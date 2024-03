Pronóstico del tiempo para hoy y el fin de semana XXL de Pascuas: alerta por tormentas en Buenos Aires y otras provincias

Tras el fuerte temporal que azotó durante dos semanas seguidas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por posibles tormentas fuertes en 10 provincias.

De esta forma, en Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán rige una alerta por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes, estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros.

Ante este tipo de fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

En el último día laborable antes del fin de semana XXL, la Ciudad y el conurbano bonaerense tendrán un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, con temperaturas máximas que estarán ubicadas entre los 25° y 28°.

Según el organismo nacional, no se presentarán lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que dejará una humedad del 78%.

Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana XXL de Pascuas

Por otra parte, durante el fin de semana largo de seis días el clima estará ideal para hacer actividades al aire libre: la mayor parte de los días tendrán un clima cálido y con pocas probabilidades de lluvias. El mejor día del fin de semana será el Viernes Santo, con un cielo totalmente despejado durante toda la jornada, y temperaturas elevadas con máximas de 29°C.

Los servicios en Semana Santa

Cabe recordar que durante el fin de semana extralargo muchos servicios públicos se verán reducidos, en especial el transporte público. En la Ciudad de Buenos Aires, el subte circulará el jueves con un cronograma de sábado, iniciando a las 6 de la mañana y terminando entre las 23:30 y las 24:00 horas.

El día siguiente tendrá un esquema de domingos y feriados, es decir, partirá el primer subte a las 8 horas y el último entre las 22 y las 23:30. Los días 1° y 2° de abril, volverá a circular como en feriado nacional.

En el caso de PBA, la Subsecretaria de Transporte Terrestre informó a Infobae que los colectivos circularán como lo hacen habitualmente, pero con menor frecuencia. Los horarios específicos de cada línea se deben consultar con la empresa encargada de la gestión.

En esa línea, todas las líneas de Trenes Argentinos -Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y De la Costa- funcionarán con cronograma de sábado el jueves 28 de marzo, mientras que el Viernes Santo, 1 de abril y 2 de Abril circularán en los horarios de domingos y feriados.

