Médicos advierten que si les restituyen Ganancias las guardias en los hospitales “van a quedar vacías”

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) advirtió que si a los médicos les restituyen el impuesto a las ganancias y les eliminan las exenciones no les convendrá hacer horas extras, y las guardias en hospitales bonaerenses “van a quedar vacías”.

Más allá de los que se pueda definir en Tribunales y de la posición política adoptada por los gremios, el sistema de salud quedó en el medio de las turbulencias tras la sanción del paquete fiscal impulsado por el oficialismo.

El presidente del gremio, Pablo Maciel, explicó que “la reforma sancionada el jueves reincorpora alrededor de 1 millón de trabajadores al régimen de ganancias”.

“En lo que respecta al Sector Salud, suprime las exenciones vigentes que los trabajadores de la salud habíamos logrado para que las guardias y horas extras no sean contabilizadas para dicho tributo”, añadió.

El otro foco de conflicto se encendió asimismo en el hospital Posadas, cuando el fin de semana se supo que fueron cancelados los contratos de 88 profesionales por incumplimiento de horarios, el manejo de horas extras, “fichadas irregulares” y “ausentismo injustificado”. Se estimó que sumaban 3 millones de pesos mensuales.

Una asamblea en el hall del nosocomio, con la participación de CICOP, exigió la reincorporación inmediata y un plan de lucha, con un paro de 24 horas el jueves 4 de julio, con ronda en la puerta del hospital a las 8:30 y posterior asamblea.

Impuesto a las ganancias en guardias

Los hospitales de la provincia de Buenos Aires fueron un hervidero luego de la reforma aprobada en el paquete fiscal, que implica que los trabajadores en relación de dependencia que cobren más de $1.800.000 de sueldo bruto ($1.494.000 netos), en el caso de los solteros, o más de $2.300.000 brutos ($1.781.000 netos), en el caso de los casados, deberán pagar el Impuesto a las Ganancias.

Pero principalmente la mayor resistencia de los profesionales de la salud fue a la eliminación de la exención del pago de Ganancias de la que gozaban “médicos, auxiliares y técnicos de la salud en concepto de guardias obligatorias”.

Se había logrado en mayo de 2023, cuando se oficializó la modificación a la Ley 27.778 del Impuesto a las Ganancias para eximir del pago del tributo a las guardias médicas. Fue a través del Decreto 260/2023, justamente para incentivar la cobertura de esas instancias de atención de emergencias.

Las quejas se hicieron sentir en el interior. La secretaria general Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Estela Giménez, señaló en Córdoba que “los médicos tienen una cantidad de guardias, y en época de contingencia se les pide hacer alguna más por falta de gente o porque la demanda es muy grande”.

Dijo en ese sentido que será “preferible no hacerlo antes que pagar Ganancias”.

Agregó que “nos pasa a las enfermeras que trabajamos a la noche y con mucha antigüedad: hasta octubre pagué Ganancias y ahora voy a volver a pagar y me va a convenir no hacer guardias extras. Porque se me va a ir más plata en lo que me va a cobrar Ganancias que en lo que me paguen por esas guardias”.

Una profesional de la salud del ámbito porteño acotó que “CABA está pagando hace tiempo los reemplazos de guardia la mitad que las clínicas. Desde que sacaron Ganancias para las guardias, los mismos que ya tenemos un cargo estábamos haciendo reemplazos. Con Ganancias no conviene. Van a quedar las guardias vacías” .

Marciel puso de manifiesto que están “ante un enorme retroceso que deja al sistema de salud en una situación de mayor vulnerabilidad” y destacó que “en los efectores públicos de salud la demanda es permanente y creciente como consecuencia del aumento de las prepagas y el desfinanciamiento de las obras sociales”.

Sin rodeos, recordó: “Como lo venimos advirtiendo, nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos”, al tiempo que alertó que “serán más frecuentes los servicios de emergencia con planteles incompletos, lo que terminará quebrantando el derecho al acceso a la salud de la población”.

Niveles de convenio

A simple vista, las tablas salariales que rigen en la salud pública no llegan a la cifra a partir de la cual se retendrán ganancias.

Por ejemplo, el sueldo estimado para un médico de guardia es $ 94.500 por mes, según mide Glassdor, mientras un profesional de la salud ingresante con 36 horas de guardia cobraba en abril $714.317.

De acuerdo con las últimas escalas de convenio, el sueldo promedio de médico es $ 200.833 por mes.

La remuneración promedio de efectivo adicional es de $ 50.833, con un rango de entre $ 655 mil y $ 106.667, estimaciones que se basan en 559 sueldos enviados anónimamente a Glassdoor por empleados con el cargo de médico en Argentina.

La situación del hospital Posadas, según el Gobierno

“Las 88 no renovaciones de contratos determinadas en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas se fundamentan en graves incumplimientos detectados a partir del control de asistencia por sistema biométrico realizado por la Dirección General de Recursos Humanos.

Entre ellos se encuentran incumplimientos de horario, ausentismo laboral elevado, incumplimiento de las tareas asignadas, entre otros“, se afirmó desde el Ministerio a cargo de Mario Russo.

En el estudio, se informa que “la jornada laboral conforme convenios colectivos de trabajo 1133/09 y 2098/08 es de 8 horas diarias, 160 horas semanales”, pero “se encontraron casos donde el cumplimiento horario no llega a 4 horas por día”. Además, agrega que había agentes que “cobraban más de $3.000.000 mensuales, de los cuales $2.300.000 los percibían en concepto de horas extra expresamente autorizadas por la anterior Dirección”.

Los profesionales de la salud niegan estas denuncias, exigen la reincorporación de los despedidos y tras una asamblea este martes, desde la gremial anunciaron un paro de 24 horas para este jueves.

Los despidos involucran servicios como fisiatría, emergencias, neumonología, clínica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento del cáncer, radiología, hemoterapia y administración, y que dejan a miles de pacientes del oeste del Conurbano sin atención.

La reacción gremial de la salud, al ser sancionado el paquete de reformas en el Congreso, enturbió las mejoras que se habían alcanzado en 40 de los 58 nosocomios que integran el Plan Integral de Guardias.

La última, en el Hospital Dra.Cecilia Grierson, de Guernica, en Presidente Perón.

En el interior de la provincia, se refaccionaron en los hospitales de Las Flores, Monte y San Nicolás.

Con las 40 guardias recuperadas a través del Plan del Ministerio de Salud bonaerense, con una inversión total es de 2.500 millones de pesos, dos millones los bonaerenses accedían a una mejor atención, e inclusive mayor seguridad en 58 hospitales, de los cuales 22 son interzonales.

Con información de NA.

IG