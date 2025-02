El arroyo Sarandí se tiñó de rojo y los vecinos creen que es por desechos industriales

En la localidad bonaerense de Avellaneda, el arroyo Sarandí apareció hoy teñido de rojo, lo que desató la preocupación y especulaciones de los vecinos. El intenso color rojo de las aguas se pudo apreciar a la altura del barrio Villa Inflamable, y algunos vecinos adjudicaron el tono a los desechos industriales.

Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.

“Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos”, aseguró Silvia, una vecina de la zona en declaraciones a C5N.

Y agregó: “En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable”.

⚠️ Alarma en #Avellaneda: el arroyo Sarandí apareció teñido de rojo



🔴 Vecinos de #Sarandí se sorprendieron al ver el agua del arroyo completamente roja en las últimas horas. La extraña coloración encendió las alertas y generó preocupación por una posible contaminación. pic.twitter.com/at8QcnIa3R — Avellaneda Hoy (@avellaneda_hoy) February 6, 2025

