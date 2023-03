Sólo 43% de los estudiantes llega a sexto grado a tiempo y con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática

Sólo 4 de cada 10 alumnos que comenzaron primer grado en 2016 pudieron terminar la escuela primaria en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática, de acuerdo al Índice de Resultados Escolares. Como contrapartida, el 57% no llegó a sexto grado sabiendo los contenidos mínimos. No se trata de un problema causado por la pandemia sino de una cuestión estructural ya que si analiza el desempeño de los alumnos entre 2011 y 2016 los resultados son similares.

Así lo indica el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “¿Cómo llegan los estudiantes al final de la escuela primaria? Trayectorias escolares y aprendizajes?” elaborado en base a datos oficiales.

El informe destaca que a pesar del bajo desempeño, casi la totalidad de los alumnos de primaria, el 92%, termina la escuela en el tiempo esperado a causa de las políticas para disminuir las tasa de repitencia y no promoción de grado. Pero de ese porcentaje, sólo el 43% lo hizo con niveles aceptables de Matemática y Lengua. En el caso de Córdoba, Jujuy, Neuquén y Río Negro, esa cifra se eleva al 99% de los estudiantes. Son 9 las provincias que se encuentran por debajo del promedio nacional: Salta (90%), San Luis (89%), Entre Ríos (88%), Chaco (86%), Formosa (84%), Santiago del Estero (84%), Misiones (82%), Corrientes (78%) y San Juan (78%).

Pese a que esa cantidad de chicos llegan a 6° grado a tiempo, sólo un 43% llega a 6° a tiempo y con conocimientos al menos satisfactorios en Lengua y Matemática. Se trata de dos materias fundamentales para acceder a la ciudadanía plena y continuar con la trayectoria educativa en el nivel secundario.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro son las provincias con mayor cantidad de estudiantes que terminan la primaria a tiempo y con nivel satisfactorio o avanzado en las dos materias evaluadas por las Pruebas Aprender: 63%, 56% y 47%, respectivamente. Le siguen Mendoza (46%), Tierra del Fuego (46%), Provincia de Buenos Aires (44%), Chubut (44%) y La Pampa (44%), todas por encima del promedio nacional.

El documento, con autoría de Melina Furman (Universidad de San Andrés), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación), revela la necesidad de atender los problemas de aprendizaje en las escuelas primarias. “Hay una discusión vigente que es muy pertinente respecto de la necesidad de reformar la escuela secundaria, pero tal vez lo que nos estábamos perdiendo es qué pasa con la primaria”, señaló Catri a elDiarioAR.

La importancia de abordar los problemas de manera temprana en el nivel primario también fue resaltada por Furman. “Garantizar que los chicos y chicas alcancen en la primaria una buena plataforma de aprendizajes es clave para sus trayectorias posteriores. Para eso, es necesario fortalecer las estrategias de enseñanza de los docentes, asegurar recursos y acompañamiento a aquellos estudiantes con mayores dificultades”, señaló la coautora del informe.

En el nivel secundario, el desempeño en Lengua y Matemática empeora. Al finalizar la secundaria, sólo 16 de cada 100 estudiantes llegan al último año en el tiempo esperado y con aprendizajes satisfactorios en ambas áreas. Esto implica que existe un efecto específico asociado al nivel secundario que explica el fracaso escolar de ese 27% de diferencia respecto de la escuela primaria. En la secundaria, además, se empieza a acumular la sobreedad y se incrementa la tasa de abandono, que llega a un promedio de alrededor del 13,7%.

En dicho nivel, este desgranamiento ─es decir, la apreciación de la pérdida de matrícula que se presenta en el transcurso de una cohorte─ se concentra entre el 2° y 3° año. Durante la escolaridad primaria, sin embargo, el desgranamiento es homogéneo a lo largo de los distintos grados.

Para evitar que los chicos lleguen a 6° grado con bajos conocimientos de Lengua y Matemática y, así, no vean afectada su trayectoria secundaria, algunas jurisdicciones imponen altos niveles de repitencia, lo que genera que menos estudiantes lleguen en tiempo teórico a finalizar la escuela primaria. Esta estrategia aislada, sin embargo, no modifica las condiciones de aprendizaje y tiende a perpetuar y agravar el fracaso escolar. De hecho, como indicó Catri a elDiarioAR, existe cierto consenso en la literatura sobre educación que refiere a la repitencia como la antesala al abandono escolar y resalta que no necesariamente genera mejores aprendizajes en quienes vuelven a cursar un año.

La promoción acompañada y las instancias complementarias de revisión de contenidos para aquellos chicos que así lo necesiten son algunas de las estrategias pedagógicas alternativas mencionadas por Catri para abordar los problemas de aprendizaje en la escuela primaria. Martín Salvetti, subsecretario de Educación de Lomas de Zamora, también sugirió políticas en la misma línea. “Para fortalecer las trayectorias escolares de las y los estudiantes es fundamental que los docentes puedan acceder a experiencias de formación cultural, de comunicación o científicas. Que las y los docentes tengan horas de investigación, espacios para compartir con otros docentes. Debemos generar en las dinámicas diarias cambios que salgan de la monotonía”, subrayó.

