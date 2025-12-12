Día Mundial de la Cobertura Sanitaria Universal: por qué se celebra cada 12 de diciembre

Cada 12 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), una fecha impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar que el acceso a servicios de salud de calidad no debe ser un privilegio, sino un derecho fundamental.

La efeméride nació en 2017, luego de que la ONU señalara la necesidad urgente de que los países desarrollen sistemas sanitarios capaces de cubrir a toda la población sin generar dificultades económicas. La premisa es clara: que cada persona pueda recibir atención médica —desde la prevención hasta el tratamiento y la rehabilitación— sin empobrecerse por pagarla.

En un contexto global marcado por brechas económicas, tensiones geopolíticas y el impacto post-pandemia, la CSU se volvió un eje central para la planificación sanitaria. Organismos internacionales advierten que más de la mitad de la población mundial carece de acceso completo a servicios esenciales de salud y que millones de personas caen en la pobreza extrema cada año por gastos médicos de bolsillo.

La fecha busca visibilizar esta realidad y presionar para que los gobiernos tomen decisiones que sostengan sistemas más sólidos, equitativos y resilientes.

La celebración de este 12 de diciembre suele estar acompañada por campañas de concientización, informes sobre avances y retrocesos, y reuniones multilaterales que apuntan a fortalecer la cooperación internacional. La ONU insiste en que garantizar cobertura sanitaria universal no solo mejora la calidad de vida, sino que también genera sociedades más estables, productivas y preparadas frente a futuras crisis.

El mensaje central de la jornada vuelve a ser el mismo: acercar la salud a todas las personas, sin distinción. Porque detrás de cada estadística hay un objetivo irrenunciable: que nadie quede afuera del derecho a vivir más y mejor.