"Facebook quiere que creas que los problemas de los que hablamos son irresolubles. Quieren que creas que debes elegir entre conectarte con tus seres queridos y tu privacidad personal. Que para compartir fotos divertidas de tus hijos también debes ser inundado con desinformación. Quieren que creas que esto es simplemente parte del trato. Hoy estoy aquí para decir que eso no es cierto".

Son las palabras con las que la extrabajadora de Facebook Frances Haugen ha abierto su comparecencia en el Senado de EEUU este martes. La subcomisión de protección del consumidor ha solicitado su comparecencia después de que esta ingeniera informática de 37 años enviara numerosa documentación interna de la compañía que dirige Mark Zuckerberg a los senadores y a periodistas del Wall Street Journal.

La filtración ha mostrado no solo que Facebook sabe que tiene un impacto tóxico en la sociedad, sino que en muchas ocasiones su cúpula directiva no hace nada por remediarlo y trata de ocultar la situación ante investigaciones externas. "Los documentos que he proporcionado al Senado prueban que Facebook ha engañado al público reiteradamente sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas", ha manifestado Haugen ante los senadores.

Lo comparecencia de la extrabajadora de Facebook ha arrojado luz sobre las prácticas internas de la compañía y del rol que ejerce Zuckerberg en ella. Los senadores han centrado sus preguntas en el potencial dañino de Instagram para los adolescentes, a raíz de un estudio elaborado por investigadores de la red social y revelado por Haugen que concluía que esta plataforma hace que un tercio de sus usuarias menores de edad tengan una peor imagen de su cuerpo. Pero sus cuestiones han incidido también en cómo sus algoritmos empujan la polarización de la esfera pública o la necesidad de intervenir antes de que sea "demasiado tarde".

Estas son algunas de las claves de la comparecencia de Haugen:

La opacidad de Facebook y el tabaco

"Facebook elige la información que ven miles de millones de personas, configurando su percepción de la realidad. Incluso los que no usan Facebook se ven afectados por la radicalización de las personas que sí lo hacen. Una empresa con control sobre nuestros pensamientos más profundos, sentimientos y comportamientos necesita una supervisión real. Pero el diseño cerrado de Facebook significa que no tiene supervisión, ni siquiera de su propia Junta de Supervisión, que es tan ciega como el público".

Cuando las tabacaleras afirmaron que los cigarrillos con filtro eran más seguros, los científicos pudieron invalidarlo. Con Facebook no podemos hacerlo

"Sólo Facebook sabe cómo personaliza tu feed. Lo esconde detrás de unos muros que mantienen alejados los ojos de los investigadores y los reguladores para evitar que entiendan la verdadera dinámica del sistema. Cuando las tabacaleras afirmaron que los cigarrillos con filtro eran más seguros para los consumidores, los científicos pudieron invalidar de forma independiente ese mensaje de marketing y confirmar que, de hecho, suponían una mayor amenaza para la salud humana. Pero hoy en día no podemos hacer este tipo de investigación independiente de Facebook. Tenemos que confiar en que lo que dice Facebook es cierto, pero ellos han demostrado repetidamente que no merecen nuestra confianza".

Facebook sabe que al menos un 5% de los usuarios de 14 años son adictos a Instagram

"Facebook ha estudiado un patrón que ellos llaman uso problemático, pero que nosotros podríamos llamar simplemente adicción. Pone un listón muy alto para considerar que tú identificas que no tienes control sobre tu uso de la plataforma y que está perjudicando tu salud, tu rendimiento escolar o tu salud física. Aún así, entre el cinco y el seis por ciento de los jóvenes de 14 años tienen la autoconciencia de admitir esas dos cuestiones. Es probable que mucho más de ese cinco o seis por ciento de los jóvenes de 14 años sean adictos a Instagram".

Entre un 5 y un 6% de los jóvenes son conscientes de que Instagram perjudica su salud o su rendimiento escolar

Una inteligencia artificial que falla

"Los algoritmos de Facebook promueven contenidos basándose en las interacciones que consiguen. Facebook piensa que puede hacerlo con seguridad porque tienen la inteligencia artificial, que encontrará los contenidos nocivos que saben que su ranking basado en las interacciones está promoviendo. Han escrito artículos en su blog sobre cómo saben que los rankings basados en las interacciones son peligrosos. Pero confían que la IA los salvará. La propia investigación de Facebook dice que no pueden identificar adecuadamente el contenido dañino, y como resultado, esos algoritmos peligrosos generan polarización y división. No pueden protegernos de los daños que saben que existen en su propio sistema".

No pueden protegernos de los daños que saben que existen en su propio sistema

"No creo que esto sea sólo una cuestión de decir si la gente debería tener la opción de elegir no ser manipulada por sus algoritmos. Creo que si tuvieran una supervisión adecuada, o si hiciéramos a Facebook responsable de las consecuencias de sus algoritmos, se desharían de esas clasificaciones basadas en las interacciones. Esos algoritmos están haciendo que los adolescentes estén expuestos a más contenido de anorexia. Está separando a las familias y, en lugares como Etiopía, está literalmente avivando la violencia étnica. Yo animo a reformar estas plataformas, no escogiendo ideas individuales, sino haciendo que las propias plataformas sean más seguras, menos reactivas, menos virales".

El papel de Mark Zuckerberg

"Mark tiene un papel muy único en la industria de la tecnología porque tiene más del 55% de todas las acciones con derecho a voto en la junta directiva de Facebook. No hay otras grandes empresas en la que el poder se reparta de forma similar, tan unilateralmente controladas. Y al final, la responsabilidad recae de todo en Mark. Actualmente no hay nadie que haga responsable a Mark de sus propias acciones".

Mark [Zuckerberg] controla Facebook unilateralmente. Actualmente no hay nadie que haga responsable a Mark de sus propias acciones

"Yo obtuve un MBA de Harvard, y nos recalcan que somos responsables de las organizaciones que construimos. Mark ha construido una organización muy orientada a las métricas. Se pretende que sea plana. No hay responsabilidad unilateral. Las métricas toman la decisión. Desafortunadamente, eso mismo es una decisión. Y al final, si él es el CEO y el presidente de Facebook, él es responsable de esas decisiones. La responsabilidad recae en él".

El Instagram para niños de 10 a 13 años y la decisión de Facebook de congelarlo

"Me sorprendería sinceramente que no siguieran con el proyecto de Instagram Kids, y me sorprendería que dentro de un año no volviéramos a tener esta conversación. Por eso Facebook entiende que si quieren seguir creciendo, tienen que encontrar nuevos usuarios. Tienen que asegurarse de que la próxima generación está tan comprometida con Instagram como la actual. Y la forma en que lo harán es asegurándose de que los niños establezcan hábitos para que tengan una buena autogestión".

Los documentos internos de Facebook hablan de la importancia de conseguir usuarios más jóvenes, como los preadolescentes

"Los documentos internos de Facebook hablan de la importancia de conseguir usuarios más jóvenes, por ejemplo los preadolescentes con Instagram Kids, porque entienden su valor para el éxito a largo plazo de Facebook"

Por qué decidió filtrar los documentos internos

"Me uní a Facebook en 2019 porque alguien cercano a mí se radicalizó en Internet. Me sentí obligada a tomar un papel activo en la creación de un Facebook mejor y menos tóxico. Durante mi tiempo en Facebook, primero trabajando como jefa de producto de Integridad Cívica y más tarde en Contraespionaje, vi que Facebook se encontraba repetidamente con conflictos entre sus propios beneficios y nuestra seguridad. Facebook resolvió sistemáticamente esos conflictos a favor de sus propios beneficios. El resultado ha sido un sistema que amplifica la división, el extremismo y la polarización, y socava las sociedades de todo el mundo. En algunos casos, esto ha conducido a una violencia real que daña e incluso mata a personas. En otros casos, su máquina de optimización de beneficios está generando autolesiones y problemas con la propia imagen, especialmente para los grupos vulnerables, como las adolescentes. Estos problemas han sido sido confirmados repetidamente por la propia investigación interna de Facebook".

Descubrí una verdad aterradora: casi nadie fuera de Facebook sabe lo que ocurre dentro de Facebook

"Creo que lo que hice fue correcto y necesario para el bien común, pero sé que Facebook tiene recursos infinitos que podría utilizar para destruirme. Di el paso porque descubrí una verdad aterradora: casi nadie fuera de Facebook sabe lo que ocurre dentro de Facebook. La dirección de la empresa oculta información vital al público, al Gobierno de Estados Unidos, a sus accionistas y a los gobiernos de todo el mundo. Los documentos que he proporcionado demuestran que Facebook nos ha engañado repetidamente sobre lo que sus propias investigaciones revelan acerca de la seguridad de los niños, su papel en la difusión de mensajes de odio y polarización, y mucho más".