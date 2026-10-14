Ingeniería industrial después de los 35: Técnicos y supervisores vuelven a la carrera que dejaron

El supervisor de turno de una planta de alimentos del conurbano sabe leer un plano, arma el plan de mantenimiento preventivo y resuelve una parada de línea a las tres de la mañana. Lo que no tiene es el título. Dejó ingeniería en tercer año, cuando nació su primer hijo o cuando el sueldo de la fábrica empezó a pesar más que la cursada nocturna. Veinte años después, la misma historia se repite en los parques industriales de Córdoba, Rosario, Neuquén y el Gran Buenos Aires.

Una carrera que salió de la fábrica

La ingeniería industrial forma para tareas que cualquier sector necesita: ordenar procesos, medir, bajar costos y sostener la calidad. Por eso sus egresados aparecen en lugares muy distintos. En una terminal automotriz cordobesa planifican la producción. En las aceiteras del Gran Rosario manejan la logística de cosecha y embarque. En la cuenca de Vaca Muerta coordinan mantenimiento, seguridad y proveedores.

Fuera de la industria pasa algo parecido. Bancos, hospitales, cadenas de supermercados y operadores logísticos aplican las mismas herramientas a las filas de atención, los inventarios y los tiempos de entrega.

Esa versatilidad pesa en una economía como la argentina, que cambia de ciclo cada pocos años. Un perfil capaz de pasar de una planta manufacturera a una operación de servicios tiene más margen cuando un sector se frena y otro arranca.

El título a medias

Para el técnico con experiencia, la falta de título se nota en momentos puntuales. Una búsqueda interna para jefe de planta. Una licitación que pide profesionales con grado universitario. Una multinacional cuya política de recursos humanos exige carrera completa para ciertos puestos. La experiencia lo lleva a la entrevista y el título muchas veces define quién se queda con el cargo.

Terminar en tiempo y forma es la excepción en el sistema universitario argentino. Según la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2021-2022 del Ministerio de Educación, elaborada por el Departamento de Información Universitaria, solo el 27,7% de quienes se reciben en una carrera de grado lo hace en el tiempo teórico previsto por su plan de estudios. Detrás de ese porcentaje hay muchos adultos que se atrasaron, dejaron y nunca volvieron, con un analítico lleno de materias aprobadas guardado en un cajón.

Lo que cambió con la educación a distancia

Hace quince años, retomar significaba volver a la cursada presencial de noche, con horarios que chocan de frente con los turnos rotativos. Ese escenario se movió. El mismo informe oficial muestra que los estudiantes de pregrado y grado en modalidad a distancia pasaron de 119.878 en 2012 a 219.005 en 2021, un crecimiento del 82,7%. La pandemia aceleró una tendencia que ya venía de antes.

Para quien trabaja por turnos, el formato que mejor encaja es el asincrónico. Las clases quedan grabadas, los materiales están disponibles a cualquier hora y las entregas tienen plazo semanal. El supervisor que sale del turno noche puede estudiar a las diez de la mañana, y el que tiene francos rotativos organiza la semana según su grilla.

A esa oferta se sumaron universidades de Estados Unidos que dictan carreras completas en español. Con ellas llegó una palabra que conviene entender antes de anotarse.

Qué es un bachelor estadounidense

En Estados Unidos, el bachelor's degree es el título universitario de grado. Suele durar cuatro años y combina materias de formación general con las de la especialidad. Muchas instituciones ofrecen además un associate degree, un título intermedio que se obtiene a los dos años de cursada.

Las universidades estadounidenses funcionan con la autorización de un estado, y ese registro se puede consultar en fuentes oficiales. Enovus University, por ejemplo, está licenciada en el estado de Utah y dicta un Bachelor en Ingeniería Industrial online en español, asincrónico, de cuatro años y con un Associate Degree intermedio a los dos. Su primer año incluye materias muy cercanas al trabajo de planta, como metrología e interpretación de planos, hidráulica y neumática, sensores y actuadores y programación de PLC.

Para presentar un bachelor ante un organismo público o una universidad local existe el trámite de convalidación o reválida, ante la Secretaría de Educación de la Nación o una universidad nacional, y el resultado depende de cada caso. En el sector privado la decisión es del empleador, que suele mirar el título junto con la trayectoria.

Antes de inscribirse

La oferta creció más rápido que la información para compararla. Conviene llegar a la primera entrevista de admisión con estas preguntas:

¿Dónde está registrada la institución? El número de licencia y el organismo estatal que la otorgó deberían estar publicados en su sitio y se pueden verificar en la página oficial de ese estado.

¿Quién la dirige? Rector, autoridades académicas y docentes con nombre y una trayectoria que se pueda rastrear.

¿Qué pasa con las materias que ya aprobé? Muchas universidades evalúan estudios previos o experiencia laboral y convalidan una parte de la carrera. En Enovus University, el reglamento permite reconocer hasta un 75% de la carrera entre convalidación de materias aprobadas y reconocimiento de aprendizajes previos, según la revisión de cada expediente.

¿Cuánto tiempo exige por semana? Horas por materia y calendario de entregas, por escrito. Con esos datos, la flexibilidad del formato se puede planificar alrededor de los turnos.

¿Qué documentos entrega al terminar? Diploma, historial académico y apostilla. Argentina y Estados Unidos forman parte de la Convención de La Haya sobre la apostilla, así que ese sello es el que permite presentar los documentos estadounidenses ante organismos locales.

Volver con oficio

Retomar a los 40 tiene costos concretos: noches y fines de semana, dinero que sale de un presupuesto familiar ajustado, alguna cena que se pierde. También trae ventajas que un estudiante de 19 años no tiene. El supervisor ya vio un layout mal diseñado, ya padeció un cuello de botella en la línea de envasado y ya discutió con compras por un repuesto que no llegó. Cuando la materia de gestión de operaciones explica la teoría de restricciones, tiene en la cabeza tres ejemplos de su propia planta.

El primer paso suele ser menos épico de lo que parece: pedir el analítico en la facultad donde cursó, consultar qué parte de lo aprobado puede evaluarse y comparar programas con las preguntas anteriores sobre la mesa.