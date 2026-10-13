El Papa León XIV fue operado con “éxito” de un tumor maligno

El papa León XIV fue operado con “éxito” el martes de un tumor maligno, un adenocarcinoma pulmonar y, tras la intervención quirúrgica, que se prolongó 90 minutos, ya descansa en una habitación en el piso 10 del Policlínico Gemelli de Roma. “La intervención ha concluido en el plazo y de la forma previstos”, informó Vatican News.

El parte médico dado a conocer expresa que el sumo pontífice, de 71 años, se sometió, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica.

Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios, precisa el informe.

El Papa permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no se produjeron complicaciones, remarcó el parte médico.

Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.

El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

El Papa debió intervenirse quirúrgicamente tras detectársele un nódulo en un pulmón.

A su arribo al centro de salud, el Papa descendió por sus propios medios del vehículo que lo trasladó, saludó a autoridades del lugar que lo esperaban en la puerta e ingresó acompañado por su comitiva y aclamado por una multitud.

El Santo Padre tiene suspendida su agenda hasta el 20 de octubre, descanso que le permitirá recuperarse de la intervención.

En tanto, el cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, informó que conversó con el papa León XIV y quedó impresionado por su “serenidad”, horas antes de la intervención quirúrgica. “A todos nos ha impresionado su serenidad”, según indicó Parolin y relacionó esa característica con la actitud del sumo pontífice durante el Ángelus del domingo pasado.

“Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza; naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño”, subrayó.

Parolin destacó que “está preocupado” porque “no esperaba algo así”, pero confió en que, “gracias a Dios”, el problema de salud fue detectado rápidamente. “Estas son, como ha dicho el Papa, las sorpresas de Dios”, expresó Parolin.

El propio León XIV había anunciado el domingo pasado, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, que debía someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Según explicó entonces, la lesión había sido detectada en una fase temprana durante unos controles médicos de rutina.

La Santa Sede indicó que la operación estaba programada y no respondía a una situación de emergencia. Por el momento, no se difundieron resultados definitivos sobre la naturaleza del nódulo.

Una semana de recuperación y cambios en la agenda

El Vaticano prevé que León XIV permanezca hospitalizado alrededor de una semana para completar su recuperación. Como consecuencia de la intervención, fueron suspendidas sus audiencias y actividades públicas hasta el 20 de octubre.

La internación también obligó a modificar algunos compromisos previstos para estos días, entre ellos su participación en un encuentro dedicado al décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris laetitia. La misa programada para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La noticia de la operación generó expresiones de solidaridad y mensajes de apoyo de distintas comunidades católicas. Durante la jornada se organizaron cadenas de oración por la salud del pontífice, entre ellas un rosario en la capilla del propio Policlínico Gemelli, encabezado por el cardenal Baldo Reina, vicario de Roma.

El hospital que atendió a Juan Pablo II y Francisco

El Policlínico Gemelli es uno de los centros médicos más importantes de Roma y tiene una larga historia de atención a los pontífices. Allí fue internado en numerosas oportunidades Juan Pablo II y también recibió tratamiento Francisco, el antecesor de León XIV, quien murió en abril de 2025.

León XIV, nacido en Chicago con el nombre de Robert Francis Prevost, fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer estadounidense en encabezar la Iglesia católica. Antes de llegar al Vaticano desarrolló buena parte de su actividad religiosa en Perú, país del que también obtuvo la nacionalidad.

Su intervención quirúrgica se produce a pocas semanas de un viaje previsto a Sudamérica, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Por ahora, el Vaticano no anunció modificaciones en ese itinerario.

La evolución de su salud durante los próximos días será determinante para establecer cuándo podrá retomar plenamente sus actividades.

Con información de la agencia NA