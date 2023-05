Sebastían Villa negó las acusaciones de violencia de género y declaró que fue víctima de agresiones

Sebastián Villa, futbolista de Boca Juniors, aseguró este lunes ser inocente en su declaración el juicio donde está acusado de haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning. Dijo era ella quien lo “arañaba” y “golpeaba” y que hasta lo amenazó con “dañar su carrera” si no le daba 150 mil dólares.

“El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí”, dijo el delantero 'xeneixe' al iniciar este mediodía su declaración ante Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora. La jueza lo juzga por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” a Cortés.

Minutos antes de las 12, Villa se levantó de su asiento y por única vez en el día esbozó una sonrisa al responderle a la jueza que quería declarar. Luego de acomodarse frente al estrado, vestido con un buzo canguro negro, pantalón y zapatillas blancas, el jugador dijo sus primeras palabras en el juicio que se le sigue desde el 17 de abril pasado, al apuntar contra su expareja, también colombiana, de quien dijo que “era muy celosa” y “manipuladora”.

Villa, quien ayer participó de la derrota de su equipo frente a River Plate en el superclásico en el Estadio Monumental, afirmó que “estaba enamorado” de ella y que la conoció en 2018 cuando era jugador del Tolima de Colombia, antes de su pase al equipo argentino.

Al hablar del vínculo y las agresiones, Villa dijo que quien era víctima de violencia era él: “Me arañaba; yo usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa”. Acompañado por familiares y un amigo en la audiencia de hoy, recordó que al ser comprado por el club de La Ribera empezó a convivir con Cortés en un departamento de Puerto Madero, aunque ella regresaba cada dos o tres meses a Colombia para estudiar y estar con su hija.

En otro tramo de la declaración, el delantero referenció el momento en el que cobró un porcentaje del pase, de unos 400 mil dólares, con los que compró departamentos en Medellín que escrituró a nombre de la hermana de Cortés, llamada Sabrina. “Ella siempre quería tener el control de todo. Una noche se fue para Colombia porque se enojó porque no le firmé que fuera la dueña de un departamento”, sostuvo.

En esa línea, el propio Villa afirmó haber sido quien sufrió hechos de violencia por parte de Cortés, a quien acusó de sustraerle una suma de dinero con la que iba a comprar un auto marca Audi. “Siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero para comprar un vehículo Audi. Ya no confiaba en ella. Ahí terminamos”, dijo, aunque luego sostuvo que se reconciliaron.

El jugador relató que cuando comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia de Coronavirus, Cortés se fue a vivir con él en un barrio privado en Canning, tiempo durante el cual su pareja “no lo dejaba dormir”, por lo llamó a su representante, Rodrigo Riep, para que le consiguiera un departamento para que ella se mudara. “Le dije a mi representante que no quería estar con ella y que le consiguiera un departamento, quería que ella esté bien, que le dé comida, dinero, todo para que esté bien”, recordó.

Tras un breve corte en que la magistrada Dávalos solicitó que los presentes se retiraran de la sala para que se pueda reproducir un video que mostraba a la víctima en ropa interior en una habitación, Villa pasó a relatar su versión de lo sucedido el 27 de abril en 2020. “'Negro asqueroso, si vos no sos mío no sos de nadie. Yo no quiero que esto termine mal', me dijo. 'Si usted no me da el vuelo privado para Colombia y 150 mil dólares yo le daño la carrera'. Ahí yo me asusté mucho”, sostuvo Villa respecto al supuesto hecho de violencia denunciado por Cortés.

El colombiano contó que su expareja agarró una valija y se la tiró contra el auto, dejándole un rayón. Acto seguido, el jugador de Boca contó que se dirigió a la casa de su compatriota Juan Fernando Quintero -en ese entonces jugador de River- con la intención de quedarse allí por unos días, pero explicó que pocas horas después se dio cuenta que no se había llevado su pasaporte, por lo que tuvo que volver al country.

“Volvimos a lo de Juanfer y cumplió lo que ella dijo, de arruinarme la carrera”, afirmó Villa, al referirse a las imágenes que la joven publicó en sus redes sociales con el labio ensangrentado.

“No soy una mala persona, me considero un buen chico, que respeta a las mujeres de mi familia. Ahora me gritan cosas en la cancha que no soy (ayer en el Monumental recibió cantos relacionados a este caso por parte de la hinchada 'millonaria'). Yo confío en Dios. Todos los días hablo con Dios, le pido y le digo que soy una persona inocente”, concluyó Villa.

Fuera de la sala de audiencias, un grupo de 20 hinchas 'xeneixes' aguardaban en los pasillos del tercer piso de los Tribunales de Lomas de Zamora poder ver al delantero, cosa que no sucedió porque ingresó y se retiró por otro acceso.

Antes que Villa declarara, la perito psicóloga Agustina Santamarina, propuesta por la defensa, aseguró que “no se observó” en Cortés signos de que hubiera sufrido violencia de género durante las entrevistas que realizó los días 24 y 25 de abril con la expareja de Villa en Medellín, Colombia, durante dos horas y media.

“La mujer presenta una personalidad neurótica con rasgos histriónicos, infantiles y narcisistas que la lleva a establecer vínculos superficiales y pocos duraderos por no entender las necesidades del otro, que puede llegar a manipularlos”, declaró la profesional en la audiencia.

La jueza Dávalos estableció que la primera audiencia de alegatos por parte del fiscal de juicio Sergio Anauati será el próximo miércoles a partir de las 10:30. En el debate, se ventilan los hechos ya mencionados, investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa en un video publicado en redes sociales, donde se la ve con la boca ensangrentada, al tiempo que relató hechos violentos vividos junto al futbolista, a quien califica como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico”. Luego de ese episodio, el futbolista se mudó al country “Venado II”, también en Canning, en el que supuestamente ocurrió el segundo episodio, por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de “abuso sexual”.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +54 9 11 2771 6463

LC con información de agencia Télam