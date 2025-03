El rector de la UCA pidió disculpas por haber acusado a las mujeres de preferir trabajar a ser madres

“Erróneos y fuera de lugar”. Así calificó el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone, sus propios dichos en los que había culpado a las mujeres por la baja natalidad y las acusó de preferir el trabajo y el deporte antes que ser madres. Y aseguró que se trató de un “error grave”.

El martes pasado, Schiavone participó de un evento organizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Salón Azul del Senado llevaba el título de “Políticas para cuidar a la vida” bajo la premisa de una defensa de la vida humana “desde el momento de la concepción”. Allí dijo: “Parecería un éxito, pero en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche. Esto es más o menos como incorporar a la mujer al tema de la práctica deportiva. Qué hay detrás de todo esto: la venta de botines, la venta de vinchas, hay un gran comercio”.

Tres días después y luego de que sus declaraciones provocaron el repudio de organizaciones feministas, Schiavone pidió perdón y dijo que sus dichos fueron a “título personal” . “Pido perdón a las mujeres y a todos quienes se hayan sentido ofendidos. Nunca fue mi intención hacerlo”, dijo el rector de la UCA en una carta.

Aunque el escrito lleva el membrete de la universidad, Schiavone aclaró: “Creo oportuno desvincular a la Pontifica Universidad Católica Argentina de los sucedido. Mis palabras han sido a modo personal y no reflejan el pensamiento y actuar de la UCA”.

La carta remata con “en este año jubilar, tiempo de misericordia, me uno en oración y pido nuevamente perdón”.

Ante sus declaraciones, la Red Mujeres en la Justicia habia señalado que “sus palabras no son una simple opinión: refuerzan estereotipos sexistas, desvalorizan la autonomía de las mujeres y vulneran normas de jerarquía constitucional”.

En otro tramo de su presentación en el Senado, el rector de la UCA habia dicho: “Hay un hipertecnicismo, y la sociedad hipertecnicista necesita hiperconsumo. La gente necesita consumir permanentemente, y si tengo que consumir no puedo tener un hijo, porque si tengo un hijo no voy a poder ir al gimnasio y si tengo un hijo no voy a tener tiempo de juntarme con los amigos porque voy a destinarle tiempo a otra persona y esto ha impregnado a la sociedad hoy”.