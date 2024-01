Más dudas que certezas en el megaoperativo para repatriar a los familiares del narco “Fito” Macías

En medio de un espectacular operativo de seguridad donde intervinieron los ministerios de Seguridad de la Nación y de Córdoba; el de Defensa y la Policía Federal, en el mediodía del viernes llegaron al aeropuerto ‘José Joaquín de Olmedo’ de Guayaquil la esposa y los cuatro hijos de Adolfo “Fito” Macías, el narcotraficante que tras su fuga el pasado 8 de enero de una cárcel de máxima seguridad asola a Ecuador con una ola de violencia que incluyó la toma de universidades y medios de comunicación.

El jueves cerca de las 21.30 decenas de agentes de la Policía Federal con apoyo del grupo de elite ETER y un helicóptero de la Policía cordobesa montaron un operativo en la zona del country Valle del Golf en la localidad de Malagueño, entre esta Capital y Villa Carlos Paz donde fue allanada una vivienda donde se había radicado el 5 de enero pasado la esposa de “Fito” Macías, la enfermera Inda Mariela Peñarrieta Tuárez (48); su hijo Jair Macías Peñarrieta (22); su hija Michelle Macías Peñarrieta (21) y dos hijos menores, una chica de 12 y un nene de 4 años; quiénes estaban acompañados por la niñera familiar, Denny Yadira Laines Basurto (22); un sobrino del capo narco ecuatoriano, Javier Macías Alcivar; y Angel Zambrano Chiquito, un amigo de la familia. Esa casa donde fue sorprendida la familia Macías Peñarrieta, ubicada en el lote 20, manzana 6 de la Zona 1 del country Valle del Golf fue comprada al contado en octubre del año pasado por la esposa del jefe narco ecuatoriano.

Los efectivos del grupo ETER que coparon la vivienda de Valle del Golf y los agentes de la Federal que supervisaban el operativo no hicieron nada de lo que se hace en un allanamiento, ya que los sospechosos no cuentan con antecedentes, y sólo se limitaron a vigilar. Así, enfermera Inda Mariela Peñarrieta Tuárez se dispuso a armar las valijas de la familia y los ocho enfilaron hacia los móviles de la Policía Federal que los llevó hasta la base de la Dirección Provincial de Aeronáutica para tomar los vuelos que los llevaron hasta el aeropuerto de El Palomar y de allí a Ezeiza para ser repatriados a Ecuador. A los integrantes de la familia de Adolfo “Fito” Macías ni siquiera les revisaron sus teléfonos celulares.

Nación y Córdoba contra el narco

Ayer, en una rueda de prensa de media hora que dirigieron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; su par cordobés, Juan Pablo Quinteros; y los ministros Guillermo Francos (Interior) y Luis Petri (Defensa), los funcionarios destacaron la rapidez con que la familia del líder del cartel Los Choneros había sido expulsada del país: “Ustedes saben que hace pocos días nos sorprendimos por una situación muy delicada en Ecuador respecto de este personaje Fito Macías puso en jaque al gobierno de Ecuador”, dijo la ministra Bullrich al explicar la importancia del operativo, a la vez que detalló que “esto significó un peligro para nosotros, tuvimos un alerta de parte de la Justicia ecuatoriana, y nos pasaron el dato de que estaba en Córdoba”.

La ministra de Seguridad expuso durante cinco minutos, donde advirtió: “Estamos orgullosos de que Argentina sea un territorio hostil para el narcotráfico; hemos logrado la detención en tiempo récord y eso es un orgullo” y reiteró que “para Argentina, para nuestro Gobierno, el Presidente hablará con el presidente del Ecuador, es un éxito importantísimo que podamos con tanta rapidez, habiendo entrado el día 5 haberlos deportado del país. Hoy el avión de la Fuerza Aérea, está aterrizado y la familia del narcotraficante que tiene causas del Ecuador, está en territorio ecuatoriano”.

Bullrich puso acento entre la colaboración de la Policía Federal y la Policía de Córdoba en el operativo realizado la noche del jueves en un country ubicado a 25 kilómetros de esta Capital: “Iniciamos un procedimiento de trabajo para iniciar la posible expulsión de esta familia que había querido instalarse en la Argentina. Inmediatamente nos comunicamos con el doctor Juan Pablo Quinteros, que es el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, que ya había iniciado por medios propios, porque había llamado la atención la presencia de esta familia. Unificamos estas dos investigaciones, por lo cuál la Policía de Córdoba y sus grupos especiales, y la Policía Federal Argentina trabajaron conjuntamente para lograr este objetivo, que hoy la Argentina y Córdoba logramos y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Este señor Fito tenía una condena de 38 años y se escapó dejando sangre y muerte en el Ecuador, generando una situación de enorme violencia”.

Por su parte el ministro Quinteros señaló: “La semana pasada este Ministerio recibió información anónima que indica la presencia de esta mujer, en un country a 15 kilómetros del Centro. A las 48, 72 horas, teníamos acreditado que estas personas eran familiares directos de este narcotraficante, pusimos en conocimiento a las autoridades nacionales” y en sintonía con Bullrich agregó: “Dimos con que había una investigación, y a partir de ese momento empezamos a trabajar en ese conjunto. En realidad por medio de una resolución migratoria. Pudimos retenerlos, y expulsarlos del país. Ya están en suelo ecuatoriano. Como mensaje, tiene que quedar en claro que cuando se habla de lucha contra el narcotráfico la pelea es frontal. No hay fisura, no hay grises. Hemos dado un paso importante y el mensaje que queremos dar es que para los narcotraficantes Argentina es un territorio hostil. En Argentina no; y en Córdoba mucho menos van a poder entrar”, disparó Quinteros.

Por su parte el ministro del Interior, Guillermo Francos habló sobre los trámites realizados por la Dirección Nacional de Migraciones para que los familiares de Macías, que no tienen antecedentes penales en Argentina ni Ecuador, pudieran ser expulsados de nuestro país: “Ayer me llamó temprano la ministra Bullrich, me anotició de la situación, también me llamó el gobernador (Martín) Llaryora de Córdoba, también muy preocupado por la situación porque era una operación de alta complejidad la que debía llevarse a cabo y Migraciones debía tomar la decisión de cancelarle la residencia transitoria a la familia de este narcodelincuente”. El funcionario agregó que “Argentina no va a ser hogar de delincuentes ni vamos a permitir que ingresen delincuentes, que lo sepa todo el mundo: Argentina no va a ser un narcopaís”.

Mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri destacó que “la expulsión del país se logró en tiempo récord, pensemos que desde la hora de la detención, alrededor de las 20; logramos la expulsión del país a las 2.50 de la madrugada de este día. Hay una decisión política de luchar contra el narcotráfico, hay una decisión política de expulsar a todos aquellos delincuentes extranjeros que cometen delitos, en el menor tiempo posible, y esta es la más clara muestra de que Argentina no va a ser territorio fértil y va a ser territorio hostil para los narcotraficantes”.

Sin causa judicial

La anunciada expulsión de la esposa de Adolfo Macías y sus familiares, entre ellos dos niños menores de edad, proclamada por la Nación y el Gobierno de Córdoba, técnicamente es falsa, ya que el trámite iniciado por la Dirección Nacional de Migraciones a instancias del Ministerio de Seguridad no tiene ningún asidero legal, ya que Inda Mariela Peñarrieta Tuárez; ni sus hijos Jair ni Michelle; ni su sobrino Javier Macías Alcivar; ni su amigo Angel Zambrano Chiquito, tienen antecedentes penales en Ecuador ni en Argentina. Los ocho ingresaron con visa de turista, que tiene una validez por 90 días.

Una alta fuente de la Justicia federal advirtió que “la expulsión del país sin causa no es legal y los migrantes, ya sea estas personas en particular o cualquier otra persona en la misma situación tienen la facultad de apelar la decisión a través de un trámite judicial. En este caso, las personas involucradas decidieron no apelar y obedecieron la orden de ser repatriados”.

Y el fiscal federal de Córdoba, Alberto Lozada, le dijo a elDiarioAR que “ningún integrante de esta familia tiene antecedentes en Córdoba, y aquí no se inició ninguna causa judicial. Nosotros fuimos informados por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) acerca de que desde el Ministerio Público de Ecuador habían alertado al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la posibilidad de que esta gente estuviera por instalarse en Argentina. La semana pasada recibo un oficio del ministro de Seguridad Quinteros, donde se me informa que la Policía de Córdoba manejaba la misma información, acerca de la presencia en Córdoba de esta gente. Como la PROCUNAR había iniciado una actuación preliminar, yo giré toda la documentación a la PROCUNAR. Acá en Córdoba, estas personas, la esposa de este narcotraficante y el resto de la gente que la acompañaba, no tiene ninguna causa judicial”.

Según los informes de Migraciones, a los que tuvo acceso la ministra Bullrich para llevar adelante esta operación, desde el mes de septiembre de 2023, familiares de Adolfo “Fito” Macías han viajado a Argentina desde distintas partes del mundo, como Ecuador, Perú, Chile y hasta España. Incluso, la ministra afirmó hoy que “esto nos hace suponer firmemente que esa compra fue absolutamente premeditada para que la familia de Macías se refugiara en Córdoba tras la fuga del narco”. El ministro Petri apoyó esa versión: “Está claro que esto estaba absolutamente planificado”.

¿Inteligencia o casualidad?

La versión de la ministra de Seguridad sobre la compra de la casa en el country Valle del Golf de Malagueño deja algunas zonas grises, ya que Bullrich habla de que la familia de Macías se refugiaría en Córdoba tras la fuga del jefe del cartel Los Choneros; cuando efectivamente fue anterior: Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y sus hijos de 12 y 4 años llegaron a Córdoba desde Lima (Perú) el 5 de enero de este año; su hija Michelle llegó horas después al aeropuerto internacional de Ezeiza proveniente de Santiago de Chile; mientras que la fuga de Adolfo “Fito” Macías de la prisión Del Litoral de Guayaquil en la que purgaba desde 2011 una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y homicidio, ocurrió el domingo 8 de enero, tres días después de la llegada de sus familiares a Córdoba.

Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba y la Policía provincial se informó a los medios locales que el chalet de dos plantas y cuatro habitaciones del country de Malagueño había sido adquirido en noviembre de 2023 por los hermanos Jorge e Inda Peñarrieta Tuárez a través de la sociedad Jomavi.

En 2020, Jomavi fue investigada como una sociedad para lavar dineros provenientes del narcotráfico del cartel Los Choneros, que dirige “Fito” Macías; pero en 2022, ambos hermanos resultaron absueltos.

Desde la administración del country Valle del Golf informaron a elDiarioAR que “esta familia llegó el 5 de enero, la compra de la propiedad se realizó de particular a particular en octubre del año pasado; nosotros no tenemos o no llevamos adelante un registro de admisión, por lo que no tenemos nada que ver en una transacción entre dos particulares”. La fuente agregó que “la parte compradora es la señora Peñarrieta Tuárez, a nombre de ella está la propiedad y participó un escribano; todo se realizó bajo las normas. El antiguo propietario nos pidió en forma excepcional que le cobremos a esta familia el primer mes de expensas en forma personal y en efectivo, ya que no contaban con una cuenta en Argentina. Accedimos, la semana pasada conocí a la mujer, me pagó y le explicamos las normas y reglamento de los vecinos, como no deambular por las calles y usos de los espacios de uso común. No fue nada fuera de lo normal”.

En Córdoba, alimentada por el mito, circuló la versión de que esta familia ecuatoriana había pagado de contado dos años de expensas por adelantado: “De ninguna manera, pagaron un mes y en pesos”, explicaron desde la Administración.

Según los vecinos con los que habló elDiarioAR, el incumplimiento del reglamento interno y la ola de inseguridad que asola a esta zona del Gran Córdoba fue lo que habría delatado la presencia de la familia Macías Peñarrieta. “En los grupos de whatsapp de la Zona 1, que es la de la entrada, empezaron a alertar sobre esta gente; se movía en taxi y sacaban fotos, algo raro. Pensábamos que eran los típicos casos de alquiler temporario, vienen un mes o dos, revientan 6,7, 10 casas y se van. Les avisamos a los de Administración y así comenzaron a investigarlos, nunca íbamos a pensar que eran familiares de un narco”; contó un propietario que vive alejado de la Zona 1.

En octubre del año pasado, cinco casas del country Las Cañitas, pegado a Valle del Golf fueron robadas. En diciembre pasado, en el country Cuatro Tejas de Malagueño fueron robadas otras cuatro viviendas, de una de ellas, los ladrones se llevaron una caja fuerte. Mientras que en noviembre de 2022, dos casas fueron asaltadas por un grupo comando en Valle del Golf: el primer atraco ocurrió cerca de la medianoche cuando una pareja ingresaba a su vivienda; mientras que cerca de las 2.30; la misma banda sorprendió a otra familia mientras dormía.

Una vecina que vive cerca del ingreso, pero que no conoció a la familia de Macías y se sorprendió con el operativo policial del jueves, dijo: “Pensamos que eran ladrones, que se habían fugado, una persecución. En los grupos de Whatsapp ya se venía hablando de gente extraña, imaginamos que los habían sorprendido robando; no es la primera vez que roban acá. Nos encerramos, vimos el helicóptero, después vimos el ETER, pensamos todo lo que podés pensar, desde una toma de rehenes, hasta un narco. Después nos enteramos que se trataba de esta familia, pero yo nunca noté nada raro”.

Desde la PROCUNAR confiaron que se abrirá una causa por lavado de activos para determinar si la operación inmobiliaria realizada por Inda Peñarrieta Tuárez fue realizada con dinero proveniente del narcotráfico.

Tras la espectacularidad del operativo del jueves las dudas sobrevuelan en Córdoba: ¿si Ecuador avisó a Bullrich que desde septiembre había presencia de familiares de Macías o integrantes del cartel Los Choneros, por qué no se impidió el ingreso el 5 de enero?; ¿cómo hizo el informante anónimo para denunciar ante el Ministerio de Seguridad de Córdoba que en un country del Gran Córdoba se alojaban los familiares del narco más buscado de Ecuador?; ¿Por qué se utilizó el helicóptero de la Policía cordobesa y se montó un megaoperativo para allanar a personas sin antecedentes, teniendo en cuenta que se trataba de tres mujeres, tres jóvenes y dos niños?

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quizá tenga la respuesta luego de advertir: “Esto recién comienza”.

GM/DTC