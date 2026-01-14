Eligen a una maestra chaqueña entre las mejores 10 del mundo y puede ganar un premio de US$1.000.000

Una maestra argentina de una escuela primaria de la provincia del Chaco fue seleccionada entre los 10 mejores docentes del mundo en el GEMS Education Global Teacher Prize 2026, una iniciativa de la Varkey Foundation organizada en colaboración con la UNESCO y fue elegida entre más de 5.000 nominaciones y postulaciones provenientes de 139 países de todo el mundo. Se trata de Gloria Cisneros, docente de primaria en la E.E.P. Nº 793 Don Carlos Arnaldo Jaime en Taco Pozo, Chaco.

En su décimo año, el Global Teacher Prize, dotado con US$1.000.000, es el premio más grande de su tipo y fue creado para reconocer a un docente excepcional que haya realizado un aporte destacado a la profesión, así como para destacar el importante rol que los docentes desempeñan en la sociedad.

“Al dar a conocer miles de historias de héroes que han transformado la vida de jóvenes, el premio busca poner en primer plano el trabajo excepcional de los docentes en todo el mundo. Desde su lanzamiento, el Global Teacher Prize ha recibido más de 100.000 postulaciones y nominaciones de todo el planeta”, señala el escrito.

Quién es la docente argentina seleccionada

Gloria Argentina Cisneros es una educadora rural chaqueña que transformó una escuela remota del país en un centro de innovación, acceso educativo y desarrollo comunitario. Tiene 39 años y desde hace nueve viaja más de dos horas en moto desde Taco Pozo hasta la Escuela N.° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, atravesando caminos de tierra y condiciones extremas para garantizar que ningún niño del Impenetrable quede sin estudiar. De lunes a viernes vive en la escuela, donde es directora, docente, cuidadora, administradora y líder comunitaria al mismo tiempo.

En un entorno sin agua potable, servicios básicos ni atención médica cercana, Gloria logró introducir tecnología, paneles solares y conectividad, además de metodologías innovadoras como aprendizaje basado en la investigación, herramientas de IA, proyectos creativos, producción de libros escritos por estudiantes, un “zoológico de aula” y un “libro viajero” que expande el horizonte cultural de los niños más allá de su realidad rural. Además, llevó adelante el proyecto “La biblioteca en mi casa” construyendo en cada hogar de sus alumnos una biblioteca junto a las familias. Así permitió que cada alumno rural tenga libros al alcance de su mano. Este proyecto fue tomado en cuenta como acciones de buenas prácticas docentes a nivel nacional. Su escuela, con 15 estudiantes de primero a séptimo grado, mantiene niveles de aprendizaje sostenidos e incluso destaca en ferias de ciencias, con egresados que hoy continúan estudios superiores.

Gloria escolarizó a todos los niños de los parajes a su cargo, recorriéndolos uno por uno para integrarlos al sistema educativo. Les consiguió becas a sus 15 alumnos actuales y también a unos 35 estudiantes más que viven en Taco Pozo, gracias a acuerdos que ella misma gestionó con ONG y donantes. También obtuvo donaciones de agua potable para la escuela y ha impulsado mejoras para instituciones rurales vecinas. En marzo del 2025 fue seleccionada la mujer destacada del año de la provincia del Chaco, en el marco de la escuela como el espacio para atender las emociones y brindar ayuda contención a los niños y a las familias. Forma parte de la selección de la ruta para la paz 2025 de LA UPF (Universal Peace Federation).

Su jornada excede lo esperado en cualquier escuela: creó un contraturno diario para profundizar aprendizajes, recibe a niños de 3 a 5 años como “oyentes” para que lleguen alfabetizados a primer grado y realiza visitas domiciliarias para acompañar a las familias. La escuela funciona además como su hogar durante la semana, y aun así Gloria dedica tiempo a capacitar a colegas y promover el aprendizaje permanente en la región, donde es reconocida como una docente modelo. Con una trayectoria marcada por el compromiso y el servicio, su sueño es construir una residencia estudiantil que permita a los jóvenes rurales completar sus estudios sin abandonar sus comunidades.

Desde la Varkey Foundation ponderaron que a lo largo de todo el mundo, “los mejores profesores y profesoras están transformando vidas a través de la educación. Ya sea enseñando en pueblos remotos o innovando en escuelas urbanas, promueven la inclusión, defienden los derechos de los niños y fomentan cambios positivos. Al combinar creatividad y tecnología en el aula, empoderan a los estudiantes con las habilidades y la confianza necesarias para tener éxito. Estos educadores son defensores del progreso, inspirando tanto a sus comunidades como a sus estudiantes”.

Así describen a Gloria Cisneros desde el Globar Teacher Prize

Gloria Argentina Cisneros es una educadora rural extraordinaria cuya vida y obra demuestran el poder transformador de la educación. Criada en condiciones que antes hacían improbable su propia escolarización, atribuye el cuidado de sus profesores como la fuerza motriz que cambió su vida. Decidida a ofrecer esa misma oportunidad a otros, se convirtió en la única profesora de una escuela remota en Las Napas, Argentina, situada a 90 kilómetros del pueblo más cercano y accesible solo por peligrosos caminos de tierra. Allí, desempeña no solo el papel de profesora, sino también de cuidadora, administradora, respondedora sanitaria y gestora comunitaria.

A pesar del aislamiento del colegio, la falta de suministro de agua, la ausencia de personal de apoyo y los extremos desafíos socioeconómicos de la comunidad, Gloria ha creado un modelo de innovación y equidad que ha transformado el futuro de sus estudiantes. Ha introducido la tecnología en aulas donde antes eran inimaginables herramientas así, demostrando que las escuelas rurales pueden ofrecer una educación de alta calidad y orientada al futuro. Su enfoque constructivista y centrado en el estudiante combina investigación, aprendizaje basado en el juego, herramientas de inteligencia artificial y conocimiento local para fortalecer el pensamiento crítico y empoderar a los estudiantes para convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje.

Sus métodos creativos de enseñanza —como un proyecto de “libro de viajes”, un zoológico en el aula y obras literarias anuales escritas por estudiantes— han incrementado drásticamente la implicación, la alfabetización y la confianza de los estudiantes. Estas innovaciones suelen otorgar reconocimiento a sus estudiantes en ferias de ciencias, donde sus investigaciones y presentaciones orales son elogiadas por su calidad y profundidad. Gracias a sus esfuerzos, muchos antiguos alumnos ahora destacan en niveles de secundaria, terciario y universitario, incluyendo instituciones prestigiosas como la UNSA, donde los graduados rurales son reconocidos por su excelencia académica y habilidades sociales.

El impacto de Gloria va mucho más allá de su aula. Defiende incansablemente el bienestar de los estudiantes, asegurando ropa, alimentos, medicinas y materiales educativos mediante colaboraciones con ONG y donantes internacionales. Ha ayudado a construir redes de apoyo interprovinciales que brindan mentoría a largo plazo a niños rurales. También ha liderado proyectos de mejora institucional y ha conseguido con éxito financiación para escuelas vecinas, destacando especialmente el apoyo al desarrollo de un albergue escolar en Paraje para garantizar que estudiantes y profesores tengan condiciones de vida y sanidad dignas.

Como embajadora global de la paz, Gloria conecta a sus estudiantes con el mundo, promoviendo el diálogo intercultural, la ciudadanía global y la responsabilidad ambiental. Sus estudiantes participan en proyectos de protección de la biodiversidad, investigaciones sobre plantas medicinales, ferias medioambientales e iniciativas de conservación con organizaciones nacionales. Estas experiencias les enseñan responsabilidad no solo con su comunidad, sino con el planeta.

Modelo reconocido de mejores prácticas docentes en toda la región del Chaco, Gloria mentoriza a otros educadores, lidera iniciativas curriculares interinstitucionales y comparte estrategias que ayudan a mejorar la calidad docente en todo el estado. Su compromiso con el aprendizaje permanente alimenta su desarrollo profesional continuo e inspira tanto a sus colegas como a los estudiantes.

Si recibe el Premio Global al Profesor, Gloria planea construir una residencia estudiantil en Taco Pozo para garantizar que los jóvenes rurales puedan completar la educación secundaria y superior con vivienda estable, alimentación, apoyo emocional y orientación pedagógica. También pretende ayudar a reabrir un centro local de primeros auxilios, abordando vulnerabilidades sanitarias urgentes en la región.

Para Gloria Argentina Cisneros, la educación no es solo una profesión: es una misión de romper los ciclos de pobreza, elevar a su comunidad y garantizar que cada niño, por remoto que sea, tenga acceso a oportunidades, dignidad y esperanza.

Los otros 9 finalistas

Adeola Olufunke Akinsulure - Nigeria

Adeola Olufunke Akinsulure es una educadora nigeriana transformadora cuyo trabajo ha redefinido el aprendizaje STEM, impulsado el empoderamiento de las niñas y ampliado las oportunidades de ciudadanía global para estudiantes desfavorecidos. Con una licenciatura en Bioquímica, un Diploma de Posgrado en Educación y un máster en Administración de Empresas (Gestión de Marketing), combina una formación académica rigurosa con una pedagogía innovadora. Su experiencia en el Programa Fulbright de Excelencia y Logro Docente fortaleció aún más su experiencia en mejores prácticas globales y en la enseñanza culturalmente sensible.

Su trayectoria está basada en la resiliencia personal. Tras años de luchar con la ciencia, descubrió —mientras estudiaba marketing— que las materias se vuelven emocionantes cuando se “renombran”. Esta visión moldeó su filosofía docente: el aprendizaje debe ser atractivo, cercano y empoderador. Hoy en día, da vida a la biología a través del juego de rol, el eduentretenimiento, las animaciones y la narración indígena, utilizando tecnología de bajo coste como proyectores recargables y centrales eléctricas móviles. Como resultado, la tasa de aprobados de Biología de sus estudiantes se disparó del 45,3% en 2021 al 99% en 2022 y se ha mantenido consistentemente alta.

Adeola creó el Modelo de Enseñanza SOAR+T, que integra eduentretenimiento, tecnología, evaluaciones gamificadas, mentoría y aplicación en el mundo real. Este modelo es ahora utilizado por sus mentorados en todo el país, y ha formado a más de 30.000 profesores en Nigeria y más allá en innovaciones educativas escalables y de bajo coste. También construyó comunidades digitales de aprendizaje en plena actividad a través de plataformas como Biology Comes Alive with Adeola Akinsulure, llegando a miles de personas en África Occidental.

Sus alumnos recibieron reconocimiento a nivel distrital, estatal, nacional y global. Su centro ha sido nombrado Mejor Colegio del Distrito (2023–2025) y uno de los 50 mejores colegios de África Occidental (2024). Sus alumnos han ganado el EcoLearn Nigeria Debate (2024), quedó en segundo lugar en la competición del Día Mundial del Hábitat (2024) y recibió el premio a la sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente de Lagos. También han liderado exitosos proyectos de emprendimiento de la conversión de residuos en riqueza, ganando el Karis Waste-to-Wealth Challenge (2023).

Como educadora comprometida en ciudadanía global, Adeola ha facilitado intercambios de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL) con escuelas estadounidenses y ha construido una red Fulbright de 22 países para diálogos culturales. Una estudiante que antes era tímida ahora asiste a un programa virtual en la Universidad de Pensilvania gracias a una beca internacional completa, un resultado que describe como “el poder de la exposición”.

Motivada por sus propias dificultades con la salud menstrual en la adolescencia, Adeola fundó REACHHer Hub y la iniciativa Confident Girls, Healthy Choices, que ofrece desarrollo de liderazgo, educación en higiene y distribuyó productos menstruales gratuitos a más de 500 niñas en 106 escuelas. También es autora de Glow Girls, una guía para el empoderamiento adolescente.

Su liderazgo medioambiental es igualmente notable: fue pionera en el Club de Abejas Ambientales en su escuela, lideró proyectos de reciclaje que reutilizaron más de 3.000 kg de plástico, organizó iniciativas de plantación de árboles con más de 500 árboles plantados, y su escuela obtuvo el reconocimiento como Embajadora Ambiental de LASEPA.

Los esfuerzos comunitarios más amplios de Adeola incluyen talleres de robótica e inteligencia artificial, programas de mentoría, campañas medioambientales y voluntariado con organizaciones como el Consulado de EE.UU., Teach for Nigeria y la Asociación de Profesores de Ciencias de Nigeria.

Si recibe el Premio Global al Profesor, planea establecer centros estatales de sostenibilidad, campamentos de liderazgo para chicas STEM, laboratorios móviles de ciencias de bajo coste y un Centro de Aprendizaje en Sostenibilidad e Innovación a nivel continental para formar a más de 50.000 docentes y empoderar a la próxima generación de ciudadanos globales de África.

Timothy Stiven - EEUU

Timothy Stiven es un educador de cuarta generación que ha pasado más de cuatro décadas convirtiendo la historia, la ética y la responsabilidad cívica en experiencia vivida para jóvenes de todo el mundo. Inspirado a los diez años por una historia familiar sobre la Guerra Civil estadounidense, se dio cuenta de que la historia no vive en los libros de texto, sino en las decisiones de las personas, y ha dedicado su vida a ayudar a los estudiantes a entender que la forma en que viven moldea quiénes se convierten como individuos, como naciones y como planeta.

Comenzó su carrera en el mismo instituto donde su abuelo enseñó cincuenta años antes, antes de trasladarse a Brentwood School en Los Ángeles, donde ayudó a establecer un innovador currículo de Humanidades de un año para los alumnos de último curso. El programa fue reconocido como un modelo innovador para la preparación universitaria y las habilidades de investigación a nivel universitario, con graduados que frecuentemente regresan para considerarlo clave en su éxito.

En 2013, Timothy fundó el Envision Conservatory for the Humanities en Canyon Crest Academy, un riguroso programa de tres años, basado en aplicaciones y proyectos, en filosofía, teología, ética y civismo. Diseñado para llevar el aprendizaje más allá del aula, el Conservatorio ha impulsado cambios reales: los estudiantes han trabajado con la oficina del alcalde de San Diego y el Ayuntamiento para asegurar un semáforo dedicado a la izquierda y un vestíbulo para un carril bici seguro; creó un cómic internacional sobre la responsabilidad ambiental y la migración del colibrí; enseñaba RCP a mujeres en Uganda; construyó un centro comunitario para los masái en el Parque Nacional Amboseli, Kenia; hizo lobby en el Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU. en favor de la educación de las niñas afganas; y presentó tanto en la Cumbre Juvenil de la ECOSOC de la ONU como en el Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas.

En respuesta a la pandemia de COVID-19 en 2021, Stiven lanzó Flowers for the Future, que ha pasado de ser un pequeño club de lectura a Flowers for the Future International (FFFI), una red educativa global entre iguales para niñas afganas que viven bajo apartheid de género. Actualmente, FFFI apoya a unas 500 niñas afganas en Kabul, ofreciendo instrucción en vivo a través de diez sucursales en cinco países. En colaboración con High Bluff Academy en San Diego, el programa ha permitido que 40 chicas afganas obtengan diplomas de secundaria en California, convirtiéndose en el único programa de educación entre iguales en el mundo que actualmente ofrece diplomas de bachillerato a chicas afganas.

Bajo su dirección, Flores para el Futuro ha recaudado casi 300.000 dólares en cuatro años, cubriendo alquiler, servicios, salarios de profesores, seguridad, portátiles y Wi-Fi para 150 chicas, ayudando a prevenir matrimonios forzados y mantener una tasa de retención de estudiantes del 95%. Los estudiantes de Stiven, muchos de los cuales también son privilegiados, aprenden a “dar un propósito a ese privilegio” enseñando a compañeros que literalmente arriesgan sus vidas para recibir educación.

Timothy ha logrado conectar a estudiantes de todo el mundo gracias a su trabajo con Sister Cities International y la Alianza para la Educación de la Mujer en Afganistán. Sus estudiantes colaboran con socios en la República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia y más allá, integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus proyectos y construyendo la ciudadanía global mediante intercambios culturales, alianzas indígenas y trabajo continuo con las Naciones Unidas. A lo largo de todo, la enseñanza de Timothy Steven combina diálogo socrático, tecnología, IA y aprendizaje basado en proyectos para inspirar a ciudadanos del mundo valientes y compasivos.

Ana Hernández Revuelta - España

Ana Hernández Revuelta es una educadora pionera en español cuyo trabajo pionero en la educación secundaria pública ha transformado toda una escuela, su barrio y la profesión docente nacional en general. Criada en un barrio obrero de Madrid y educada en escuelas públicas, nunca tuvo la intención de convertirse en profesora, hasta que un trabajo temporal reveló su vocación. Ahora, tras 12 años de servicio, se considera una de las líderes educativas más innovadoras de España, reconocida a nivel nacional e internacional por reinventar lo que puede ser un colegio público.

Trabajando en una escuela con estudiantes de entre 12 y 18 años, muchos de los cuales enfrentan graves desafíos sociales, económicos, emocionales y migratorios —incluidos refugiados de la guerra, familias en dificultades económicas y jóvenes con problemas de salud mental—, Ana ha dedicado su carrera a garantizar la equidad educativa. Su convicción es inquebrantable: la educación pública debe garantizar calidad, dignidad y oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen.

Hace nueve años, lanzó un audaz proyecto de innovación educativa que reescribió las reglas de la educación tradicional. Reunió a 100 estudiantes y 7–8 profesores en un único espacio abierto de aprendizaje, eliminando muros, abriendo aulas para familias y disolviendo límites rígidos entre asignaturas. A través de narrativas interdisciplinarias basadas en momentos históricos, los estudiantes aprenden ciencia, lengua, arte, literatura, matemáticas y valores cívicos como ideas interconectadas. Este modelo radical fomenta el trabajo en equipo, la inclusión y el respeto, y permite a los docentes colaborar, autoevaluarse y mejorar continuamente.

Los resultados medibles han sido extraordinarios: las tasas de graduación subieron del 71% (2016) al 98% (2025); los incidentes de comportamiento bajaron de 125 a 19 por trimestre; el absentismo crónico bajó de 14 estudiantes a 1; y los datos policiales muestran una reducción en la delincuencia juvenil vinculada a un mayor compromiso y pertenencia. La escuela —que antes evitaban las familias locales— se ha convertido en la institución más demandada de la región.

Su innovación ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo el Primer Premio de la Fundación AtresMedia a la Mejor Experiencia Nacional Innovadora (2019) y el Primer Premio de la Feria Internacional de Educación SIMO (2021). Inspectores y responsables políticos citan su trabajo como modelo de transformación escolar en España, y decenas de escuelas de todo el país ahora replican su enfoque.

Más allá del aula, Ana lidera amplias iniciativas comunitarias: organizando campañas de recogida de alimentos y ropa, apoyando a familias afectadas por desastres naturales, ofreciendo tutorías online gratuitas durante la COVID-19 y presidiendo la ONG Improve Your Public School, donde forma a familias y profesores en todo el país. También defiende la ciudadanía global a través de intercambios estudiantiles con Alemania, Eslovenia, Italia y Dinamarca, y mediante proyectos de acción medioambiental, incluyendo una “Ruta Segura al Colegio” apoyada por la comunidad para reducir la contaminación y mejorar el bienestar.

Ponente habitual en congresos nacionales, docente universitaria de futuros profesores y autora publicada y ponente TEDx, Ana se ha convertido en una voz líder en el avance de la profesión docente. Su trabajo encarna la colaboración, el coraje y un profundo compromiso con la justicia social.

Si tuviera que elegir un logro definitorio, sería la creación de una escuela donde cada alumno —independientemente de su nacionalidad, capacidad o circunstancia— se sienta valorado, aprenda con alegría y visualize un futuro mejor.

Alfonso Filippone - Italia

Alfonso Filippone es un educador, investigador e innovador italiano galardonado con múltiples premios cuyo trabajo está transformando la enseñanza, la inclusión y el aprendizaje digital en algunas de las comunidades más desafiantes del sur de Italia. Reconocido a nivel nacional por sus metodologías pioneras, fue galardonado en 2025 con el Premio 10 e Lode al mejor enfoque educativo innovador y con el Atlante Italian Teacher Award, que le reconoció como uno de los profesores más destacados de Italia. Su investigación científica y pedagógica ha recibido dos veces el prestigioso Premio REN (2024 y 2025) por la mejor contribución internacional en los campos de la pedagogía, la neurociencia y la didáctica innovadora.

Profesor certificado de matemáticas, ciencias e inglés, así como especialista en apoyo a la inclusión y la discapacidad, Alfonso ha construido un perfil académico excepcional. Posee dos másteres, múltiples especializaciones de posgrado, un doctorado en Innovación Agroalimentaria y está completando un segundo doctorado en Transformación Digital en Educación. Su investigación ha producido numerosas publicaciones científicas revisadas por pares sobre mundos virtuales, metodologías innovadoras, educación STEAM, evaluación sensorial, narración autobiográfica y ecosistemas de aprendizaje inclusivos. Su volumen editado en 2025, Benessere, Felicità e Inclusione, consolida su contribución al ámbito del bienestar educativo.

Trabajando en un colegio suburbano con altos niveles de vulnerabilidad social, Alfonso ha convertido un contexto desfavorecido en un laboratorio de innovación educativa. Creó la Pedagogía Generativa, un enfoque relacional y centrado en el talento que inspira motivación, resiliencia y aprendizaje a lo largo de la vida. Desarrolló el Eduverso Didattico, un ecosistema de aprendizaje inmersivo en 3D que utiliza mundos virtuales, salas de escape educativas, aprendizaje aumentado y entornos apoyados por IA. Estas innovaciones han mejorado demostrablemente los resultados: las tasas de aprobados en Cambridge A2/B1 subieron del 41% al 73%, el rendimiento en ciencias y matemáticas aumentó un 27%, el trabajo en equipo y la resolución de problemas un 46% y las ausencias injustificadas cayeron un 38%. La participación de estudiantes con necesidades educativas especiales y con discapacidad creció de forma espectacular, logrando un 100% de implicación en actividades basadas en proyectos.

Sus proyectos van más allá del aula: Alfonso ha liderado iniciativas nacionales galardonadas, incluyendo el Digital School Award 2021, y ha conseguido el Aula de la Naturaleza de WWF Italia para su escuela, promoviendo la educación en sostenibilidad y el aprendizaje al aire libre. Coordina programas diarios gratuitos por la tarde — Cambridge English, robótica LEGO, laboratorios STEAM, competiciones de matemáticas y tutorías digitales — garantizando oportunidades para estudiantes que de otro modo no tendrían acceso.

Profesor universitario respetado, Alfonso forma a futuros docentes en metodologías inclusivas, pedagogía digital y neurociencia educativa. Su trabajo está influyendo en la práctica nacional a través de programas de formación de profesores del PNRR, conferencias internacionales y redes colaborativas. También está impulsando proyectos de ciudadanía global, incluyendo Virtual Worlds Without Borders, que conecta a estudiantes italianos con compañeros de toda Europa en espacios de aprendizaje 3D inmersivos.

Si se le concede reconocimiento internacional, Alfonso planea crear Porto Sicuro – Learning Village, un centro educativo inclusivo en el jardín de su escuela: un centro de aprendizaje abierto, seguro y gratuito que ofrezca educación comunitaria, aprendizaje a lo largo de la vida, artes, tecnología y programas de bienestar, replicable en otros contextos desfavorecidos.

El mayor logro de Alfonso sigue siendo el impacto transformador que tiene en la vida de los estudiantes. En sus sonrisas diarias y su renovada confianza, ve la verdadera evidencia de que la educación, impulsada por el corazón y la visión, puede desbloquear el potencial humano y cambiar comunidades desde dentro.

Colleen O'Rourke - Australia

Colleen O'Rourke es una educadora pionera australiana cuya carrera de veinte años ha redefinido cómo puede ser el aprendizaje digital para todos los estudiantes, especialmente para aquellos neurodivergentes o que requieren apoyo adicional. Como Especialista en Tecnologías Digitales y Líder de Innovación Digital en The Hills Christian Community School en Australia del Sur, enseña a estudiantes desde Reception hasta Year 10, liderando la innovación curricular transformadora que integra tecnología, naturaleza y bienestar.

Trabajando en un colegio con un alto grupo de estudiantes neurodivergentes, Colleen vio la oportunidad de replantearse cómo el aprendizaje digital podría alinearse mejor con las fortalezas, intereses y diversas formas de implicación de los estudiantes. Esto llevó al desarrollo del currículo Nature-Nurture-Network, un enfoque que combina sistemas digitales con exploración del mundo natural a través de IoT, XR, IA, robótica, drones y desafíos reales de sostenibilidad. Los estudiantes aprenden programación, IA, datos y diseño estudiando plantas, ríos, ecosistemas e inteligencia de enjambres, uniendo su aprendizaje digital con el mundo natural.

Este enfoque ha dado resultados excepcionales. La investigación-acción realizada en colaboración con universidades e innovadores globales muestra mejoras en la implicación estudiantil, la creatividad y la confianza general en el aprendizaje. Los propios estudiantes han informado de una regulación emocional más fuerte, y el sentimiento estudiantil hacia las Tecnologías Digitales, junto con su aprecio por la naturaleza y el cuidado de nuestro planeta, se ha profundizado. El programa también ha fomentado el crecimiento del trabajo en equipo y el liderazgo, con muchos estudiantes neurodivergentes emergiendo como líderes digitales y colaboradores confiados.

La innovación de Colleen va mucho más allá de su aula. Dirige programas internacionales de amigos por correspondencia en realidad virtual que conectan a estudiantes con compañeros en Australia Central y, pronto, en Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos e Italia, permitiendo intercambios culturales virtuales y narración colaborativa de historias ambientales. Sus estudiantes también están construyendo un archivo de realidad virtual de diez años que documenta la restauración del río Onkaparinga Valley – un proyecto que ahora se exhibe en toda Australia.

Educadora reconocida a nivel nacional, Colleen ha recibido un importante premio nacional a la enseñanza que ha ampliado su influencia en todo el país. Es vicepresidenta de EdTechSA, imparte formación profesional para la Asociación Australiana de Escuelas Independientes, colabora con el Instituto Australiano de Aprendizaje Automático y el Instituto de Ingeniería y Tecnología, y organiza eventos como el Día de la Sostenibilidad Tech4, donde los estudiantes presentan soluciones galardonadas en IA, robótica, XR y sostenibilidad.

Su compromiso con la ciudadanía global está arraigado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que sustentan todas las unidades, desde la codificación de polinizadores en primaria hasta la ciencia de los ríos VR que aborda los ODS 6 y 14. Los estudiantes actúan como científicos ciudadanos, guardianes medioambientales y colaboradores globales.

Colleen también contribuye a iniciativas internacionales de educación, con su trabajo ahora presente en estudios de caso compartidos a nivel mundial, incluyendo un reciente vídeo educativo con IA utilizado por educadores de todo el mundo.

Si recibe el Premio Global al Profesor, Colleen planea distribuir gratuitamente el currículo de Nature-Nurture-Network a escuelas de todo el mundo, ampliar las redes globales de aulas de VR/IA y crear herramientas inclusivas y culturalmente informadas para estudiantes neurodivergentes.

Ewa Stefania Drobek - Polonia

Ewa Stefania Drobek es una de las educadoras más galardoadas e influyentes de Polonia, reconocida a nivel nacional e internacional por sus extraordinarias contribuciones a la educación inclusiva, el empoderamiento estudiantil y la ciudadanía global. Con más de 25 años de experiencia docente, ha transformado miles de vidas gracias a su innovadora enseñanza de idiomas, proyectos de artes creativas y su compromiso inquebrantable con la igualdad, la empatía y la excelencia.

Ewa ha recibido 15 premios importantes, la mayoría gracias a nominaciones de sus propios estudiantes, un logro que considera su mayor honor. Entre ellos se encuentra el Premio UNESCO (2017) por su innovador proyecto “Żmichowska Sings”; Profesor de Inglés del Año – Ganador (2018); Profesor del Año – 2º puesto (2019) en la competición nacional más prestigiosa de Polonia; y Finalista del Global Teacher Award (2019). Continuó recibiendo reconocimiento internacional como la única finalista polaca del Cambridge Dedicated Teacher Award (2020), ganadora de la Academy of Efficient Women – Categoría de Ciencia y Educación (2021), finalista del Premio Irena Sendler (2022) y del Life Skills Award – Mejor ensayo educativo (2024). Además, ha recibido 12 Premios del Director y tres Premios del Alcalde del Distrito por su trabajo didáctico ejemplar.

Graduada en la Universidad de Varsovia con un máster en Lingüística Aplicada y estudios de traducción de posgrado, Ewa imparte clases de inglés y alemán en la reconocida 15ª Escuela Secundaria Narcyza Żmichowska, donde trabaja desde 2004. También ha trabajado como profesora académica en la Universidad de Varsovia. Es autora de 76 publicaciones para educadores, coautora de dos libros electrónicos traducidos internacionalmente sobre innovación y lucha contra la desinformación, y mentora docente para las principales fundaciones educativas de Polonia, incluyendo School with Class y Teach for Poland.

Su filosofía docente —arraigada en el legado de Janusz Korczak— trata el aprendizaje de idiomas como una forma de desarrollar empatía. Sus métodos, basados en textos auténticos, debates, música, cine y herramientas digitales, han sido adoptados por 145 institutos de educación secundaria en toda Polonia. Sus estudiantes obtienen resultados sobresalientes de forma constante: el 95% continúa en la universidad y el 40% estudia en el extranjero, superando con creces la media nacional.

Ewa lidera dos proyectos de impacto nacional: “Żmichowska Sings”, una iniciativa cultural y lingüística que ha producido ocho álbumes profesionales, ofrecido 354 conciertos para 50.000+ espectadores y ha sido replicada en 49 escuelas; y “Theatre Rover”, un proyecto de larga duración que integra teatro, expresión emocional y educación cultural.

Su aula es un centro de inclusión: apoya a estudiantes con discapacidad, refugiados, niños con enfermedades crónicas y personas en riesgo de exclusión. Pionera en soluciones de aprendizaje remoto mucho antes de que se generalizaran, incluyendo la participación híbrida para estudiantes postrados en cama que luego se graduaron con honores.

Más allá de su escuela, Ewa forma a docentes en todo el país, pone charlas en TEDx y conferencias internacionales, contribuye al discurso educativo global y asesora a nuevos profesores para que permanezcan en la profesión a pesar de los desafíos sistémicos.

Su trabajo se extiende a la educación climática, la acción humanitaria, la formación contra la desinformación, la ciudadanía digital y la construcción de la paz global.

Si hay un logro que define su trabajo, es este: convierte las aulas en comunidades de empatía, empoderando a los jóvenes para que se conviertan en constructores de puentes en un mundo dividido.

Jasmyn Nicole Wright - EEUU

La Dra. Jasmyn Nicole Wright es una educadora internacionalmente reconocida, innovadora en aprendizaje socioemocional y fundadora de The Push Through Organization, cuya filosofía de enseñanza centrada en la afirmación ha influido en aulas y comunidades de seis continentes. Su trabajo conecta la educación, el desarrollo de la identidad, la formación en resiliencia, la enseñanza culturalmente sensible, la pedagogía informada sobre el trauma y la ciudadanía global, convirtiéndola en una de las voces más impactantes de la educación holística actual.

Nacida en Filadelfia, Pensilvania, y criada en Pennsauken, Nueva Jersey, la vocación de Jasmyn surgió desde temprano. A los ocho años, enseñó a su hermano pequeño autista a escribir y deletrear su nombre, una experiencia que moldeó su creencia en el valor y potencial inherentes de cada niño. Esa creencia se fortaleció gracias a su educación espiritual, que le enseñó que todos nacen con un propósito. Se profundizó aún más al ver a su familia superar la adversidad, mostrando la tenacidad, autenticidad y vulnerabilidad que ahora forman la base de su filosofía docente.

Jasmyn obtuvo una licenciatura en Psicología en Spelman College, un máster en Educación por la Christian Brothers University y un doctorado en Liderazgo Educativo por la Sacred Heart University, con especialización en liderazgo social, emocional y académico. Desde que entró en la profesión docente a través de Teach For America en 2010, ha trabajado en escuelas con muchas necesidades en Memphis, TN, Filadelfia, PA, Wilmington, Delaware y más allá. Actualmente enseña a estudiantes de quinto curso de 9 a 12 años en The Bayard School en Wilmington, Delaware, mientras simultáneamente asesora a nivel global.

En 2016, mientras enseñaba en un aula de tercer curso con pocos recursos en Filadelfia, creó la ahora famosa afirmación de llamada y respuesta “Voy a seguir adelante.” Originalmente diseñado para ayudar a sus 27 estudiantes a superar la duda, el mantra se hizo viral, alcanzando 3,7 millones de visualizaciones en una semana. Más tarde se convirtió en la pieza central de una campaña global de Gap Kids y desde entonces se ha utilizado en aulas y comunidades de más de 40 países, traducido a múltiples idiomas —incluida la Lengua de Señas Americana— y adoptado por escuelas, ONG, familias y programas juveniles en todo el mundo.

El Movimiento Push Through evolucionó hasta convertirse en una organización sin ánimo de lucro dedicada a dotar a los educadores de prácticas SEL centradas en la afirmación. Lecciones a través de afirmaciones (LTA), el currículo de aprendizaje socioemocional alineado con CASEL de Jasmyn, integra afirmaciones, escritura en un diario, alfabetización, desarrollo de la identidad, aplicación en el mundo real y reflexión. Originalmente desarrollada a través de su práctica docente en el aula, LTA se convirtió más tarde en el foco de su investigación doctoral, que examinó y validó su eficacia, consolidando aún más el impacto del movimiento tanto en la capacidad docente, la resiliencia del alumnado y en el campo más amplio del aprendizaje socioemocional. El marco y el modelo aumentan de forma medible la implicación, la confianza, la regulación emocional y la capacidad docente. Su investigación documentó un aumento del 23% en la implicación del alumnado, un incremento del 27% en la confianza y la regulación emocional, y una relación significativamente más fuerte entre profesores y alumnos.

El trabajo de Jasmyn ha recibido un amplio reconocimiento, incluyendo reportajes en Good Morning America, The Today Show, The New York Times, The Huffington Post, The Philadelphia Inquirer, Elle UK, la International Literacy Association y campañas nacionales de Gap Inc. Ha recibido reconocimientos como ser becaria Fulbright Teacher for Global Classrooms y premios como Educadora del Año, Líderes que Marcan la Diferencia y Ciudadana Sobresaliente de Georgia.

Jasmyn también es un consultor global muy solicitado y ponente principal. Ha dirigido charlas TEDx, ha dirigido mesas redondas para el Global Teaching Dialogue del Departamento de Estado de EE. UU., ha puesto ponencias principales con el Departamento de Educación de Delaware, ha facilitado la formación de profesores en escuelas y distritos de Estados Unidos, ha apoyado la formación docente y el desarrollo curricular en Bangladesh, ha entrenado a educadores en Austria, ha colaborado con organizaciones de tecnología educativa en Londres, ha creado un currículo de formación docente para educadores en Liberia. y dio ponencias principales en muchas conferencias importantes en Estados Unidos y en el extranjero. Jasmyn también realiza visitas interactivas e empoderadoras con autores, llegando presencialmente a colegios de todo Estados Unidos y virtualmente en todo el mundo. Su libro, 'I'm going to Push Through!', publicado por Simon & Schuster, extiende su mensaje a niños de todo el mundo.

Sus resultados en el aula siguen siendo profundos: mayor competencia en alfabetización, menos incidentes de comportamiento, mejoras en los indicadores de salud mental y reflexiones lideradas por el alumno que demuestran una profunda conciencia de identidad y resiliencia emocional.

Si hay un logro que define su legado, es este: transformar una afirmación en el aula en un movimiento global de esperanza, conciencia de identidad, resiliencia, sanación y empoderamiento – enseñar a niños de todo el mundo que son suficientes, que son valiosos, que importan y que pueden superar cualquier cosa a la que se propongan.

Rubble Nagi - India

Rubble Nagi es una artista india de renombre internacional, innovador social y educador transformador dedicado a empoderar a los niños en comunidades marginadas. Fundadora de la Fundación de Arte Rouble Nagi (RNAF) y del Estudio de Diseño Rouble Nagi, ha creado más de 850 murales y esculturas y ha expuesto su obra en más de 200 exposiciones en todo el mundo. Es miembro del India Design Council (IDC) y pionera en iniciativas de embellecimiento urbano en Mumbai. Su proyecto “Misaal Mumbai” fue la primera iniciativa de transformación de barrios marginales en India, pintando más de 155.000 casas mientras mejoraba la sanidad, la impermeabilización y realizaba talleres de higiene.

A través de RNAF, Rubble ha desarrollado el programa “Misaal India”, que ofrece educación artística y de bajo coste a más de un millón de niños en más de 100 barrios marginales y aldeas. Su enfoque holístico combina alfabetización, matemáticas, habilidades para la vida y formación profesional, todo ello integrado con proyectos creativos que involucran a los niños y a la comunidad en general. Los innovadores “Muros Vivos del Aprendizaje” de Rubble transforman los muros del barrio en murales interactivos que enseñan historia, ciencia y responsabilidad social, fomentando al mismo tiempo el orgullo y la participación comunitaria.

El trabajo de Rubble le ha valido numerosos premios, entre ellos el Premio Jijamata al Trabajo Social y el Arte (2013), el Premio GR8 a la Mejor Artista Femenina (2013), el Premio MAP Noble Artist (2017), el Premio IFEFA por trabajo social y filantrópico, y HELLO! Premio Urja por empoderamiento. Fue la primera artista invitada a exponer en el Museo Rashtrapati Bhavan de Nueva Delhi, con su obra seleccionada para la colección permanente por el Presidente de la India.

Su modelo docente aborda los profundos desafíos de los barrios marginales urbanos de la India, incluyendo la pobreza, la asistencia irregular, la infraestructura inadecuada y barreras sociales como el trabajo infantil y el matrimonio precoz. Al ofrecer horarios flexibles, habilidades vocacionales y aprendizaje creativo utilizando materiales reciclados, garantiza que los niños adquieran confianza, pensamiento crítico y éxito académico. Sus programas han reducido las tasas de abandono escolar en más de un 50%, han mejorado la alfabetización y la matemática, y han transformado la actitud de la comunidad hacia la educación.

Rubble integra la ciudadanía global, la sostenibilidad y la educación climática en sus aulas. Los niños aprenden la responsabilidad medioambiental a través de proyectos artísticos, limpieza de barrios y murales que promueven la higiene y la conservación. Ella los prepara activamente para la vida en un mundo multicultural, inculcándoles empatía, colaboración y habilidades de liderazgo.

Si recibe el Premio Global al Profesor, Rubble planea ampliar los centros educativos de la RNAF, fortalecer infraestructuras, formar educadores locales y establecer un Instituto de Formación para ofrecer cursos vocacionales y programas de alfabetización digital, empoderando a las futuras generaciones de jóvenes marginados. Su visión demuestra que la educación, combinada con creatividad y compasión, puede transformar vidas, comunidades y generaciones.

Joshue Castellanos Paternina - Colombia

Joshue Castellanos Paternina es un educador, mentor e innovador social colombiano cuyo trabajo ha transformado el panorama educativo de decenas de miles de jóvenes en Colombia y más allá. Nacido en 1997, Joshue enfrentó adversidades extremas desde pequeño: a los 13 años perdió a su padre por suicidio en medio de una crisis económica, mientras su madre estaba hospitalizada y su hermano pequeño seguía estudiando. Obligado a vender dulces en la calle para mantener a su familia y continuar su educación, aprendió pronto que la educación no era solo un camino hacia la oportunidad, sino un salvavidas. Esta experiencia le inspiró a dedicar su vida a garantizar que ningún joven esté limitado por circunstancias fuera de su control.

Desde 2017, Joshue ha llegado a más de 45.000 estudiantes a través de charlas motivacionales, mentoría y apoyo académico en comunidades vulnerables y rurales. En 2020, durante la pandemia, lanzó PreICFESApp, una plataforma digital gratuita que forma a estudiantes de 13 a 17 años en las cinco asignaturas troncales del currículo colombiano. Hoy en día, la plataforma beneficia a más de 300.000 jóvenes, ofreciendo acceso a exámenes de práctica, tutorías y orientación independientemente del origen socioeconómico de los estudiantes. Reconociendo que la motivación por sí sola no era suficiente, combinó esta herramienta con mentoría personalizada, orientación profesional y apoyo socioemocional.

En 2022, Joshue fundó la Fundación Alcanza una Beca, a través de la cual ha otorgado más de 700 becas, donado miles de ejemplares de sus libros motivacionales y colaborado con universidades y colegios técnicos para ofrecer oportunidades educativas sostenibles. Sus esfuerzos han ayudado a estudiantes como Juan José, procedentes de zonas rurales, a superar barreras sociales y emocionales, obtener altas calificaciones en exámenes estandarizados nacionales y seguir carreras en medicina, ingeniería y docencia. Más allá de Colombia, ha pilotado su programa en India, demostrando la aplicabilidad global de su enfoque.

La filosofía docente de Joshue combina un aprendizaje activo y centrado en el estudiante con tecnología y apoyo personalizado. Integra la resolución de problemas, las discusiones y los proyectos de la vida real en las lecciones para desarrollar no solo conocimientos académicos, sino también habilidades socioemocionales, confianza y un sentido de propósito. Su modelo enfatiza la ciudadanía global, la conciencia ambiental y las habilidades de liderazgo, preparando a los estudiantes para prosperar en un mundo interconectado del siglo XXI. A través de iniciativas como redes de apoyo estudiantil, talleres, actividades STEM y orientación en becas internacionales, empodera a los estudiantes para que crean en su potencial y vean un futuro más allá de sus circunstancias inmediatas.

El trabajo de Joshue ha sido reconocido internacionalmente. Ganó el Premio Internacional WeAreTogether en Moscú por Igualdad de Oportunidades y Justicia Social y recibió honores nacionales de las secretarías de educación de Córdoba y Sucre. Los medios de comunicación en Colombia han celebrado su impacto, destacando el alcance transformador de sus programas educativos. Su enfoque innovador, escalable y altruista demuestra cómo la educación puede romper ciclos de pobreza, fomentar la movilidad social e inspirar a comunidades enteras. Si hay un logro que resume su contribución, es la creación de un modelo educativo inclusivo, gratuito y sostenible que capacite a los jóvenes para transformar sus propias vidas y, a su vez, sus comunidades.