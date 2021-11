Préstamos a tasa cero o pago mínimo: alternativas para comprar pasajes al exterior ante la prohibición de financiar en cuotas

El Banco Central (BCRA) limitó este jueves el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

La medida fue adoptada a través de la Comunicación "A" 7407 y entró en vigencia este viernes.

"Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", expresó el BCRA en el documento.

La medida busca desalentar la compra de paquetes al exterior dado que, según argumentaron fuentes oficiales, entre 2011 y 2020, la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable.

Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo productivo, el déficit de ingresos y egresos de la cuenta viajes a través de operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) acumulado entre 2012 y 2020 fue de US$ 47.800 millones, según datos de BCRA.

La noticia llegó horas antes del Black Friday, el evento promocional y comercial en el que se esperaba que hubiera un fuerte impacto positivo en la compra de paquetes y pasajes. La medida empuja a los argentinos que quieran salir del país, a buscar otros métodos de financiamiento para no pagar al contado como, por ejemplo, utilizar el financiamiento de la tarjeta de crédito: pagar el mínimo y luego abonar los intereses correspondientes por el saldo.

Para los saldos que no pasen la barrera de los $200.000 por tarjeta, esta posibilidad tiene una tasa máxima de 43% . En el caso de pagar un saldo por encima de esa cifra, la tasa no tiene límites por lo que es sensiblemente más cara, publicó Infobae. Según el relevamiento de Infobae, una familia tipo necesita pagar $348.000 para viajar en avión a Florianopolis, Brasil. Si no puede abonarlo con cuotas, seguramente pagará un interés más elevado que el tope del 43%.

Este escenario restrictivo también da paso al surgimiento de un nuevo método legal de compra como los Créditos a Tasa Cero para monotributistas de AFIP.

Los créditos por hasta $150.000 son acreditados por las entidades bancarias seleccionadas en un solo desembolso en una tarjeta de crédito de cada monotributista. Los beneficiarios cuentan con seis meses de gracia y la devolución se realiza en 12 cuotas sin interés.

El servicio web de la AFIP está habilitado hasta el 31 de diciembre próximo, y las gestiones ante las entidades bancarias elegidas para solicitar el crédito podrán finalizarse hasta el 20 de enero de 2022.

Una última opción es sacar un préstamo personal con un tasa que actualmente ronda el 78%.

Por otro lado, el Gobierno está impulsando el turismo interno a través del programa "Previaje" que bonifica el 50% de los consumos realizados en la compra de pasajes, alojamiento, excursiones y alquiler de vehículos, entre otros servicios, por un momento de hasta $100.000 por persona.

Un mes atrás el Central habilitó a los bancos a ofrecer a los turistas extranjeros que visiten Argentina la apertura de una caja de ahorro en pesos y dólares, con la idea de que las cuentas puedan usarse para compras en comercios en pesos en el país y de esa forma captar parte del ingreso de divisas que ingresará de forma legal a través del turismo.

La idea es que los bancos puedan ofrecerle a los turistas una tarjeta precargada en pesos contra los dólares de la cuenta, de modo que puede llegar al hotel y tener disponible por ejemplo la tarjeta de débito de su cuenta y así evitar traer billetes o bien evitar ser estafados o sufrir robos al cambiarlos por pesos en una casa de cambio ilegal.

De esta forma, los turistas podrán acceder a servicios financieros para el cambio de moneda, es decir, que podrán cambiar sus dólares a través del mercado de capitales a tipo de cambio MEP (actualmente en $ 200 por dólar), una mejor cotización que la del tipo cambio oficial minorista que es de $ 105 por unidad y para el que no hace falta parking, por lo que podrán disponer de los pesos en forma inmediata.

Sin embargo, los bancos aún no decidieron si ofrecerán este tipo de producto.

