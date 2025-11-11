A qué hora llega la llamada “tormenta negra” que “apagará el sol” y traerá frío al AMBA

Un frente frío proveniente de la Patagonia avanza sobre la región central de Argentina, provocando un brusco cambio de tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a 13 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

Se espera que la “tormenta negra”, llamada así por la nubosidad que “apagará el sol”, llegue al AMBA en las próximas horas.

A qué hora llega la tormenta al AMBA

La mayor probabilidad de lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé entre las 18:00 y las 21:00 horas.

El pronóstico detallado hora por hora para este martes 11 de noviembre indica que el cielo, que estará con “nubes y claros” durante la tarde, se oscurecerá abruptamente:

19:00 hs: Se espera el inicio de la tormenta, con una probabilidad de 60% y 5.5 mm de precipitación.

20:00 hs: La tormenta se intensificará, con un 90% de probabilidad.

21:00 hs: El fenómeno pasará a ser “lluvia débil”.

23:00 hs: El cielo volverá a estar “parcialmente nuboso”.

Alerta por granizo y ráfagas

El SMN advierte que el riesgo principal de estas tormentas en la zona central, incluido el AMBA, es la “caída de granizo y las fuertes ráfagas de manera localizada”.

Se espera que el sistema se mueva con “relativa rapidez”, por lo que no se anticipan grandes acumulados de agua en la región.

Cuándo llega el “frío patagónico”

El frente que origina esta tormenta es de origen frío y viene recorriendo la Patagonia desde la mañana.

Aunque el descenso de temperaturas hoy no será tan marcado (la temperatura bajará de 25°C a 20°C durante la tormenta), el “frío patagónico” se sentirá mañana. El SMN anticipa que para el miércoles, una vez que la tormenta pase, el tiempo mejorará rápidamente, pero ingresará “viento del cuadrante sur” que provocará un “leve descenso de temperaturas”.

Con información de la agencia NA