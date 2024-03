El pedido de ayuda de Daniel Osvaldo: “Vengo a contarles que sufro depresión y eso me llevó a caer en adicciones como el alcohol y las drogas”

El exfutbolista Daniel Osvaldo utilizó en las últimas horas sus redes sociales para contra su realidad y hacer un dramático pedido de ayuda: “Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones, alcohol y drogas y estoy en un momento en el cual mi vida se me esta yendo de las manos y lo quería contar y compartirlo con ustedes”, detalló´, al tiempo que reveló que está “con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones, porque tengo una enfermedad muy especifica”.

Días atrás, el exjugador de Boca y de la Selección de Italia confirmó su separación de la periodista Daniela Ballester con un mensaje escueto en su cuenta de Instagram: “Quiero aclarar que ya no estamos más juntos. Fin del comunicado”, escribió Osvaldo, al tiempo que insinuó a sus seguidores que había un “tercero en discordia” y generó una ola de rumores que incluyeron supuestas infidelidades, videos y la respuesta de Ballester: “Vi que subió eso, que hay un tercero en discordia. No tengo nada para contestar. No hablo de mi vida. Si él dice que hay un tercero, que diga quién es. Sería bueno que le pregunten a él con quién estoy. No sé qué decir. Sólo que él dice que lo dejé por otro”, dijo la periodista de C5N.

En su último posteo donde revela su estado de depresión, Osvaldo admitió haber dicho cosas sobre su expareja en “un estado de enojo y ceguera” y le pidió perdón: “Quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Quiero pedirle disculpas a Daniela por estar pagando en este momento por culpa mía. Está viviendo cosas que no debería vivir. Las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien y el enojo que tengo con mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi falta de autoestima, con mi depresión”, dijo el padre de Momo (Morrison), hijo que tuvo con otra de sus exparejas, la actriz y cantante Jimena Barón. Además, el también músico es papá de GianLuca, fruto de la relación que tuvo con Nina Oertlinger, y de Victoria y María Helena, que nacieron cuando estaba en pareja con la italiana Elena Braccini.

Sobre su estado de salud, el exfutbolista reveló que muchas veces “vuelvo a caer en mis adicciones, en enojo, en autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”, al tiempo que confesó vivir “prácticamente solo, encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado. No hago nada productivo con mi vida, no me dan ganas de levantarme de la cama, ni de bañarme a veces”, explicó a través de un video.

Además, confesó haber “caído en adicciones muy feas que llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir con mis hijos”.

“Muchas veces es difícil salir y vuelvo a caer en adicciones y me aíslo de la gente que quiero. Y me cuesta mucho salir. En el pasado fui un futbolista, una vida llena de seguridad, de confianza. Hoy soy una persona que no reconozco y me está costando mucho salir de esto”, continuó Osvaldo.

Como mensaje final, el exjugador de Boca les aconsejó a sus seguidores “que se animen a hablar con sus familias sobre esto”, remarcó. “Es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Quería decir esto más que nada para que si alguien está viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale. Yo sé que voy a salir y voy a volver a ser el de antes”, cerró Osvaldo.

IG