Más partidos en el Mundial, más apuestas: la ludopatía ya es cosa de adolescentes en Argentina

El Mundial de fútbol con más partidos de la historia, unos 104, despertó el miedo y la polémica en un país enloquecido por este deporte como Argentina. Temen que se agrave aún más el drama de la adicción de los adolescentes y jóvenes a las apuestas online.

El flagelo comenzó después de Qatar 2022, que fue la primera Copa del Mundo con este tipo de juegos en Argentina. Desde entonces la ludopatía dejó de ser una patología de mayores de 50 años y empezaron a aparecer pacientes de de 15 a 25 años.

Los avisos de las casas de apuestas invaden las transmisiones televisivas en este país y el Gobierno lucha por evitar el intento opositor de prohibirlos.

Alumnos de 17 años comenzaron a apostar online hace cuatro, tiempos del Mundial de Qatar, y ahora arriesgarán algún peso en los 104 partidos de la nueva copa que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Aclaran que no son adictos a las apuestas al fútbol, pero conocen a adolescentes que hasta robaron a sus familias para jugar. Y admiten que ellos mismos sintieron alguna vez que no podían controlar la tentación de apostar hasta que lograron refrenarla por su cuenta o con ayuda de sus padres.

“Cuando ganás, lo vivís de otra manera. Es realmente una satisfacción, una adrenalina. Cada vez querés sentirla más grande, entonces apostás más y una mayor ganancia. Se te termina yendo de las manos”, dice uno de los chicos.

“Me sentía mal porque ya en un momento te comienza a consumir eso, te comienza a consumir tiempo de tu vida. Tal vez tenés otros problemas y estás con la mente en que estás apostando”, agrega. “Ponés 100.000 pesos y lo perdés todo. Entonces ahí te querés matar. Decís: bueno, lo quiero recuperar. Y ponés plata para poder llegar de vuelta a esa suma que perdiste. La perdés de vuelta. Es como que no termina más. Es un sinfín de plata que perdés siempre”.

Los adolescentes apuestan en plataformas legales, con el usuario de algún adulto, o en clandestinas y observan que la adicción aumenta con el mayor Mundial de la historia.

Federico Pavlovsky, psiquiatra especialista en adicciones, se muestra indignado ante la catarata de avisos de apuestas en los partidos, incluido uno que recrea a Diego Maradona con inteligencia artificial. “Los primeros pacientes comenzaron a llegar haciendo historia un año y medio después de Qatar, que fue el gran lanzamiento en Argentina y en Sudamérica de las apuestas online. También hay adultos jóvenes, ya son adultos, hay un pico de entre 18 y 25 años. Esos son los pacientes que antes no existían. La ludopatía es algo que siempre existió, pero eran personas muy mayores”.

A su consultorio llegan padres con adolescentes o jóvenes que se endeudaron para apostar y están amenazados por sus acreedores. Incluso algunos piensan en huir del país.

El defensor adjunto del Pueblo bonaerense dice que este es el Mundial de la ludopatía y añade que en barrios pobres las apuestas online son de una de las pocas esperanzas de ingresos. “Se reclutan amas de casa que por tener un ingreso extra actúan en lo que se denomina en Argentina cajeros. ¿Qué son los cajeros? Son un intermediario entre una casa de juego de una plataforma ilegal. Reclutan jugadores de sus propios barrios. Se quedan con un porcentaje”, comenta Walter Martello.

La diputada opositora Mónica Frade impulsa un proyecto de ley que prohíbe la publicidad de las apuestas online, pero el Gobierno de Javier Milei promueve otro que ratifica su legalidad. “Los lobbys del juego son uno de los más fuertes, los que recaudan más, los que lavan dinero, los que financian partidos políticos y candidatos. Cuando nosotros empezamos a tratar esto en la Cámara de Diputados, empezaron los casinos, los bingos, las fintech a querer todos reuniones porque por supuesto todos se veían afectados”.

La adrenalina del Mundial ha comenzado, pero también la de las apuestas online. Durante estos 39 días que dura el Mundial, con sus 104 partidos, el Gobierno argentino intentará aprobar algunas leyes en el Congreso, pero parece difícil que logre aprobar la norma que ratifica la legalidad de la publicidad del juego online.