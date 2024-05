Preocupación en la comunidad española en Argentina tras la retirada de la embajadora

La retirada de la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, tras los insultos de Javier Milei al presidente Pedro Sánchez generó malestar en la comunidad española de nuestro país y dudas sobre la continuidad de los trámites habituales. Desde el Consulado General le confirmaron a elDiarioAR que los servicios continúan normalmente. Si bien el alejamiento de la diplomática no modifica las actividades que realizan los centros e instituciones españolas, hay inquietud sobre lo que pueda puede generar a futuro en materia de convenios culturales o sociales, por ejemplo.

Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del 2023, en Argentina viven 477.465 ciudadanos y ciudadanas españolas. Es el país que tiene mayor afluencia –incluso antes que Francia (297.142) y Estados Unidos (192.766)– y hay una comunidad muy nutrida que incluye organizaciones sociales, culturales, médicas y académicas, entre otras. El conflicto diplomático que generaron las declaraciones de Milei sobre Sánchez y su esposa Begoña Gómez, a la que calificó de corrupta, causó incertidumbre sobre los trámites y actividades generales que se realizaban en nuestro país. Ante esto el cónsul general, Fernando García Casas, le confirmó a elDiarioAR que se mantienen todos los servicios habituales: trámites de nacionalidad, de Registro Civil, de primera expedición y renovación de pasaportes, asuntos sociales y notaría, entre otros. Una de las principales preocupaciones giraba en torno a los trámites de ciudadanía, establecido en Ley de Memoria Democrática de España, algo que se mantiene como hasta el momento.

Tras la partida de Alonso Jiménez, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que la embajada estará a cargo de “una responsable o encargada de negocios”. “Lo que legalmente ya está no se pierde, lo que sí se pierde es el vínculo que ella tenía con las asociaciones intermedias, con las entidades culturales. Obviamente que afecta la no presencia de la embajadora, más una persona como ella que era muy activa, muy de territorio. A toda la actividad del Estado español en la Argentina ella lo movilizaba mucho, no solamente por la función que tiene sino por su impronta”, le dijo a este diario Diego Samiguel, integrante del Consejo de Residentes Españoles (CRE) del Consulado de Buenos Aires.

En Argentina hay cinco consulados: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca. Cada uno tiene su CRE, que es un órgano asesor no vinculante, sino de consulta que sesiona regularmente y tienen comunicación con los cónsules. Son representantes de distintos partidos políticos que funcionan como una especie de concejo deliberante del cónsul. “Nada ha experimentado cambio alguno”, le confirmó a este diario una fuente diplomática. Los trámites se mantienen igual en todos los consulados del país en los horarios habituales de 8 a 18 horas.

Una de las dudas es qué pasará con las elecciones para el Parlamento Europeo que se realizan en junio. Hasta este momento, tanto las elecciones vascas como las catalanas se realizaron en la Embajada. Todo indica que el próximo mes la votación se realizará en el consulado. “En la cuestión legal es lo mismo, lo que va a pasar ahora es que los 450.000 ciudadanos que hay en Argentina quedan como huérfanos política e institucionalmente por más que el Estado siga presente. Dejan de tener su representante institucional. La embajadora hacía algo muy importante que era generar una articulación entre los consulados, articulaba las decisiones del Boletín Oficial Español para aplicarlas en el territorio argentino para que no hubiera un criterio disímil, que sea lo mismo para un ciudadano que vive en Boedo y uno que vive en Santa Cruz”, explica Samiguel.

Este diario consultó a distintas entidades e instituciones españolas para conocer cómo impacta esta decisión en la comunidad, aunque decidieron no opinar y mantenerse alejados del conflicto diplomático. “Somos entidades culturales sin fines de lucro y nuestro sentimiento por Argentina y España no varía”, indicaron desde el Centro Aragonés. Si bien el retiro de la embajadora no impacta en el funcionamiento de estos espacios, puede repercutir en futuras actividades.

Varias de las entidades tienen financiamiento que se genera con el asesoramiento del Estado español, como los centros culturales o espacios de cooperación.

“En los sectores más activos hay preocupación. Hay federaciones, colegios u hospitales españoles que hacen actividades, culturales o tantas otras cosas. Y obviamente que tenés más llegada desde las actividades que se hacen por los vínculos consulares, es como que necesitan más peso institucional. No es que se le va a cortar el financiamiento a cualquier entidad en el país, eso no va a ocurrir, pero a la posibilidad de mejorar o de hacer más cosas hoy se la ve con una problemática. En esta balanza diplomática o vincular estamos perdiendo espacio”, explicó Sanmiguel.

En los últimos días, los y las consejeras de residentes recibieron varias consultas relacionadas con las cuestiones administrativas. “Hay personas que sienten mucho malestar porque nos unen muchos lazos culturales e históricos. Eso es doloroso, quizás no es una cuestión que se mide tanto por los problemas que puede ocasionar a una persona española en su vida cotidiana, sino que va más allá, de perder el vínculo entre dos pueblos”, indicaron.

Tras conocerse la noticia del retiro de la embajadora, el presidente Milei volvió a criticar a su par español, Pedro Sánchez. “Es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante”, remarcó el mandatario en una entrevista televisiva y aseguró que la Argentina no retirará a su embajador, Roberto Bosch, de España. “No voy a ser tan imbécil de repetir semejante error”, agregó Milei.

CDB/MG