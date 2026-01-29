eldiario.es
Efemérides

Día Mundial del Rompecabezas: ¿por qué se celebra el 29 de enero?

  • Cada 29 de enero se celebra el Día del Rompecabezas, una efeméride que pone en foco a uno de los juegos más antiguos y universales, asociado al aprendizaje, la concentración y la paciencia, y que hoy vuelve a ganar espacio frente al avance de las pantallas.

Día del Rompecabezas.
El Día del Rompecabezas se conmemora cada 29 de enero con el objetivo de reconocer el valor educativo, cultural y cognitivo de un juego que atraviesa generaciones, edades y contextos sociales. Aunque suele asociarse al entretenimiento infantil, los rompecabezas forman parte desde hace siglos de prácticas pedagógicas, recreativas y terapéuticas.

El origen del rompecabezas moderno se remonta al siglo XVIII, cuando el cartógrafo británico John Spilsbury creó el primer puzzle al montar un mapa sobre una tabla de madera y recortarlo en piezas. La idea era facilitar el aprendizaje de geografía entre niños y niñas. Con el tiempo, el formato se popularizó y se diversificó, incorporando imágenes artísticas, paisajes, escenas históricas y desafíos de complejidad creciente.

Un juego con impacto cognitivo

Diversos estudios señalan que armar rompecabezas estimula funciones clave como la memoria, la atención, la percepción visual y el razonamiento espacial. En personas adultas mayores, además, se lo vincula con la prevención del deterioro cognitivo y con beneficios para la salud mental, al promover estados de concentración y reducir el estrés.

Durante la pandemia, el rompecabezas vivió un resurgimiento global: las ventas crecieron y muchas familias retomaron esta práctica como actividad compartida en el hogar, en contraste con el consumo individual de pantallas.

Vigencia en tiempos digitales

Aunque hoy existen versiones digitales y aplicaciones que replican el juego, el rompecabezas físico conserva un valor particular: propone una experiencia lenta, tangible y colaborativa. En un contexto marcado por la inmediatez y la sobreestimulación, armar un rompecabezas implica detenerse, probar, equivocarse y perseverar.

La efeméride busca, justamente, reivindicar ese tiempo dedicado al proceso y recordar que, a veces, resolver algo pieza por pieza sigue siendo una forma válida —y necesaria— de entender el mundo.

