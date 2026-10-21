Día Mundial del Ahorro de Energía: ¿por qué se celebra el 21 de octubre?

El Día Mundial del Ahorro de Energía se conmemora cada 21 de octubre. De acuerdo con organismos oficiales argentinos, la fecha comenzó a celebrarse en 2012 y está vinculada al Foro Energético Mundial, con el objetivo de promover el acceso universal a la energía y generar conciencia sobre la necesidad de utilizarla de manera responsable. Argentina comenzó a conmemorarla en 2018.

Sin embargo, el origen preciso de la efeméride no está completamente documentado. Algunas fuentes oficiales atribuyen su creación al Foro Energético Mundial, mientras que otros organismos advierten que existen pocos registros sobre la institución concreta de la fecha. Lo que sí está claramente establecido es el propósito de la jornada: reflexionar sobre el consumo energético y promover la eficiencia y el cuidado de los recursos naturales.

La fecha no forma parte del calendario de días internacionales oficiales de las Naciones Unidas, pero es ampliamente difundida por organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones vinculadas con la energía y el ambiente.

¿Qué significa ahorrar energía?

Ahorrar energía no significa necesariamente dejar de utilizarla. Se trata, principalmente, de evitar el consumo innecesario y utilizar de manera eficiente los recursos disponibles.

La diferencia es importante. La electricidad, el gas y otras formas de energía son indispensables para la vida cotidiana: permiten iluminar los hogares, conservar alimentos, calefaccionar o refrigerar ambientes, trasladarnos, producir bienes y mantener en funcionamiento hospitales, escuelas, comercios e industrias.

El desafío consiste en utilizar esa energía de manera racional, evitando pérdidas y consumos que no aportan ningún beneficio.

Por eso, el ahorro energético combina dos cuestiones: cambiar hábitos cotidianos y mejorar la eficiencia de los equipos, las viviendas y los sistemas de producción.

El ahorro de energía también ayuda a cuidar el ambiente

La manera en que se produce y consume la energía tiene consecuencias ambientales. Buena parte de la matriz energética mundial continúa dependiendo de combustibles fósiles, cuya extracción y utilización están vinculadas con emisiones de gases de efecto invernadero.

Reducir el consumo innecesario puede contribuir a disminuir la demanda energética y, dependiendo de cómo se genere esa electricidad, también las emisiones asociadas.

Por eso, distintas instituciones utilizan esta fecha para recordar que la eficiencia energética no es solamente una cuestión económica. También está relacionada con el cuidado de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático.

La Secretaría de Ambiente de México, por ejemplo, señala que reducir el consumo energético contribuye a mitigar el cambio climático y propone acciones sencillas como apagar luces innecesarias y desconectar aparatos que no están siendo utilizados.

¿Cómo ahorrar energía en casa?

Muchas de las medidas que permiten reducir el consumo eléctrico son sencillas y no requieren grandes inversiones.

Entre las recomendaciones difundidas por organismos argentinos se encuentran:

Aprovechar la luz natural siempre que sea posible.

Apagar las luces de los ambientes que no están siendo utilizados.

Desconectar cargadores y aparatos eléctricos cuando no sean necesarios.

Utilizar lámparas LED o sistemas de iluminación eficientes.

Evitar mantener encendidos televisores, computadoras y otros equipos sin utilizarlos.

Regular adecuadamente el aire acondicionado y la calefacción.

Mantener cerradas puertas y ventanas cuando está funcionando la climatización.

Utilizar de manera eficiente los electrodomésticos.

Revisar periódicamente las instalaciones y los equipos para evitar pérdidas.

Calcular el consumo eléctrico del hogar para conocer cuáles son los aparatos que más energía utilizan.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recomienda, además, conocer el consumo básico de los principales electrodomésticos y calcular cuánta electricidad se utiliza en el hogar, expresada en kilowatt-hora (kWh).

Aire acondicionado, calefacción y los grandes consumos

Los equipos destinados a climatizar los ambientes merecen especial atención porque pueden representar un consumo importante, particularmente durante los períodos de temperaturas extremas.

Una vivienda energéticamente eficiente no depende solamente de apagar las luces. También influyen cuestiones como el aislamiento térmico, el estado de puertas y ventanas, el mantenimiento de los equipos y la temperatura seleccionada.

En verano, por ejemplo, utilizar el aire acondicionado a una temperatura razonable y evitar que el frío se escape hacia el exterior permite reducir el consumo. En invierno ocurre algo similar con la calefacción.

La eficiencia energética, entonces, comienza incluso antes de encender un aparato: una vivienda bien aislada necesita menos energía para mantener una temperatura confortable.

Ahorrar energía también puede significar ahorrar dinero

El ahorro energético tiene además un impacto directo sobre la economía familiar.

Consumir menos electricidad o gas de manera eficiente puede ayudar a reducir los gastos asociados a los servicios, especialmente en períodos de altas temperaturas, cuando aumenta el uso de equipos de refrigeración o calefacción.

Por eso, modificar pequeños hábitos puede tener un doble beneficio: cuidar los recursos y evitar gastos innecesarios.

Pero la responsabilidad no recae exclusivamente en los hogares. Las empresas, industrias, edificios públicos, comercios y organismos estatales también tienen un papel fundamental en la reducción del consumo y en la incorporación de tecnologías más eficientes.

La importancia de pensar en la energía

El Día Mundial del Ahorro de Energía propone una reflexión que no debería limitarse al 21 de octubre. El ENRE remarcó en distintas oportunidades que la concientización sobre el consumo responsable debe trascender la efeméride y convertirse en una práctica cotidiana.

La energía está presente en prácticamente todas las actividades de la vida moderna. Por eso, cada decisión —desde apagar una luz hasta elegir un electrodoméstico eficiente o mejorar el aislamiento de una vivienda— forma parte de un desafío mucho más amplio.

Ahorrar energía no significa renunciar al confort ni dejar de utilizar los recursos necesarios. Significa usarlos de manera inteligente, evitar el derroche y comprender que la eficiencia energética es una responsabilidad compartida.

En definitiva, el 21 de octubre funciona como un recordatorio: la energía que se utiliza hoy tiene consecuencias económicas, ambientales y sociales. Incorporar hábitos más responsables permite cuidar los recursos disponibles y contribuir a construir un modelo de consumo más sostenible para las próximas generaciones.

NB