Masivos cortes de luz en varios barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

Se reportó un importante apagón que afectó a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde donde se sintió el calor. De acuerdo a la información que brindó el Ente Regulador de Energía Eléctrica, el corte se dio en medio del pico de la demanda de energía.

El corte afectó a más de 800 mil usuarios. De acuerdo a lo que informó el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV de tramo de alta tensión Morón - Rodríguez, de Edenor. En total, de golpe, se perdieron unos 3.000 MW. “Se está reponiendo el suministro”, aseguraron fuentes oficiales.

“Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, dijeron en la Secretaría de Energía, a las 15:30.

En principio, los barrios afectados fueron Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomia, entre otros.

En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, eran algunas de las localidades que estuvieron sin energía. También se reportó problemas en la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares.

Incluso, en las redes sociales, algunos vecinos reportaron que había semáforos sin funcionar y que el corte era generalizado. En tanto, por la zona de la avenida Cabildo y la avenida Alvarez Thomas también reportaron complicaciones con el tránsito.

También desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora debido a un corte de suministro eléctrico. Sin embargo, con el correr de los minutos, hubo servicio limitado en el D entre Catedral y Pueyrredón, mientras que la H ya había recuperado el servicio normal. El resto de las líneas de subte funcionan con normalidad.

Por su parte, la línea del tren Mitre no estaban funcionando en los ramales Mitre y Suárez, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa. La línea del tren San Martín se encontraba con demoras en su funcionamiento y el ramal Sarmiento circulaba con normalidad.

En el caso de los vuelos, en Aeroparque se reportaron cortes en algunos sectores de la terminal. Aunque los pasajeros señalaron que los arribos y el retiro de valijas continuaba con normalidad.

