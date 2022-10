Investigan a los policías tucumanos que no le tomaron la denuncia a una mujer que fue encontrada muerta en su casa

La pequeña ciudad de Trancas, ubicada 70 kilómetros al norte de la capital de Tucumán, aún se encuentra en estado de conmoción por la muerte de Noelia Sosa, de 30 años, que el pasado domingo 16 fue a la comisaría a denunciar a su pareja por violencia de género pero no se la tomaron, justificando los policías que no se encontraba el oficial responsable de ese trámite. Ella regresó a su departamento y unas horas más tarde se quitó la vida, según la versión oficial. Con el paso de los días se complica aún más la situación de los agentes que ese día atendieron a la joven madre de dos hijos menores, que estaban al cuidado de una de sus abuelas.

La primera irregularidad que detectó el abogado de la familia Sosa fue que el informe elaborado esa misma noche por los agentes policiales cuando se requirió su presencia, ante la muerte de Noelia, fue que en las actas se consignó que el fallecimiento fue por suicidio por ahorcamiento, no dejando lugar a ninguna otra hipótesis y sin haberse practicado una autopsia de rigor para constatar otro tipo de lesiones. Así, las actas se sumaron al expediente que se encuentra en manos del fiscal penal Carlos Sale, de la Unidad Fiscal de Homicidios II. “Ese informe estaba a medias, solamente hablaba de suicidio y nunca habló de un contexto de violencia de género, ni mucho menos de la falta de cumplimiento de las obligaciones de la comisaría de Trancas”, sostuvo el abogado Sergio Pérez, en diálogo con elDiarioAR.

Por esta razón, este miércoles 19 solicitó la realización de la autopsia, en consonancia con idéntico requerimiento de Sale, que previamente mantuvo un encuentro con la madre de la joven, quien le pidió estar en el momento de la exhumación del cuerpo de su hija en el cementerio de Trancas. El funcionario judicial accedió. La medida se concretó este jueves 20, a las 9, y desde la ciudad el cuerpo fue trasladado hasta la Morgue Judicial, que se encuentra en San Miguel de Tucumán. Los resultados del informe final estarían en dos semanas. Tanto Sale como Pérez pretenden que se determine de manera fehaciente la causa de la muerte y si el cuerpo presenta otros tipos de lesiones anteriores al domingo de su muerte, que pudieran indicar que la joven era víctima de violencia de género. Según Pérez, en las últimas horas se dio con testimonios de amigas y amigos cercanos de Noelia a quienes les había confesado que había recibido golpes y maltrato de su pareja, en los últimos meses, pero temía denunciarlo.

En forma paralela, avanzan los sumarios administrativos en contra de los cinco policías que estuvieron ese domingo en la comisaría de Trancas y que el martes fueron puestos en disponibilidad, sin goce de sueldo, mientras se determina sus responsabilidades por no haber aplicado ninguno de los protocolos de protección de víctimas de violencia de género, entre otras irregularidades. El fiscal Sale, que investiga la actuación policial, confirmó a elDiarioAR que las actuaciones también se girarán a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y a la Unidad de Violencia Familiar y de Género. El propio gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se comprometió en la causa, ante el impacto que produjo la muerte en la sociedad tucumana y en Trancas, en particular, en donde vive y tiene su empresa relacionada con la actividad agrícola. Fue, incluso, en varias ocasiones intendentes de la ciudad y legislador provincial. Tras recibir en su despacho a la familia de Noelia, Jaldo sostuvo en contacto con los medios: “no los vamos a desamparar y los vamos a acompañar. Este es el compromiso que asumimos hoy con Olga y su hijo y, también, asumimos el compromiso hasta las últimas consecuencias con la investigación. Aquí no ocultamos nada de nadie. No tapamos ningún problema. No estamos bajo ningún punto de vista escondiendo a nadie. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad”.

De acuerdo al abogado Pérez, otra de irregularidad detectada tiene como protagonistas al oficial, de apellido Campero, que el domingo debería haber estado en la comisaría para tomar la denuncia de Noelia pero que, según los policías que la atendieron, no se encontraba en ese momento; y a Cinthia Álvarez, la amiga de la mujer que falleció y que la acompañó hasta la dependencia policial. Según el letrado, “Campero se comunicó con Cinthia el martes por la mañana y la llamó a dar su testimonio en la comisaría y accedió. Le tomó declaración y la hizo firmar, sin que tuviera la posibilidad de leer lo que se consignaba. Estas actas se filtraron en algunos medios y cuando Cinthia se enteró de su contenido por las publicaciones, observó que no se condecían con lo que había señalado. Las diferencias más notables tienen que ver con el horario en que fueron las mujeres a la comisaría; que se les haya ocultado que cuando fueron ya estaba en su interior la pareja (Sebastián Balegno), por lo que no la dejaron ni ingresar a las oficinas; el horario de una comunicación telefónica entre Campero y Noelia, ese mismo domingo, y también un inexistente pedido de los policías a que se quedara a esperar a Campero, quien supuestamente se encontraba a unos kilómetros, en la localidad de San Pedro de Colalao”, detalló. Por esta razón, Pérez tomó declaración testimonial a Álvarez este jueves, que en las próximas horas será incorporada a la causa y solicitará que sea citada a declarar para que se desestime lo señalado en las actas cuestionadas.

Otro punto a esclarecer es por qué a Balegno -heredero de una empresa importante relacionada con la cría de ganado- que ya estaba en la comisaría cuando llegó Noelia con su amiga ese domingo, sí le tomaron una denuncia por supuestas agresiones, acción que le fue negada a la joven. Por esta razón, en el arranque de la causa la única denuncia que hay en el expediente es la de la pareja de la joven que murió. De acuerdo a testimonios de dos personas que viven en Trancas y son vecinos del hombre, con los que dialogó elDiarioAR, el joven se fue de la ciudad el mismo domingo por la noche. “Se lo vio cargar valijas en su camioneta y es evidente que no hay nadie en su casa”, se señaló. Se espera que en las próximas horas sea citado a declarar.

Otra de las dos últimas personas que vio con vida a la mujer y habló con ella fue Ernesto Campos, su cuñado, a quien encontró cuando retornaba ese domingo de la comisaría. Su aporte en la causa será clave porque van en la misma dirección de la hipótesis que señala que la joven era víctima de violencia de género pero no se animaba a denunciar a la pareja. “Ella me dijo el domingo que estaba muy mal porque la había atacado. Me contó que la tomó del cabello, la arrastró por la casa y luego le destrozó el celular. No entiendo por qué no hicieron nada. Fue a pedir ayuda a la comisaría pero no la escucharon, la corrieron. Desesperada y angustiada volvió a su casa y se mató. No hay derecho a que hicieran eso”, narró ante la prensa.

De acuerdo al testimonio de Cinthia Álvarez, quien vive en el mismo edificio en donde tenía su departamento Noelia, tras el fallido intento de denuncia regresaron a su casa, tomaron un té y la joven se fue descansar, según dijo. Alrededor de las 20 escuchó un grito y un llanto que la alertó. Era la voz de la hermana de Noelia, quien la encontró sin vida. Desde ese momento, en Trancas se vive en estado de conmoción y este viernes, a las 18, se realizará una marcha por las calles céntricas, la tercera desde el lunes 17 y es organizada por familiares y amigos, en donde los que se sumen cantarán “¡Vecino, vecina, no sea indiferente, se matan a mujeres en la cara de la gente!”.

DC