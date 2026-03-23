Organismos de derechos humanos, partidos y sindicatos marchan este martes en todo el país a 50 años del golpe

Con los organismos de derechos humanos a la cabeza, este martes se realizarán movilizaciones en todo el país para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en un contexto marcado por los 50 años del golpe de Estado de 1976.

La convocatoria central volverá a concentrarse en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, pero habrá marchas y actividades en las principales ciudades, en una jornada que cada año reúne a miles de personas.

En los días previos, se multiplicaron las iniciativas para sostener el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Entre ellas, la campaña “Florecerán pañuelos”, impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo, que propuso intervenir pañuelos blancos en distintos puntos del país. También hubo actividades culturales y políticas en la ex ESMA durante el fin de semana.

El acto central en Plaza de Mayo

El acto principal en Plaza de Mayo está previsto para las 16.30 y contará con la participación de referentes históricos como Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

Se prevé que los discursos incluyan cuestionamientos a la gestión de Javier Milei, especialmente en relación con sus posiciones sobre las políticas de derechos humanos.

Las organizaciones convocaron a concentrarse desde el mediodía en distintos puntos cercanos a la plaza. La Cámpora marchará desde la ex ESMA a partir de las 9, mientras que la CGT llamó a movilizarse desde las 14 en Diagonal Sur y Bolívar.

En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) convocó a concentrar desde las 12 en Avenida de Mayo y 9 de Julio junto a organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Convocatorias en las provincias

Las movilizaciones se replicarán en todo el país con actos, marchas y actividades culturales.

En Rosario, la convocatoria comenzará a las 15 en Plaza San Martín y se dirigirá hacia el Parque Nacional a la Bandera, donde se leerá un documento y habrá intervenciones artísticas.

En Córdoba, la marcha partirá a las 16 desde Colón y Cañada y finalizará en los Tribunales Federales. Luego se realizará el Memoria Fest, con actividades musicales bajo la consigna “Más que nunca, nunca más”. La jornada estará atravesada por la reciente identificación de víctimas en el ex centro clandestino La Perla.

En Mendoza, habrá una vigilia previa en el Espacio para la Memoria y el martes la concentración principal será a las 18 en el kilómetro cero, para luego marchar hacia la Casa de Gobierno.

En el norte, San Miguel de Tucumán tendrá un acto por la mañana en el Parque de la Memoria y una movilización por la tarde hacia la Plaza Independencia. En San Salvador de Jujuy, habrá vigilia y una marcha que unirá el Parque de la Memoria con la Plaza Belgrano.

En Posadas, la marcha central será el martes por la mañana, mientras que en la Patagonia también habrá actividades: en Bariloche se realizará la tradicional pintada de pañuelos y una movilización hacia el Centro Cívico, y en Viedma habrá un pañuelazo y una marcha por la tarde.

En Neuquén, la concentración principal será en el monumento a San Martín, mientras que en Ushuaia la marcha se dirigirá hacia el Espacio para la Memoria, donde se leerá un documento alusivo a la fecha.

Una fecha atravesada por la memoria

A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, la jornada tendrá una fuerte carga simbólica en todo el país.

Como cada 24 de marzo, la consigna de Memoria, Verdad y Justicia volverá a ocupar el centro de la escena pública, en una movilización que combina el reclamo histórico por los 30.000 detenidos-desaparecidos con las discusiones actuales sobre el rumbo de las políticas de derechos humanos en el país.