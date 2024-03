Siete plantas de interior que se adaptan bien a espacios con poca luz

A todos nos ha pasado que tras una visita al vivero nos hemos llevado a casa la planta que más nos ha llamado la atención, sin pensar demasiado si en ese rincón oscuro en el que pensamos colocarla puede estar realmente feliz. Lo que suele ocurrir semanas después es que la planta comienza a hacer cosas raras o incluso a no hacer nada. Ahí, quieta, sin pena ni gloria y sin saber qué le está pasando realmente.

Si estás pensando en llenar tu casa de plantas pero se trata de un interior con poca luz, aquí vamos a ver qué tener en cuenta a la hora de elegirlas para que se adapten mejor a estos ambientes.

¿Pueden vivir sin luz?

La respuesta rápida es no. Como bien sabes, nuestras amigas vegetales necesitan sintetizar la energía a través del proceso de fotosíntesis, lo que implica la participación directa (en mayor o menor medida) de la energía del sol.

Puede que pienses que la lámpara de tu cocina la está 'alimentando', pero lo que está haciendo la planta realmente es sobrevivir con la poca luz indirecta que le llega de una ventana que hay cercana. Piensa, además, que si no le damos la luz, la planta terminará poniéndose fea o no floreciendo, como le pasa a las orquídeas que nunca más muestran sus flores si no les damos la luz que requieren.

Sin embargo, hay buenas noticias. La naturaleza siempre tiene sus recursos y no todas las plantas crecen con la luz directa del sol. Hay algunas a las que en su lugar de origen les toca desarrollarse bajo el dosel arbóreo espeso logrando así una serie de estrategias de supervivencia que las hacen aptas para zonas más oscuras.

Signos que muestra la planta cuando no tiene buena iluminación:

Alargamiento excesivo de tallos: cuando las plantas no reciben suficiente luz, tienden a estirar sus tallos en busca de más luz. Este alargamiento se conoce como “etiolación” y puede hacer que la planta tenga un aspecto delgado y débil.

Hoja amarilla o palidez: esto se debe a que la planta no puede producir suficiente clorofila, el pigmento responsable de sintetizar el preciado alimento a través de la fotosíntesis.

Caída prematura de hojas: en un intento de conservar energía, las plantas pueden comenzar a perder hojas más viejas cuando no tienen suficiente luz. Esto es especialmente evidente en plantas de hojas más bajas o interiores.

Escaso crecimiento de nuevas hojas: si la planta no recibe adecuadamente esta energía lumínica que necesita para prosperar, puede ralentizar la producción de nuevas hojas, resultando en un desarrollo general más lento.

No florece: las plantas que requieren luz para la floración pueden no desarrollar brotes florales si no reciben la cantidad adecuada. Si estás esperando que tu planta saque flores y no lo hace, puede que sea por esto.

Siete plantas para interiores con poca luz

Al traer este tipo de plantas a casa (las conocidas plantas de interior), replicamos sus condiciones naturales y les proporcionamos un entorno propicio para su crecimiento, siempre y cuando cuidemos de replicar en lo posible sus otras necesidades: riego, sustrato, etc. Te doy siete ideas:

1. Dracaena (Sansevieria): también cono conocida como lengua de suegra, esta planta semisuculenta es resistente por sí sola. Tolera la negligencia en el riego y, además, no mostrará problemas para prosperar en condiciones de baja luz. Es la primera opción si quieres vestir un rincón de una forma potente y exótica.

2. Pothos (Epipremnum aureum): que sea la planta que más repite en todos los rincones de interior del planeta es por algo. Es un clásico muy versátil ya que puedes tenerlo de forma colgante en una zona alta o en forma de arbusto trepando en un tutor de musgo. Es capaz de sobrevivir en casi todos los rangos de luz existentes; eso sí, en ambientes de poca luz el color de sus hojas será menos variegado (con tonos amarillos) que en condiciones con más iluminación.

3. Aglaonema (Aglaonema spp.): también llamada dama de la suerte, prospera con una luz baja a moderada. Sus atractivas hojas variegadas hacen que sea una opción popular para interiores. Aviso: sin mucha luz, sus colores se perderán un poco, pero podrás cultivarla sin problemas.

4. Drácena marginata (Dracaena marginata): esta planta tropical añade altura y elegancia a cualquier espacio interior. Sus hojas son finas y algo caedizas. Si recibe menos luz de la que toca, su tronquito comenzará a curvarse como buscando algo. Eso será señal de que ahí no está del todo bien.

5. Aspidistra (Aspidistra elatior): conocida como planta del hierro, esta planta de grandes hojas que nacen como del suelo es apreciada por su resistencia a la sombra, mostrando unos tonos de color verde oscuro que contrastarán genial con otros más suaves. No es delicada pero si no pasa mucha sed, mejor para ella.

6. Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana): aunque técnicamente no es un bambú, es una planta que ha ganado un merecido protagonismo en la decoración viva de muchos baños. Si decides tenerla directamente en agua, ve rellenando el frasco con agua nueva y añade unas gotitas de fertilizante periódicamente. Verás qué bien se pone.

7. ZZ plant (Zamioculcas zamiifolia): con esas hojas divididas y brillantes que nacen desde la base, es de las mejores opciones para vestir rincones de forma potente y sin demasiados problemas. Es resistente a despistes de riego, no demanda trasplantes continuados, es tolerante a plagas y enfermedades, y tolera genial la baja iluminación. Perfecta.

Que una planta sea resistente a la escasez de luz no significa que no le guste estar en condiciones mejores

A tener en cuenta

Que una planta sea resistente a la escasez de luz no significa que no le guste estar en condiciones mejores. Cualquiera de las plantas que hemos citado crecerá súper feliz si le das una oportunidad mejor de hacerse una comida más rica (luz de calidad). Puedes colocarlas cerca de una ventana, en la zona alta de un mueble o en un balcón orientado al norte. Verás que no solo crecen bien, sino que tendrá ganas incluso de obtener flores en algún momento de su vida.

En resumen, aunque hay plantas que son resistentes a la baja iluminación, nunca es una opción ponerlas completamente a oscuras ya que no durarán demasiado, al menos no vivirán muy sanas y bonitas.