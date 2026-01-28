Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre: ¿por qué se conmemora el 28 de enero?

Cada 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, una fecha impulsada por organizaciones ambientales y sociales para advertir sobre el avance del cambio climático y la necesidad de adoptar políticas urgentes que limiten el aumento de la temperatura global.

La efeméride busca poner en agenda pública los efectos del calentamiento global, asociado principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los modelos de producción y consumo intensivos en recursos naturales.

El origen de la fecha

El 28 de enero comenzó a ser señalado a fines de los años 90, en un contexto marcado por las primeras negociaciones multilaterales para enfrentar el cambio climático a escala global, entre ellas el Protocolo de Kioto, adoptado en 1997. Desde entonces, la jornada se utiliza como un llamado a la acción para exigir compromisos reales de los Estados, el sector privado y la sociedad civil frente a una problemática que dejó de ser futura para convertirse en presente.

Una crisis con impactos concretos

El calentamiento terrestre ya tiene consecuencias visibles: olas de calor extremas, sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales, retroceso de glaciares y pérdida acelerada de biodiversidad. Según la comunidad científica, el planeta ya se calentó alrededor de 1,2 °C respecto de los niveles preindustriales, y superar el umbral de 1,5 °C implicaría impactos irreversibles en numerosos ecosistemas.

En Argentina, el cambio climático se manifiesta con mayor frecuencia de eventos extremos, estrés hídrico en distintas regiones, impactos sobre la producción agropecuaria y riesgos crecientes para la salud pública, especialmente en los sectores más vulnerables.

Acción climática y responsabilidades

La fecha también pone el foco en las responsabilidades diferenciadas. Los países industrializados concentran la mayor parte de las emisiones históricas, mientras que las consecuencias más severas recaen sobre los países del sur global. En ese marco, los compromisos de reducción de emisiones, la transición energética, la adaptación y el financiamiento climático siguen siendo puntos de fuerte disputa en los foros internacionales.

El Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre no es solo una conmemoración simbólica: funciona como recordatorio de que el margen de acción se achica y que las decisiones políticas, económicas y ambientales que se tomen hoy condicionarán las posibilidades de vida de las próximas generaciones.