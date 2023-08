Hallan más restos de Luisina Leoncino tras la confesión del único detenido por su femicidio

El hombre detenido e imputado por el femicidio de Luisina Leoncino, la joven de 24 años que desapareció el pasado 9 de julio en la ciudad entrerriana de Concordia, confesó el crimen. También aportó datos que permitieron encontrar esta madrugada más restos del cuerpo de la víctima en un basural, que se suman a otros ya hallados en el barrio Pampa Soler en el inicio de esta semana, informaron fuentes judiciales.

Confirman que los restos hallados en Concordia son de Luisina Leoncino

La confesión de Horacio Rafael Benítez, conocido como “El Ñoño”, “permitió aclarar un poco todo”, porque “dio detalles y confirmó la investigación y principal hipótesis”, dijo José Costa, coordinador del Ministerio Público Fiscal de esa localidad.

En junio de 2014, el imputado había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de explotación económica de la prostitución, cumplió la condena y en 2019 recibió un año más al ser condenado por violencia de género.

Cerca de la noche de ayer miércoles, Benítez pidió declarar y “confesó que el crimen sucedió el lunes 10 de julio, que actuó solo y que le dio un golpe en la cabeza con un elemento contundente” para matarla, agregó el fiscal.

Es por eso que Julia Rivoira, la fiscal a cargo de la causa, ordenó un operativo policial “con todos los recaudos necesarios” para que el imputado sea trasladado e indique la zona donde dejó los restos. “Fue muy complicado por las condiciones del basural y la oscuridad de la zona, no fue fácil pero él recordaba el lugar, se ubicó y pudo señalar” el sitio, explicó la fiscal.

En el lugar, trabajó el personal de las Divisiones Criminalística, Investigaciones y Operaciones de la Jefatura Departamental Policial de Concordia, el Grupo de Operaciones Especial (GOE) de la Policía de Entre Ríos, y los Bomberos Zapadores.

Los restos faltantes fueron encontrados en un zona de pastizales con un micro basural, en las calles Castelli y Defensa Sur, al otro extremo de Concordia relativo al sitio donde durante el fin de semana pasado se encontraron otras partes del cadáver de Leoncino.

El domingo pasado, luego del análisis de filmaciones, testimonios y entrecruzamientos telefónicos, parte del cuerpo fue ubicado cerca de un arroyo del barrio Pampa Soler.

La pesquisa se orientó hacia “El Ñoño” tras la declaración brindada por un remisero, que contó que la madrugada del lunes 10 de julio llevó a la víctima hasta una vivienda situada sobre la calle Santos Vega al 1200, en el barrio 6 de febrero.

Allí, las cámaras de seguridad “la muestran entrando pero no se la ve salir más”, detalló el fiscal Costa y sumó que días más tarde y en distintos momentos, las mismas cámaras muestran a Benítez salir de la casa “con bolsas negras grandes y tapado con guantes y un casco para no ser identificado”.

El imputado, además de dar detalles del crimen, pidió ser trasladado a otra dependencia, por lo que desde permanece en la Unidad Penal 1 de Paraná desde esta mañana, con prisión preventiva por 90 días. Está procesado por femicidio, delito por el que, de ser hallado culpable, recibirá la pena de prisión perpetua.

El fiscal señaló que Benítez “dio detalles que eran prácticamente lo que habíamos investigado y la principal hipótesis”, la cual no revelarán “por respeto a la familia y la memoria de Luisina”. Asimismo, explicó que con la confesión “se aclaró un poco todo el hecho”, aunque “falta producir pruebas”, algunas para establecer fehacientemente “qué vínculo tenían” el acusado y la víctima.

Por otro lado, Ricardo Alberto Leoncino, padre de Luisina, dijo que su hija le había comentado “que había visto cosas raras, depósitos de droga donde vivía”, a lo que él le respondió que se fuera “urgente de ahí porque iba a quedar pegada y sabía lo que le podía pasar”.

En esa línea, aseguró a Canal Once de Paraná que “podría venir por ese lado el problema, vio algo que a lo mejor no tenía que ver”. Sin embargo, el coordinador de fiscales de Concordia remarcó que “no es algo que influya en la investigación del femicidio” y que “no se maneja” la hipótesis de un ajuste de cuentas por drogas.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +54 9 11 2771 6463).

