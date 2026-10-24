Día de las Naciones Unidas: ¿por qué se celebra el 24 de octubre?

El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de la organización. Ese día, después de que fuera ratificada por los cinco miembros permanentes del futuro Consejo de Seguridad —China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos— y por la mayoría de los demás países firmantes, las Naciones Unidas comenzaron oficialmente a existir.

Dos años más tarde, el 31 de octubre de 1947, la Asamblea General estableció oficialmente el 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas, mediante la resolución 168 (II). La fecha quedó destinada a dar a conocer los objetivos y los logros de la organización y a obtener apoyo para su trabajo.

En 1971, la Asamblea General recomendó además que los Estados miembros observaran el Día de las Naciones Unidas como un feriado público.

El mundo después de la Segunda Guerra Mundial

Para comprender el nacimiento de la ONU es necesario volver a 1945.

La Segunda Guerra Mundial había dejado millones de muertos, ciudades destruidas y sociedades enteras atravesadas por una crisis humanitaria y económica. Frente a ese escenario, las potencias y otros países comenzaron a buscar un nuevo sistema de cooperación internacional que permitiera evitar otro conflicto de dimensiones similares.

Entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Allí trabajaron durante dos meses en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas.

El documento fue firmado el 26 de junio de 1945. Cuatro meses después, al completarse las ratificaciones necesarias, la Carta entró en vigor y la ONU comenzó oficialmente su historia.

Polonia, que no había participado de la conferencia de San Francisco, firmó posteriormente la Carta y pasó a integrar el grupo de 51 Estados miembros fundadores.

¿Qué objetivos tiene la ONU?

La Carta de las Naciones Unidas estableció los principios y objetivos que todavía orientan el trabajo de la organización.

Entre ellos se encuentran el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la prevención de conflictos, el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, la cooperación internacional y la promoción del respeto por los derechos humanos.

La Carta también establece principios centrales del derecho internacional, como la igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, salvo en las circunstancias previstas por el propio sistema de Naciones Unidas.

El propósito fundamental quedó asociado a una de las grandes lecciones de la guerra: la necesidad de que los países puedan sentarse a negociar antes de que las diferencias deriven en nuevos enfrentamientos.

De 51 países fundadores a 193 Estados miembros

La ONU que nació en 1945 era mucho más pequeña que la organización actual.

Comenzó con 51 Estados miembros fundadores. Con el proceso de descolonización, la aparición de nuevos Estados y los cambios políticos ocurridos durante las décadas siguientes, la cantidad de integrantes fue creciendo.

Actualmente, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, representados en la Asamblea General, el principal órgano deliberativo de la organización.

La Asamblea General constituye uno de los espacios más amplios de representación internacional: cada Estado miembro tiene allí un lugar para participar de los debates sobre cuestiones que afectan a la comunidad internacional.

¿Qué hace Naciones Unidas?

A lo largo de sus más de ocho décadas de historia, la ONU amplió su campo de acción mucho más allá de la prevención de guerras.

La organización trabaja sobre cuestiones vinculadas con los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la salud, la educación, el desarrollo social, el cambio climático, la igualdad, la seguridad alimentaria y la cooperación internacional, entre muchos otros temas.

Su estructura incluye distintos organismos, programas y fondos especializados, además de órganos centrales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.

La organización también interviene en situaciones de emergencia humanitaria y conflictos, aunque sus posibilidades de acción dependen de las decisiones de los Estados miembros y de los mecanismos establecidos por la Carta.

El Consejo de Seguridad y la búsqueda de la paz

Uno de los órganos más importantes de la ONU es el Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Está integrado por 15 miembros: cinco permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— y diez miembros no permanentes elegidos por la Asamblea General por períodos de dos años.

Los cinco miembros permanentes cuentan con derecho de veto, una característica que forma parte de la estructura de poder diseñada al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

El funcionamiento del Consejo de Seguridad ha sido objeto de debates y críticas a lo largo de las décadas, especialmente frente a conflictos en los que las divisiones entre las grandes potencias dificultan la adopción de decisiones.

La ONU y los derechos humanos

La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la historia de las Naciones Unidas.

Tres años después de su creación, en 1948, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los documentos más importantes del derecho internacional contemporáneo.

La Declaración estableció un conjunto de derechos y libertades considerados fundamentales para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, origen, sexo, religión o cualquier otra condición.

Desde entonces, el sistema de Naciones Unidas desarrolló numerosos tratados, organismos y mecanismos destinados a promover y proteger los derechos humanos en distintas partes del mundo.

Argentina y las Naciones Unidas

Argentina fue uno de los 51 Estados miembros fundadores de la organización.

La participación argentina en Naciones Unidas forma parte de una tradición diplomática vinculada con el multilateralismo y con la participación en organismos internacionales.

El país interviene en la Asamblea General y en distintos órganos y organismos del sistema de Naciones Unidas, además de participar en debates internacionales sobre derechos humanos, desarrollo, ambiente, paz y seguridad.

La propia documentación de Naciones Unidas registra que Argentina depositó su instrumento de ratificación de la Carta el 24 de septiembre de 1945, antes de que esta entrara oficialmente en vigor.

El Día de las Naciones Unidas en 2026

El 24 de octubre de 2026 marcará el 81° aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas.

La celebración llega en un contexto internacional muy diferente al de 1945, pero con algunos de los mismos desafíos de fondo: conflictos armados, crisis humanitarias, desigualdades, desplazamientos de población, cambio climático y la necesidad de encontrar mecanismos de cooperación entre países.

La ONU sostiene que el Día de las Naciones Unidas es una oportunidad para reafirmar los propósitos y principios de la Carta y para impulsar una agenda común frente a los problemas que trascienden las fronteras nacionales.

Una fecha para pensar en la cooperación internacional

El Día de las Naciones Unidas no es solamente el aniversario de una organización internacional. También representa la memoria de un momento histórico en el que buena parte del mundo intentó construir una respuesta institucional frente a la experiencia devastadora de una guerra mundial.

Desde entonces, la ONU atravesó guerras, crisis políticas, procesos de descolonización, transformaciones económicas y enormes cambios tecnológicos y sociales.

Su funcionamiento tampoco estuvo exento de cuestionamientos. Las dificultades para alcanzar acuerdos frente a determinados conflictos y las discusiones sobre la representación y el poder dentro de sus organismos forman parte de los debates actuales sobre el futuro del multilateralismo.

Sin embargo, el principio que dio origen a la organización continúa vigente: los grandes problemas internacionales requieren espacios donde los países puedan dialogar, negociar y buscar soluciones colectivas.

Cada 24 de octubre, el Día de las Naciones Unidas recuerda precisamente ese compromiso nacido en 1945: la necesidad de construir mecanismos de cooperación internacional para intentar que las futuras generaciones puedan vivir alejadas del flagelo de la guerra y con mayores garantías de paz, derechos y desarrollo.