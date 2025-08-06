San Cayetano: misas y peregrinación de los fieles que se congregan en el santuario en Liniers

Los fieles comenzaron a ingresar al santuario de San Cayetano, el santo del pan y el trabajo, en el barrio porteño de Liniers. Previamente, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió un claro mensaje al gobierno nacional por la crítica situación laboral que atraviesan millones de argentinos. Además se realizará la habitual movilización de movimientos sociales y gremios.

Bajo el lema de la peregrinación “Con San Cayetano, todos hermanos”, los fieles se congregan en el emblemático edificio ubicado en la calle Cusco 150, donde hay largas filas de hombres, mujeres y niños.

Según las distintas declaraciones de los presentes ser acercan para pedir por pan y trabajo, pero también para agradecer.

La celebración del 7 de agosto incluye una serie de actividades, que comenzaron a las 12 de la noche, con los tradicionales fuegos artificiales. Los fanáticos vienen de distintos lugares del país para ser parte de la multitud que venera al Santo y que lleva un alimento no perecedero para los que menos tienen.

En la antesala de la celebración, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió un fuerte mensaje al gobierno nacional al llamar a “cuidar el empleo y las fuentes laborales” y pidió que sea “una prioridad indeclinable” del plan económico que lleva adelante Javier Milei.

En un contexto de fuerte caída del empleo formal, la Conferencia Episcopal remarcó que “la falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas” y advirtieron que “puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido”.

Las críticas de la iglesia a la situación económica argentina acompañan el reclamo que impulsan movimientos sociales, las dos CTA y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), entre otros, quienes días atrás convocaron a una movilización para este 7 de agosto por el día de San Cayetano. La manifestación se llevará a cabo desde el santuario de Liniers hasta Plaza de Mayo.

En la marcha, que comenzó a las 8 de la mañana, participan las organizaciones que integran el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, desde donde llamaron a peregrinar “porque Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo fundamentan el amor hacia nuestro pueblo en la liberación nacional. Es la soberanía del encuentro la que nos conduce a romper las cadenas de la dependencia material y la que nos impulsa romper el relato distorsivo”.

Mapa de la movilización de este jueves 7 de agosto

La calle vuelve a dar la nota porque los movimientos sociales de la economía popular, junto con la CGT, hacen su tradicional peregrinación por el día de San Cayetano. Bajo la consigna de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, habrá una extensa caminata desde el santuario ubicado en Liniers a la Plaza de Mayo, recorriendo casi en su totalidad la avenida Rivadavia para luego continuar por avenida de Mayo.

“Lo hacemos con la convicción de ponerle un freno a esta política de miseria planificada que lleva adelante el gobierno nacional y que hace más de un año viene arrasando con la dignidad de los laburantes y los que menos tienen”, apuntó a elDiarioAR Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, el gremio de la economía popular que nació al calor de las peregrinaciones por San Cayetano en la época de Mauricio Macri. En esta oportunidad la caminata tendrá un fuerte simbolismo sobre las demás protestas abiertas, tanto la de los jubilados como la de las personas con discapacidad, los universitarios y los trabajadores del hospital Garrahan.

“Este 7 de agosto es una oportunidad para seguir uniendo las luchas: los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que abren caminos de dignidad en un momento de oscuridad, siempre en unidad con el conjunto de la clase trabajadora, junto a los jubilados y la discapacidad que luchan contra el veto cínico del gobierno, el Garrahan que enfrenta el ajuste, el grito de ni una menos, de la universidad pública, de las pymes, y de todos los sectores afectados por este gobierno de entrega y de saqueo”, completó Gramajo.

La caminata de los movimientos sociales tendrá la adhesión de la CGT, que sumará una columna recién al ingreso a Plaza de Mayo. Y también estarán las dos CTA.

San Cayetano, cuyo nombre completo es Cayetano de Thiene, fue un sacerdote y reformador religioso. La Iglesia Católica lo venera por su vida dedicada a la caridad, su compromiso con la fe y su asistencia a los pobres y enfermos.

De acuerdo con información brindada por la Secretaría del Santuario, el templo permanecerá abierto desde las 0 para recibir a todos los fieles. Además, habrá misas durante todo el día. La de las 11 estará presidida por el arzobispo Jorge García Cuerva. Después de la misa saludará a los peregrinos.

NB / MC