Día Mundial de la Encefalitis: ¿qué es y por qué se conmemora cada 22 de febrero?

Cada 22 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis, una fecha destinada a generar conciencia sobre una enfermedad neurológica que, aunque poco frecuente, puede tener consecuencias severas si no se diagnostica y trata de manera oportuna.

La jornada fue impulsada por la organización internacional Encephalitis International con el objetivo de visibilizar los síntomas, promover el acceso temprano a la atención médica y acompañar a pacientes y familias que enfrentan secuelas a largo plazo.

La encefalitis es una inflamación del cerebro que puede ser causada por infecciones virales —como el virus del herpes simple u otros transmitidos por mosquitos— o por reacciones autoinmunes, cuando el propio sistema inmunológico ataca el tejido cerebral. En algunos casos, la causa no llega a identificarse con precisión.

Los síntomas pueden comenzar de manera similar a un cuadro gripal, con fiebre y dolor de cabeza, pero pueden evolucionar rápidamente hacia manifestaciones más graves como confusión, alteraciones del comportamiento, convulsiones, dificultad para hablar o moverse y, en situaciones extremas, pérdida de conciencia.

Especialistas remarcan que el diagnóstico precoz es clave para reducir el riesgo de complicaciones. El tratamiento varía según el origen —antivirales en casos infecciosos o terapias inmunológicas en encefalitis autoinmunes— y suele requerir internación. Aun con intervención médica, algunos pacientes pueden presentar secuelas cognitivas, motoras o emocionales que demandan rehabilitación prolongada.

En este contexto, el Día Mundial de la Encefalitis busca no solo informar, sino también reducir el estigma asociado a las enfermedades neurológicas y fortalecer la investigación científica. La difusión de los síntomas y la consulta médica inmediata ante signos de alarma pueden marcar la diferencia entre una recuperación favorable y un cuadro de mayor complejidad.

La consigna de la fecha es clara: reconocer, actuar y acompañar. Porque, frente a la encefalitis, el tiempo es un factor decisivo.