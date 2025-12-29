Declaran los presuntos testaferros de Toviggino y la Justicia investiga US$42 millones que terminaron en sociedades fantasma en EE.UU. vinculadas a la AFA

Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino declaran este lunes ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mega mansión en Villa Rosa, Pilar.

Se trata de Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL.

Las testimoniales se llevan a cabo este lunes por videollamada y primero será el turno de Pantano a las 11.00, mientras que Conte declara a las 12.

El juez buscará establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con el número dos de Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino.

Sociedades fantasma y US$42 millones

En las últimas horas también se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Miami.

Una investigación publicada por La Nación reveló que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) canalizó al menos US$42 millones hacia cuatro sociedades radicadas en Florida sin empleados, sin actividad comercial declarada y con titulares insolventes o ajenos al mundo empresarial. Los movimientos forman parte de un circuito financiero mucho más amplio, que en los últimos cuatro años manejó más de US$260 millones desde cuentas en Estados Unidos administradas por una empresa contratada por la propia AFA.

El rol de TourProdEnter LLC, la firma que centralizó los ingresos internacionales

En el centro del esquema aparece TourProdEnter LLC, una compañía creada en agosto de 2021 en Florida y designada pocos meses después como agente comercial exclusivo de la AFA para gestionar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos. Según registros bancarios confidenciales citados en la investigación, la empresa movió fondos a través de cuentas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan, entre las que acumuló más de US$260 millones.

Los ingresos provenían de marcas vinculadas a la Selección Argentina —como Adidas, que aportó más de US$78 millones— y de empresas asociadas a la explotación comercial de contenidos, como Argentina Football Distribution y Reporter Broadcasting Company.

Las sociedades fantasma y los perfiles de sus titulares

De ese flujo total, US$42 millones fueron transferidos a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) registradas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Ninguna de ellas tiene empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones virtuales en Miami.

Los titulares de estas firmas son argentinos domiciliados en Bariloche, con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias: empleados en relación de dependencia, beneficiarios de planes de vivienda social, personas con deudas o incluso antecedentes de quiebra con presunción de fraude.

Fondos derivados a Uruguay y gastos de lujo

La investigación también detectó que US$109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas para custodiar los fondos. Además, parte del dinero se destinó a gastos suntuarios: vuelos privados, yates, residencias temporarias y consumos de lujo que coinciden temporalmente con actividades oficiales de la AFA y de la Selección Argentina.

Aunque el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no aparecen mencionados directamente en los registros bancarios, varios movimientos coinciden con viajes y eventos en los que participaron. En los documentos también figura la esposa de Toviggino (María Florencia Sartirana) como receptora de fondos, así como una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial.

Balances incompletos y falta de trazabilidad

En los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter LLC aparece mencionada solo como deudora, sin detallar su rol central en la administración internacional de fondos ni el volumen real de dinero manejado fuera del país. La falta de trazabilidad y la ausencia de información completa en los estados contables alimentan las sospechas sobre el destino final de los recursos del fútbol argentino.

Investigaciones en marcha y posibles derivaciones judiciales

La magnitud de los movimientos y la opacidad de las sociedades receptoras despertaron interés en organismos de control de Estados Unidos y en la Justicia argentina, donde se analizan posibles vínculos con causas por lavado de activos, uso de testaferros y enriquecimiento ilícito. No se descarta que se solicite cooperación internacional para acceder a documentación bancaria y societaria más detallada.

SOMA SRL, otra sociedad bajo la lupa

A las cuatro sociedades de Florida (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC) mencionadas, se sumaron en las últimas horas otras empresas receptoras de fondos. Entre ellas, SOMA SRL, compañía creada en la provincia de Santiago del Estero y con vínculo directo con Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA, y con Mauro Javier Paz, exdirector de la liga femenina de la AFA y uno de los presuntos testaferros de los dirigentes investigados.

De acuerdo a los registros bancarios confidenciales de Estados Unidos que obtuvo y analizó La Nación en su investigación, SOMA SRL recibió US$468.000 en siete meses. En el desglose, se observan 10 transferencias desde la cuenta del Bank of America entre el 18 de diciembre de 2024 y el 17 de julio de 2025. Las que tienen cifras más abultadas se registraron el 9 de abril (US$120.000) y el 12 de mayo pasados (US$157.000).

Con información de agencias y Diario La Nación.