Día Mundial de la Cruz Roja: ¿por qué se celebra el 8 de mayo?

El Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se conmemora cada 8 de mayo en homenaje al nacimiento de Henry Dunant, fundador del movimiento humanitario internacional y primer ganador del Premio Nobel de la Paz. La jornada busca destacar el trabajo de millones de voluntarios que brindan asistencia en contextos de crisis y vulnerabilidad en todo el mundo.

La Cruz Roja Argentina forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, considerado la red humanitaria más grande del planeta y presente en más de 190 países.

Desde emergencias climáticas y conflictos armados hasta campañas de salud, primeros auxilios y asistencia social, la organización desarrolla tareas fundamentales para acompañar a comunidades afectadas por distintas problemáticas. El trabajo voluntario es uno de los pilares centrales de la institución.

En Argentina, la Cruz Roja lleva adelante acciones vinculadas a emergencias y desastres, capacitación en primeros auxilios, acompañamiento comunitario y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Además, cuenta con miles de voluntarios en distintas provincias del país.

El Día Mundial de la Cruz Roja también busca promover valores como la solidaridad, la humanidad y la cooperación. Los principios fundamentales del movimiento incluyen la imparcialidad, la neutralidad y el compromiso de asistir a las personas sin discriminación.

Cada 8 de mayo, la fecha invita a reconocer el trabajo silencioso de quienes participan en tareas humanitarias y a reflexionar sobre la importancia de construir redes de ayuda y contención frente a las crisis que atraviesan las sociedades.

NB