Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería: ¿por qué se celebra el 23 de junio?

Cada 23 de junio se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, una jornada destinada a visibilizar y celebrar el trabajo de las mujeres que se desempeñan en esta profesión, así como a fomentar la igualdad de oportunidades en uno de los sectores históricamente dominados por los hombres.

La iniciativa nació en el Reino Unido en 2014, impulsada por la Women's Engineering Society (WES), con el objetivo de destacar las contribuciones de las ingenieras y alentar a las nuevas generaciones a elegir carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Con el paso de los años, la celebración adquirió carácter internacional y hoy es reconocida en numerosos países.

La ingeniería desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana. Desde el diseño de infraestructuras y sistemas de transporte hasta el desarrollo de tecnologías de comunicación, energías renovables y avances médicos, los profesionales de esta disciplina son protagonistas de muchas de las transformaciones que experimenta la sociedad moderna.

Sin embargo, a pesar de los avances registrados en las últimas décadas, las mujeres continúan estando subrepresentadas en las carreras y profesiones relacionadas con la ingeniería. Organismos internacionales y entidades educativas trabajan para reducir esta brecha mediante programas de formación, mentorías y acciones destinadas a incentivar la participación femenina en áreas vinculadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La fecha también constituye una oportunidad para poner en valor el legado de numerosas mujeres que marcaron la historia de la ingeniería y la innovación. A lo largo del tiempo, muchas de ellas realizaron aportes decisivos en distintos campos, aunque en numerosos casos sus contribuciones no recibieron el reconocimiento que merecían.

En Argentina, universidades, instituciones educativas y organizaciones profesionales suelen desarrollar actividades especiales en torno al 23 de junio, con charlas, encuentros y campañas de difusión orientadas a promover vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes.

Cada 23 de junio, el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería invita a reflexionar sobre la importancia de construir entornos más inclusivos y diversos. La efeméride no solo celebra los logros alcanzados por las ingenieras de todo el mundo, sino que también busca inspirar a futuras generaciones para que encuentren en esta profesión una oportunidad para transformar la sociedad a través del conocimiento y la innovación.

NB