político del territorio.

Finalmente, el 9 de julio, los congresales aprobaron por unanimidad la Declaración de la Independencia, mediante la cual expresaron la voluntad de romper los vínculos políticos con la Corona española y con cualquier otra dominación extranjera.

Días más tarde, el 19 de julio, el texto fue ampliado para dejar en claro que la independencia alcanzaba también a cualquier otra potencia que pudiera pretender ejercer autoridad sobre las Provincias Unidas, reafirmando el principio de soberanía nacional.

Los protagonistas de una decisión histórica

El Congreso estuvo integrado por representantes de diversas provincias que asumieron la responsabilidad de definir el destino político del territorio. Entre las figuras más recordadas se encuentran Francisco Narciso de Laprida, quien presidía las sesiones el día de la declaración; Juan José Paso, encargado de leer el acta; y Manuel Belgrano, quien, aunque no fue congresal, participó activamente de los debates y propuso la instauración de una monarquía constitucional encabezada por un descendiente de los incas, una idea que reflejaba las discusiones políticas de la época.

La declaración también fue posible gracias al esfuerzo de quienes lideraban las campañas por la independencia, entre ellos el general José de San Martín, que preparaba el Ejército de los Andes para avanzar sobre Chile y luego liberar Perú. La consolidación política era considerada indispensable para sostener la lucha militar por la emancipación sudamericana.

La Casa Histórica, un símbolo de la independencia

El lugar donde se firmó la declaración se convirtió en uno de los sitios más emblemáticos del país. La Casa Histórica de la Independencia, ubicada en San Miguel de Tucumán, fue declarada Monumento Histórico Nacional y hoy funciona como museo.

Cada año recibe a miles de visitantes que recorren sus salas y conocen el contexto en el que se tomó una de las decisiones más importantes de la historia argentina. Su famoso Salón de la Jura es uno de los espacios más representativos de la memoria nacional.

Cómo se celebra el 9 de julio en Argentina

El Día de la Independencia es un feriado nacional y se conmemora con actos oficiales, desfiles, ceremonias escolares, conciertos y actividades culturales en todo el país.

Uno de los momentos más tradicionales es el Tedeum, ceremonia religiosa de acción de gracias que suele contar con la presencia de las principales autoridades nacionales y provinciales. Además, numerosas ciudades organizan festivales populares donde no faltan la música folclórica, las danzas tradicionales y comidas típicas como el locro, las empanadas y el pastelito, platos que se convirtieron en un clásico de las celebraciones patrias.

En las escuelas, la fecha es una oportunidad para que niños y jóvenes conozcan el proceso independentista y reflexionen sobre el valor de la libertad, la participación ciudadana y la construcción de la identidad nacional.

Un legado que trasciende el paso del tiempo

Más de dos siglos después de aquella histórica jornada de 1816, el 9 de julio continúa siendo una fecha de profundo significado para los argentinos. La declaración de la independencia representó mucho más que una decisión política: fue la afirmación del derecho de un pueblo a gobernarse por sí mismo y a construir su propio destino.

La efeméride invita cada año a recordar el esfuerzo y el compromiso de quienes impulsaron la emancipación, pero también a reflexionar sobre los desafíos permanentes de consolidar una sociedad democrática, plural y comprometida con los valores de la libertad, la igualdad y la soberanía.

NB