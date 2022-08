Paro en el Tren Roca por las agresiones a maquinistas que atropellaron y mataron a un nene en Bosques

Un niño de cuatro años murió este domingo arrollado por un tren de la línea Roca a la altura de la localidad bonaerense de Bosques, en el partido de Florencio Varela, lo que motivó a vecinos a agredir y robar a los maquinistas. En reclamo por la agresión, conductores ferroviarios declararon un paro de 24 horas desde la medianoche de este lunes.

La medida fue anunciada por el gremio de La Fraternidad, que además advirtieron sobre la posibilidad de que la protesta se extienda a nivel nacional. “Por la agresiones que sufrieron hoy los compañeros y por la falta de seguridad, los conductores de La Fraternidad - Línea Roca llevamos a cabo un paro por tiempo indeterminado con posibilidad de que la medida se extienda a nivel nacional. Será a partir de las 00 horas del 15 de agosto, sin trenes en el ramal Roca”, expresaron en redes sociales.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 16 en las vías del ferrocarril Roca, a la altura de la calle Moliere, de esa zona del sudeste del Gran Buenos Aires. Allí, un niño de cuatro años fue arrollado por una formación ramal vía Quilmes del Ferrocarril Roca y murió en el acto.

“El niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no pudo reaccionar”, indicaron desde Trenes Argentinos. “Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos”, precisaron.

Tras el accidente, vecinos comenzaron a protestar en el lugar y agredieron al maquinista con golpes y piedrazos, mientras los pasajeros del tren trataban de evitar la agresión. Los maquinistas Maximiliano Daniel Caleta (30) y Nahuel Serrano (33) sufrieron golpes, y fueron despojados de pertenencias, al igual que un guarda de seguridad y varios pasajeros.

“No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró. Me robaron todo. Me cagaron a palos”, expresó Caleta en un video difundido en redes sociales. “Vos no tenés la culpa hermano”, le dijo el propio responsable de las imágenes.

Tras la agresión, el cuerpo del nene fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras que la madre sufrió una descompensación y fue llevada al Hospital Mi Pueblo, donde quedó internada con especial atención por su estado de gravidez.

“Trenes lamenta el accidente y lo que pasó con el maquinista, que ya tuvo la asistencia correspondiente en estos casos. En estas situaciones, los conductores son relevados en el lugar y reciben la atención necesaria”, informó la operadora ferroviaria.

En la investigación de lo que pasó intervino la UFI 7 de Florencio Varela, que dispuso las pericias en el lugar del arrollamiento.

MB con información de agencias de noticias NA y Télam