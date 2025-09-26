Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares: ¿por qué es el 26 de septiembre?

Se trata de una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el claro objetivo de lograr el desarme nuclear a nivel mundial.

Antecedentes para la prohibición de las armas nucleares

La primera vez que la ONU tocó el tema del desarme nuclear fue en la primera resolución emitida por la Asamblea General de este organismo en el año 1946. Desde entonces el tema ha sido uno de los puntos recurrentes en cualquier reunión de los países miembros.

El 7 de julio de 2017 se adoptó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares que fue un importante avance para la consecución de un mundo sin armas nucleares.

Se hace hincapié en que es vital conseguir la destrucción de este tipo de armas para evitar las catastróficas consecuencias humanitarias que ocurrirían si un arma nuclear fuera usada sobre una población de nuevo.

Sin embargo, este tratado queda vacío sin la ratificación de muchos países que tienen armas nucleares, incluyendo EEUU.

A pesar del interés mostrado por el organismo y el mundo, hoy en día existen 14.500 armas nucleares a nivel mundial y los países que la poseen cuentan con suficiente financiación para programas de modernización para sus arsenales.

¿Qué son las armas nucleares?

Se entiende por arma nuclear una explosión de alto poder que utiliza energía nuclear para detonar y arrasar todo a su paso. Este tipo de armas, tuvieron su origen dentro de los avances científicos de 1930, donde se encontraba en boga el estudio de la fisión nuclear dentro de la carreara armamentística de la Guerra Fría.

El creador de la bomba atómica fue LeóSzilárd, quien descubrió que era posible liberar grandes cantidades de energía mediante reacciones neutrónicas en cadena. Lo que lo llevó el 4 de julio de 1934, a pedir la patente de tan horrible invento.

No obstante, la idea de este hombre era impedir la construcción de este artefacto, por eso quería quedarse con los derechos absolutos del invento, pero su error fue ceder la patente al Almirantazgo Británico para asegurar el secreto de la misma.

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzo la primera bomba atómica de la historia, que terminó con la vida de 80 mil personas de la ciudad de Hiroshima en Japón, tres días después detonaría otra en Nagasaki.

Nunca como arma

La idea que tenían los científicos sobre la fisión nuclear era la de encontrar otras fuentes de energías alternativas. Para nada se pensó como arma y gracias a este descubrimiento, muchos países del mundo cuentan con reactores de energía atómica que les permiten tener sus calles iluminadas y utilizar electrodomésticos.

También estuvo presente en la exploración del espacio. Gracias al generador de radioisótopos, sondas espaciales como por ejemplo, las míticas Voyager, contaron con energía eléctrica más allá dónde llegan los rayos del sol.

Países con armas nucleares

Actualmente existen de forma oficial nueve países con armas nucleares, aunque solo dos de ellos poseen el 92% de dichas armas. Estos países son:

Estados Unidos : Posee 7700 cabezas nucleares.

: Posee 7700 cabezas nucleares. Rusia : Tiene 8500 cabezas nucleares.

: Tiene 8500 cabezas nucleares. Reino Unido : Cuenta con 225 cabezas nucleares.

: Cuenta con 225 cabezas nucleares. Francia : Con 300 cabezas nucleares.

: Con 300 cabezas nucleares. China : Posee 250 cabezas nucleares.

: Posee 250 cabezas nucleares. India : Entre 90 – 110 cabezas nucleares.

: Entre 90 – 110 cabezas nucleares. Pakistán : La cantidad de cabezas nucleares ronda entre las 100 – 120.

: La cantidad de cabezas nucleares ronda entre las 100 – 120. Israel : 80 cabezas nucleares.

: 80 cabezas nucleares. Corea del Norte: Es el país más reciente que se suma a esta lista y el que representa el mayor riesgo a pesar de que solo posee 10 cabezas nucleares.

¿Cómo conmemorar este día?

La mejor manera de celebrar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares es sumar nuestra voz a la petición de desarme nuclear a nivel mundial.

Además de procurar incentivar el uso de energías renovables en detrimento de la emitida por reactores nucleares, dado que el ser humano probó en carne propia el alto riesgo que representa esta tecnología.