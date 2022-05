¿Qué puede decir el color de la orina sobre la salud de una persona?

Elisenda, lectora y socia de eldiario.es nos hace la siguiente petición: “a veces observo mi orina y compruebo que no es siempre del mismo color; unas veces es más clara y otras más oscura, incluso en ocasiones si he tomado antibióticos durante una temporada, se hace de un color coñac. Se me ha ocurrido, por tanto, que un tema interesante es saber a qué se debe que el pipí no tenga siempre el mismo color”.

La orina, comúnmente llamada pipí, es el resultado de las excreciones líquidas de subproductos metabólicos, toxinas y excedentes inútiles para nuestro organismo, además de un mecanismo de regulación homeostática, es decir del equilibro interior de líquidos y componentes de nuestro cuerpo. Por lo tanto el color de nuestra orina vendrá determinado por la presencia y la concentración de determinadas sustancias que expulsamos con ella, y puede decirnos cosas sobre nuestra salud.

De todos modos, los síntomas de preocupación no deben establecerse porque el color o el tono de la orina varíe de un día para el otro, sino que debemos fijarnos en el color estadísticamente mayoritario en un periodo de tiempo razonablemente largo -de una semana a un mes, según mostremos o no otros síntomas anómalos- para pensar que tal vez tengamos un problema de salud que debamos consultar a un médico.

Adicionalmente, cabe considerar que no todas las alteraciones en el color normal de la orina, que van del amarillo claro al “tono aceite de oliva”, tienen por qué responder a razones de salud. Como bien explica Elisenda, tras la ingesta de ciertos fármacos por un periodo de tiempo más o menos largo, es normal que la orina adquiera tonos más oscuros. Otra cosa es que estos tonos duren más de un par de días. Y también ocurre parecido tras consumir determinados alimentos que tienen una fuerte pigmentación.

A continuación, con un carácter meramente orientativo, se explican diez tipos de tonalidades del pipí y algunas de sus posibles explicaciones. Por descontado, la siguiente pequeña guía cromática no pretende en modo alguno sustituir a los conocimientos de ningún facultativo.

1. Color de claro a amarillo pajizo

Es el color normal de la orina, entre un amarillo claro tendente a la transparencia y un dorado o paja. La intensidad del amarillo puede deberse a determinados compuestos, pero sobre todo a su concentración, y por tanto nos hablan de la proporción de agua que tenemos en el cuerpo, el grado de hidratación corporal. Si el tono es tirando a claro es que estamos sobradamente hidratados; si es más intenso, es que sin estar mal hidratados, nos sobra menos agua en el organismo.

Por otro lado la presencia de espumilla viene determinada por la expulsión de compuestos proteicos, pero si fuese muy abundante y consistente -que no desaparece en pocos segundos-indicaría que tenemos dietas muy altas en nitrógeno o bien que podemos tener algún problema renal, algo que deberá determinar un urólogo.

2. Color amarillo miel

En la misma línea del tono anterior, un color más intenso que el aceite de oliva, tirando a ámbar o miel, puede señalar que estamos mal hidratados y que precisamos beber agua con mayor frecuencia, puesto que expulsamos los subproductos y toxinas de manera muy concentrada.

3. Color naranja a amarillo oscuro

El color naranja oscuro o coñac, como decía Elisenda, puede deberse a ciertos fármacos, aunque también a determinados suplementos vitamínicos del tipo B o incluso una alimentación rica en carotenoides; por ejemplo con muchas zanahorias, naranjas, calabazas, etc. A veces se crea un exceso que el hígado no procesa y pasa directamente al sistema renal para que se expulse con el pipí con su característica pigmentación.

4. Color marrón siena

Un color más propio de los tonos marronosos que a veces adquieren las bebidas de cola, o de tonos terrosos siena, deben preocuparnos si se mantienen más allá de unos pocos días, a lo sumo una semana. Especialmente si se acompañan de otros síntomas anómalos.

Indican problemas hepáticos que pueden ser más o menos graves. En todo caso deben conducirnos a la consulta de un hepatólogo para que nos haga las pruebas pertinentes. A veces las alubias pintas pueden trasmitir su pigmento a la orina, pero su efecto no durará más allá de unas micción.

5. Color rojo

El color rojo puede ser indicador de la presencia de sangre en la orina sin necesidad de que la intensidad sea elevada. Puede deberse a heridas hepáticas o renales o bien a infecciones de riñón o piedras. También a cáncer de próstata. Ahora bien, también los frutos de colores oscuros como las moras o lo arándanos pueden dar estas tonalidades, así como también la remolacha la produce en determinadas personas que no tienen en el intestino la enzima que descompone su pigmento, la betacianina.

6. Orina transparente

La orina transparente se produce porque hemos acumulado demasiada agua en el cuerpo y este la expulsa por simple compensación pero sin tener demasiado subproductos que expulsar. Incluso, si es un tono de micción frecuente, puede indicarnos que bebemos agua en exceso y por tanto podemos padecer una excesiva pérdida de sales minerales.

7. Color blanquecino

El color blanquecino puede indicar una expulsión de glóbulos blancos porque hay exceso en el cuerpo debido a una infección.

8. Color amarillo turbio

La turbiedad en la orina es signo de infección urinaria.

9. Color verdoso azulado

Puede deberse a una rara enfermedad llamada hipercalcemina familiar benigna, a la ingesta de Viagra que tiene un potente colorante artificial, o a algunas infecciones bacterianas poco comunes.

10. Color púrpura

El color púrpura se relaciona con patógenos que alcalinizan la orina, como Klebsiella pneumoniae, laPseudomonas aeruginosao algún enterococo, entre otros.

JS