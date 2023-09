Pese al fallo de la Cámara y un nuevo pedido de la querella, el juez rechazó la detención de L-Gante

El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez rechazó hoy la detención de Elián Ángel Valenzuela, popularmente como L-Gante, en la causa en la que está imputado por amenazas y privación ilegal de la libertad luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revocara ayer el fallo que lo dejaba en libertad.

El juez Gabriel Castro indicó esta mañana que, pese a haber sido notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del cantante de cumbia, “se proveerá en consecuencia” recién cuando esta disposición haya quedado “firme”. “Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un 'doble conforme' que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación”, explicó el abogado defensor del artista, Diego Storto.

Los letrados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, abogados defensores del vecino de L-Gante, principal damnificado, habían presentado también esta mañana un pedido de captura contra el cantante. “Haciendo tomado conocimiento de lo resuelto por la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal y siendo que el Sr. Valenzuela no se hizo presente en la puerta del Juzgado ni se ha puesto a derecho, solicitamos se inserte su formal captura”, detallaron en el documento presentado.

“En cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado, no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior”, explicó por su parte, Castro en su resolución.

En este marco, la Cámara de Apelaciones volvió a expedirse esta tarde en un fallo de 13 páginas donde le advierten a Castro que “en los sucesivo deberá dar estricto cumplimiento” a la Ley 15.232 que, en su artículo 12 estipula el derecho de la víctima a ser informada y oída previo a la excarcelación del acusado.

L-Gante había sido liberado el pasado 8 se septiembre, luego de que el juez a cargo de la causa tomara declaración a cuatro nuevos testigos presenciales que motivaron una “reevaluación” de las pruebas del expediente y derivan en la excarcelación del artista por “beneficio de la duda”. Valenzuela había permanecido encerrado en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.

