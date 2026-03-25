Se incendia un depósito de garrafas en Mariano Acosta: hay explosiones y personas quemadas

Un depósito de garrafas se incendia en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y hay un gran operativo de Bomberos. Los vecinos debieron autoevacuarse y reportan que se escuchan explosiones.

El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres.

En el lugar hay hasta el momento seis dotaciones de bomberos trabajando, pero el operativo es complicado debido a que las garrafas explotan y vuelan cerca de 200 metros a la redonda, lo que genera un riesgo latente.

El reporte de heridos indica que al menos tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones. Los vecinos están en peligro, hay casas dañadas y denuncian robos en medio de las explosiones.

“Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, contó un vecino. Además, quienes viven cerca del lugar expresan que “no se puede respirar” y que tienen miedo de salir de sus casas.

“Yo estoy encerrado frente a mi local, una casa de electricidad, que está justo en frente. Corté la luz y me da miedo porque vibra todo”, relató un vecino de la zona, identificado como Francisco, en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Y siguió: “No paran las explosiones. Mi señora, mi hijo y mi nieto están al lado, en la casa. Les dije que corten la luz, están encerrados”. El hombre detalló que escuchó la primera explosión entre las 6:30 y las 7 de la mañana.

Incluso durante la entrevista telefónica se escucharon múltiples detonaciones, debido a la cercanía del testigo con el local, ubicado justo enfrente.

Por su parte, Ezequiel, otro testigo, contó que se encuentra a unos 40 metros del depósito incendiado y que debió refugiarse en la casa de su madre. Aseguró que las garrafas están “volando” y describió la situación como un “caos”.

“Es agarrar todo lo de importancia y rezar que no pase nada en el camino, porque tengo un bebé chico. Uno nunca sabe lo que puede pasar con una garrafa. Es una situación horrible para todos”, sostuvo, en relación a la autoevacuación.

“Hay elementos que van cayendo en la vía pública. Hace unos minutos me informaron que, al lado de mi casa, voló una garrafa. Puede ocurrir una desgracia en cualquier momento” agregó.

Mari, otra vecina, opinó que los bomberos demoraron en llegar y aseguró haber visto a personas con quemaduras a causa del incendio en videos que circulan entre los vecinos.

En tanto, Noelia, quien vive a tres cuadras del lugar, explicó que se resguardó en el fondo de su casa. Contó además que tuvo que retirar los vidrios de las ventanas debido a las fuertes vibraciones: “Es horrible, nos despertamos sin saber qué pasaba”.

Ricardo, otro testigo del incidente, precisó que una garrafa cayó en el patio de su casa.

Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, precisó que las explosiones hacen difícil el control del incendio: “Se está trabajando desde el exterior, cuidando más que nada las partes linderas, intentando resguardar las casas”.

NB