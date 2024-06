Mbappé llama a votar contra la extrema derecha en las elecciones francesas: “Espero que todavía estemos orgullosos de vestir esta camiseta el 7 de julio”

La estrella de la selección francesa en la Eurocopa, Kylian Mbappé, ha hecho este domingo un llamamiento a todos los jóvenes franceses a participar en las próximas elecciones de su país. El también jugador del Real Madrid desde hace escasas semanas se ha dirigido a los votantes desde una rueda de prensa previa a su debut: “Los extremos están a las puertas del poder, tenemos la oportunidad de elegir el futuro”, ha dicho el futbolista.

“Quiero dirigirme al pueblo francés. Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia. Tenemos la oportunidad de elegir el futuro. Hago un llamamiento a todos los jóvenes a votar, para que se den cuenta de la importancia de la situación”, ha dicho Mbappé en la misma línea que se pronunció días antes su compañero Marcus Thuram. “Confío en todos los franceses, cada voto cuenta, espero que todavía estemos orgullosos de vestir esta camiseta el 7 de julio”, ha añadido en una inusual declaración política por parte de un futbolista.

“Espero que mi voz tenga el mayor peso posible porque necesitamos identificarnos con nuestros valores, que son valores de diversidad, tolerancia y respeto”, ha dicho el jugador del Real Madrid. “Sé que hay muchos jóvenes que pensarán que un voto no cambia nada, pero cada voto cuenta y eso es algo que no hay que pasar por alto”, ha asegurado.

Mbappé se ha unido así a otros dos jugadores de la selección francesa que ya han manifestado su preocupación por el avance de la extrema derecha, que puede acceder al gobierno tras su demostración de fuerza en las elecciones europeas del 9 de junio y la oportunidad que tienen con el anticipo electoral convocado por Emmanuel Macron. Francia decidirá su próximo presidente en unas elecciones con doble convocatoria, el 30 de junio y 7 de julio.

“Estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país”

Este sábado, Thuram recordó su tristeza cuando conoció los resultados de las europeas. “La situación política es muy grave. Es la triste realidad de nuestra sociedad hoy”, dijo el jugador. “Creo que hay mensajes que se transmiten todos los días en la televisión para ayudar. Tenemos que ir a votar todos, decirle a todos que vayan a votar. Y, sobre todo, como ciudadanos, debemos luchar a diario para que esto no vuelva a suceder. Para que no pase el RN”, dijo en referencia al partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional.

“Estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país, una situación sin precedentes. Debemos saber poner las cosas en perspectiva y tener un sentido de nuestras prioridades”, ha dicho el capitán de la selección francesa. “Somos ciudadanos, no debemos ser desconectados del mundo que nos rodea. Sabemos que estamos en una situación importante para nuestro país, una situación sin precedentes”.

Mbappé ha explicado que todos los jugadores de la selección han debatido sobre el mensaje que quieren trasladar ante la situación política, aunque reconoce que no todos se han sentido igual de cómodos. “Hemos hablado entre nosotros por el mensaje que se podía dar”, ha explicado el futbolista francés. “También para proteger a los jóvenes, no hay ninguno al que le dé igual la situación, pero a los jóvenes es normal que les cueste más porque no es fácil sentarse aquí y hablar de estos temas”.