Un estudio demuestra que la pandemia afectó a la mitad de los jóvenes en su bienestar emocional

Se conocieron cifras acerca de cómo la pandemia afectó la salud mental a los jóvenes. Según un informe del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, el 53% de los adolescentes y jóvenes de entre 13 y 17 años se vieron afectados negativamente en su bienestar emocional después de dos años de pandemia.

Entre los principales síntomas que este rango etario sufrió se enumeran: cansancio, mal humor y falta de concentración. El relevamiento, que cierra el ciclo de investigaciones realizadas por el Observatorio a lo largo de 2021, también midió otros grupos sociales como infancias, personas adultas mayores y personal de la salud.

El trabajo de investigación involucró a 789 jóvenes de entre 13 y 17 años en 15 provincias y se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado.

“Tras dos años de pandemia, nuestro rol como sociedad (en relación a la juventud) es brindarle oportunidades y ayudarla a recuperar el entusiasmo. Que los chicos y las chicas vuelvan a sentir que tienen en sus manos el destino de sus propias vidas”, destacó Diego Tipping, presidente de la organización humanitaria local.

De acuerdo con los datos, el malestar se incrementa entre quienes vivieron la Covid-19 en sus casas, ya sea porque atravesaron ellos mismos o sus familiares convivientes la enfermedad. De hecho, un 23% de las y los adolescentes encuestados tuvo Covid-19 y un 22% perdió un familiar cercano a causa de la enfermedad.

En relación con un estudio previo realizado en mayo de 2021, la asistencia presencial a clases creció de manera significativa, si bien no alcanza al total de la muestra (pasó de 15% a 86%).

También se redujo la proporción de jóvenes que no asiste o no tiene clases. Por otro lado, un 13% dijo no haber podido participar de las clases virtuales debido a falta de computadora o internet en el hogar, o por a la necesidad de compartir un dispositivo con otros integrantes de la familia.

De cara al futuro, un 83% de las y los encuestados quiere seguir estudiando al terminar la escuela, mientras que el 17% restante no desea finalizar el secundario o estudiar una carrera después, o bien aún no tiene una decisión tomada al respecto.

LG con información de Télam