Punto por punto, las réplicas de un grupo de científicos al mensaje oficial del Gobierno sobre el dengue

Unos 12 científicos y profesionales de la salud responden al documento publicado por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la situación epidemiológica del dengue y las medidas de prevención publicado el 2 de abril de 2024.

Este comunicado compartido por el gobierno de Javier Milei se puede leer en el sitio web de argentina.gob.ar y contesta a las críticas que recibió por la falta de políticas públicas para combatir la propagación de la enfermedad. Al respecto, la cartera sanitaria denunció “operaciones de prensa” en torno a fomentar la vacunación y apuntó contra medios de comunicación y la gestión de Alberto Fernández.

Ahora, un grupo de prestigiosos especialistas de áreas como infectología objetaron cada uno de los postulados del texto oficial. Entre ellos se encuentran Tomás Orduna, médico infectólogo, jefe de Servicio en el Hospital Muñiz; Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir; Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, entre otros.

Punto por punto, qué dice el documento de los especialistas que objetan al Ministerio de Salud

"Desde el mes de diciembre, el Ministerio de Salud de la Nación realiza el seguimiento epidemiológico permanente con cada una de las jurisdicciones del país. Los datos que se conocen son generados y publicados semanalmente a través del boletín epidemiológico del organismo."

Respuesta: El Boletín Epidemiológico Nacional constituye un documento técnico dirigido al personal de salud y comunicadores especializados. El mismo aporta información epidemiológica actualizada surgida de efectores de salud provenientes de las distintas regiones sanitarias de nuestro país y en cumplimiento de la Ley Nº 15.465 sancionada en el año 1960 y su cumpliento a través de herramientas como el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria, actualizado con en el año 2022. En el mismo sentido es competencia del Ministerio entender en lo referido a las acciones de control de enfermedades, así como en lo atinente a las campañas de promoción y prevención de la salud en la comunidad; acciones que requieren la movilización de recursos en tiempo y forma. Solo por lo expuesto, es dable aclarar que la tarea mencionada se realiza desde hace décadas y se consolida en registro Federal como el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

"El día lunes 25 de marzo, se realizó el Consejo Federal de Salud, donde todos los ministros provinciales de Salud, junto con el ministro nacional, Mario Russo y su equipo analizaron las estrategias llevadas adelante en cada una de las jurisdicciones."

Respuesta: La reunión mencionada del Consejo Federal de Salud (COFESA) fue el primer llamado después de 4 meses desde el inicio de la gestión actual con la epidemia de dengue ya en curso, que ha mostrado un aumento del 2500% en las primeras semanas del año en comparación con lo detectado en 2023. 1 Una epidemia de esta magnitud requiere acciones coordinadas en tiempo real entre las diferentes jurisdicciones y el nivel nacional. Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación aún no ha declarado la emergencia sanitaria. La falta de asignación de recursos y designación oportuna de responsables en áreas específicas prioritarias en el contexto epidemiológico ha impedido una respuesta oportuna a la epidemia. Respecto al desabastecimiento de repelentes y sus altos costos, el Estado Nacional no ha adoptado oportunamente medidas para aumentar la producción o fabricar o regular el mercado o gestionar la importación del producto, y ha disuelto por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que hubiera permitido articular respuestas e inversión en repelentes y otros productos necesarios.

"Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado"

Respuesta: La epidemia de dengue en el año 2023 no presenta interrupción en la circulación del virus en nuestro país, a esto se sumó una alerta epidemiológica de circulación sostenida de dengue en la región de las Américas emitida el 5 de diciembre por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta situación epidemiológica nacional y regional excepcional, conocida por referentes y autoridades sanitarias de todos los espacios obliga a contar con un plan de acción coordinado entre las gestiones entrante y saliente tendiente al aprovechamiento del personal técnico, trabajadores en Bases Nacionales con presencia territorial en 14 provincias y la infraestructura, equipamiento y logística del que dispone el ministerio nacional; para el apoyo a las jurisdicciones en las acciones de control y mitigación para reducir el impacto de esta enfermedad en nuestra población. Como es conocido por quienes toman decisiones en cualquier ámbito de gobierno, la adquisición de productos por medio de licitaciones públicas comprendidas bajo los procedimientos de la administración nacional o provincial se encuentran sujetas tanto a procesos del mercado como a cumplimiento de requerimientos técnicos. Desde el inicio de la gestión actual hasta el día de la fecha, no han progresado las licitaciones iniciadas y avanzadas para la adquisición de larvicidas y otros insumos. Pasados 110 días de una situación de elevado riesgo epidemiológico, ¿qué adquisiciones para asistir a las provincias y municipios se han ejecutado?. El Estados Nacional puede incluso adquirir productos que hoy detentan aprobación para el tránsito federal, por ejemplo los producidos por el laboratorio público LAFORMED SA. 2 En las actas de las reuniones COFESA se detallan las acciones de prevención, control y contención realizadas durante el 2023 por la gestión saliente. 3

"El Ministerio de Salud de la Nación trabaja evaluando la evidencia recolectada y tomando las medidas sanitarias más oportunas para el seguimiento epidemiológico en las distintas regiones del país, coordinando acciones de prevención y control en el territorio, sobre todo en las zonas con mayor circulación de la enfermedad".

Respuesta: Sin duda, el MSN no ha evaluado de forma abarcadora toda la evidencia al respecto, lo que es evidente por las situaciones y hechos que se comentarán en los siguientes párrafos de este informe. No ha tomado ninguna acción concreta sobre la epidemia que desde el primer día de la gestión mostró ser de mayor impacto que en el periodo anterior. Esta situación epidemiológica nacional y regional excepcional, conocida por referentes y autoridades sanitarias de todos los espacios obliga a contar con un plan de acción coordinado y oportuno. Sería importante conocer, al día de la fecha, cuáles fueron las mencionadas “medidas más oportunas” pero ya traducidas en hechos concretos, tales como la adquisición de reactivos de laboratorio e insumos pertinentes, la asistencia de bases nacionales en terreno junto a provincias y municipios, y las transferencias financieras para hacer frente al brote epidémico de dengue más importante desde 1998.

"Vale destacar que a las acciones para el control del mosquito transmisor se sumó también el apoyo a la atención oportuna y adecuada de los casos, a través de una Red Federal de referentes clínicos para coordinar acciones en forma articulada y fortalecer el diagnóstico y el funcionamiento de los sistemas de salud".

Respuesta: La convocatoria para designar referentes clínicos en cada jurisdicción se realizó durante el mes de marzo, de forma tardía. La capacitación de los referentes y la subsecuente coordinación de acciones con los equipos de salud requieren planificación específica. En la misma línea de lo que se viene haciendo en brotes previos, debería haberse convocado a todos los actores con mayor premura. Esta situación remarca el retraso de respuesta, algo similar a la convocatoria tardía del COFESA.

“Sobre la vacuna contra el dengue” “Con el objetivo de llevar claridad a la población, el Ministerio de Salud de la Nación, en su rol de organismo rector encargado de definir una estrategia de inmunización como política de Salud Pública, destaca que dicha decisión conlleva una enorme responsabilidad y no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y generan preocupación".

Respuesta: Históricamente las decisiones en salud se realizan sobre la base de la información científica contrastable teniendo en cuenta la situación y las características locales de la problemática a tratar. De hecho, todos los aspectos que se señalan a continuación se toman en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Se evalúa la enfermedad, el alineamiento de las prioridades de salud pública y políticas con las recomendaciones mundiales y regionales; la carga de enfermedad, y otras estrategias de prevención y control. A su vez se recopila la información existente sobre las vacunas disponibles, su desempeño y características, aspectos económicos y disponibilidad del producto. Estos elementos se evalúan en contexto de la fortaleza del sistema de salud y del programa de inmunizaciones. Coincidimos en que la desinformación puede producir, entre otras cosas, una gran preocupación en los ciudadanos; por lo tanto, estimamos que no resulta correcto establecer una sospecha sobre una vacuna aprobada por la entidad regulatoria nacional, cuya jerarquía internacional es ampliamente reconocida. En este sentido, sería muy apropiado que el Ministerio de Salud de la Naciòn reconsidere la repercusión de sus dichos sobre los ciudadanos que han accedido a la vacuna a través de sus estados provinciales o de forma privada. Consideramos que poner en duda la seguridad y eficacia de una vacuna aprobada por la única autoridad nacional con competencia en esa materia resulta de suma gravedad.

"La ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023".

Respuesta: La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fue acreditada como Autoridad Reguladora Nacional (ARN) de Medicamentos de Referencia. La calificación fue otorgada por un grupo de expertos de siete países, coordinados por la OPS.

El documento completo:

AB