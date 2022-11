Día Mundial del Veganismo: ¿por qué se celebra el 1 de noviembre?

El 1ro de noviembre se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Veganismo. La fecha promueve una alimentación más sana, pero por sobre todas las cosas, una alimentación que sea libre de productos de origen animal. Los veganos se caracterizan por no consumir carne de ningún tipo, tampoco huevos, productos lácteos, ni siquiera miel.

En 1944, se acuñó por primera vez la palabra “vegano”, diferenciando esta práctica del del vegetarianismo que tampoco consume de carne, pero que no utiliza ningún producto de origen animal. Aunque este estilo de vida ya existía mucho antes de eso, no había una palabra para definirlo. Una palabra que no terminó usándose fue “benévoro”.

Ese mismo año se fundó la Vegan Society (Sociedad Vegana en español), y para su 50º aniversario, la organización estableció el primero de noviembre como Día Mundial del Veganismo, como una fecha aproximada a cuando nació el término “vegano”.

En la Argentina, tenemos la Unión Vegana Argentina (UVA), que fue fundada el 19 de mayo del año 2000. Es la primer ONG en nuestro país que fue creada para promover y difundir exclusivamente el veganismo. Según describen, su objetivo principal es difundir el vegetarianismo en la alimentación, así como el veganismo como filosofía y estilo de vida, que incluye el cuidado del medio ambiente.

¿Qué es el veganismo?

De acuerdo con la Sociedad Vegana, es una filosofía y forma de vida que busca excluir, dentro de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales para alimento, vestido o cualquier otro propósito; y por extensión, promueve el desarrollo y uso de alternativas libres de animales en beneficio de los humanos, los animales y el medio ambiente. En términos dietéticos, es la práctica de prescindir de todos los productos derivados total o parcialmente de animales.

Además de la alimentación, el veganismo es un estilo de vida, y uno cada vez más popular en los últimos tiempos. Por otro lado, el vegetarianismo sí es una dieta, y apunta a ser lo más saludable posible. Los vegetarianos sí pueden consumir leche de vaca o cabra, manteca, huevos, miel y todo tipo de lácteos.

Los primeros veganos siempre han sido los yoguis hindúes, quienes no consumen productos derivados de los animales, ya que les impide alcanzar su equilibrio espiritual. Es por eso que también se considera al veganismo como una postura ética y filosófica, porque apresar y matar animales por fines netamente comerciales es algo que termina afectando al organismo que lo consume.

En la actualidad, ya está más que comprobado que a nuestro sistema digestivo suele tener problemas para procesar las carnes, y consumirlas en exceso puede generar varios trastornos sobre todo en lo que respecta a las articulaciones.

Actividades por el Día Mundial del Veganismo

DifusionV y Voicot, dos organizaciones activistas por los derechos de los animales, llamaron este martes 1ro a una convocatoria a la Plaza de Mayo a las 16 horas, bajo el lema “Liberación Animal, Humana y de la Tierra” y el hashtag #1N. Habrá una mesa informativa con afickes y calcomanías, y un espacio para que cada uno pueda crear su cartel y marchar a las 17.

LC