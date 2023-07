Secuestraron una carta de Marcelina Sena para Emerenciano: “Si Marcela declara, se hunden los tres”

El Equipo Fiscal Especial (EFE) que tiene a su cargo la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski inició una investigación paralela tras secuestrar una carta de Marcelina Sena, hermana de Emerenciano, en la que aseguraba que existía un arreglo para que los imputados fueran beneficiados por una jueza de Garantías.

“Eme, Osuna tiene todo bajo control, necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara se hunden los tres. Esas fueron sus palabras, también me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la fiscalía 3”, decía la misiva, en referencia al abogado de César Sena, principal acusado por la desaparición de la joven de 28 años.

El pasado martes al mediodía, Marcelina intentó ingresar a ver a su hermano a la seccional policial donde cumple la prisión preventiva como coautor del “homicidio agravado” de su nuera. Llevaba con ella dos cartas y dos pastillas, todo secuestrado por la policía durante la requisa de rutina que se realiza al ingresar a la comisaría de las calles Alvear y Santa María de Oro.

“Hay una cuestión que se presentó ayer concretamente en la comisaría tercera respecto de una carta, eso ya está en Procuración. Nos pidieron copia de la misiva para poder realizar las actuaciones correspondientes, que seguro que van a remitir a la mesa centralizada donde se va a sortear fiscal para poder investigar la posible comisión de un delito, eso se va a investigar y analizar”, sostuvo el fiscal Jorge Gómez respecto del accionar de Marcelina.

A pesar de lo escrito en la carta, Osuna negó cualquier relación con el abogado de Emerenciano Sena, por lo que aseguró que desconoce su estrategia de defensa y se desvinculó de los dichos de Marcelina. El letrado también adelantó que su cliente “por ahora no va a declarar nada hasta que no vengan los informes y las pericias (sobre los restos óseos) de Córdoba” dado que, según sus declaraciones, todavía no está probada la muerte de la joven.

En este marco, el abogado también apeló la prisión preventiva que los fiscales le imputaron a César Sena, junto a los otros seis acusados como coautores o encubridores del crimen. Respecto de la posibilidad de que se investigue a un octavo presunto participante del hecho, los fiscales aseguraron que es una posibilidad que están evaluando.

Si bien todavía no hay información oficiales sobre la identidad del sospechoso, se cree que se trata de Gerardo José Flores, también conocido como “Laucha”, que trabaja en la escuela y centro de salud del centro Emerenciano. Flores ya había declarado en la causa, oportunidad en la que negó tener un vínculo con el matrimonio de dirigentes sociales y aseguró que a su hijo sólo lo conoce “de vista”. De cuerdo con los investigadores, el relato del testigo se contradice con algunas pruebas reunidas en la causa por lo que próximamente será citado a declarar nuevamente para esclarecer dichos puntos.

Con información de agencias.