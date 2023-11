Judíos y palestinos juntos por la paz

Casi 400 personas se reunieron esta semana en el vecindario de Abu Tor, en Jerusalén, en apoyo a la convivencia y los lazos judeo-árabes en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

Organizado por “Standing Together”, un movimiento de base cuyo objetivo es “movilizar a los ciudadanos judíos y palestinos de Israel en busca de la paz y la igualdad”, la reunión es la quinta de una serie de encuentros en todo Israel para alzar una voz común “para poner fin a la muerte y la violencia”, en palabras del co-director del grupo, Alon-Lee Green.

El evento estaba inicialmente programado para llevarse a cabo en una sinagoga reformista en la ciudad, pero tuvo que ser trasladado a otro lugar debido a la oposición de la Municipalidad de Jerusalén, propietaria de las instalaciones de la sinagoga. La municipalidad confirmó que el evento no se llevó a cabo en el lugar debido a su naturaleza política.

La noche comenzó con discursos de dos activistas, uno israelí y otro palestino. “No queríamos estar aquí esta noche”, dijo Shir Nehamkin ante la audiencia, compuesta predominantemente por judíos, “pero esta reunión nos fue impuesta por los horrores de Hamas y por elementos extremistas en la sociedad israelí.”

“Hay personas que incitan a la violencia contra los palestinos en Israel para profundizar la brecha entre nosotros y ellos, y avivar las llamas de la sospecha y el odio. No podemos permitir que eso suceda. Estas son las mismas personas que nos prometen una visión mesiánica de la ocupación, la supremacía judía y, al hacerlo, nos quitan nuestra seguridad.”

La co-oradora Aya Khatib, que habló tanto en hebreo como en árabe, destacó los esfuerzos de la organización para recolectar donaciones para las familias afectadas por el conflicto en el sur de Israel, tanto en comunidades judías como beduinas, para visitar a personas heridas en hospitales y para escoltar a estudiantes y trabajadores árabes temerosos de posibles agresiones en la calle por parte de extremistas de derecha mientras van a sus lugares de estudio o trabajo.

Los discursos introductorios fueron seguidos por una intervención de Rula Daood, co-directora palestina de la organización a nivel nacional, quien enfatizó la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en las circunstancias actuales. “Aunque algún día sea arrestada, o mi voz sea silenciada, sé que soy parte de un colectivo y alguien se levantará por mí”, dijo Daoud, mencionando el hecho de que varios árabes israelíes han sido detenidos desde el inicio de la guerra por publicaciones en redes sociales. “Necesitamos líderes que den pasos valientes y permitan que árabes y judíos vivan aquí en paz, seguridad e igualdad”, continuó Daoud. “Dos pueblos viven en esta tierra, y ninguno de ellos se irá”.

Mossi Raz, ex miembro de la Knesset por el partido de izquierda Meretz, tomó la palabra y llamó a derogar la ley del estado-nación, afirmando que discrimina a los ciudadanos árabes de Israel. Destacó que varios árabes y beduinos estuvieron entre las víctimas y los secuestrados el 7 de octubre, cuando 3000 terroristas de Hamas y otros grupos masacraron a 1200 personas en el sur de Israel y tomaron más de 240 rehenes.

Después de los discursos, los participantes se dividieron en grupos para discutir cómo fortalecer la asociación árabe-judía y dar esperanza a la gente, resaltando la necesidad de encontrar comunidad en medio del constante flujo de malas noticias y el consuelo que proviene de conocer a personas con valores similares.

Uri Kaplan, un maestro de 32 años y veterano activista de izquierda, dijo que mejorar las relaciones entre judíos y árabes en Israel es una condición previa para una realidad mejor en el país. “Hablo mucho de política con mis amigos árabes y judíos, hasta el punto de agotamiento, pero es inevitable. Incluso intenté organizar una reunión en mi casa la semana pasada, pero la gente de Jerusalén Este canceló porque tenían miedo de salir de sus casas.”

“Probablemente mis amigos de derecha no vendrían a una reunión como esta”, agregó Kaplan, señalando que las reuniones por la paz en Israel tienden a atraer al mismo grupo de izquierdistas y predicar a los convencidos. “Si queremos tener un impacto mayor, deberíamos pensar en cómo atraer a un público más amplio; al final del día, es un problema de marketing”, reflexionó Kaplan. “Sé que es un cliché decir que no podemos perder la esperanza, pero al menos viniendo aquí tenemos la ilusión de que estamos haciendo algo”, añadió. “Sentimos que no estamos solos”.